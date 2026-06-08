Прокуратура Севастополя помогла семье получить благоустроенное жилье взамен аварийного

Прокуратура города Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства при переселении граждан из аварийного жилья.
Установлено, что многоквартирный дом по ул. Паршина в городе Севастополе, в котором проживала семья в 2016 году признан аварийным и подлежащим расселению. Однако длительное время им не предоставлялось новое благоустроенное жилье. С целью защиты прав местных жителей прокуратура города внесла представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования удовлетворен, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря вмешательству прокуратуры семье из 5 человек предоставлена благоустроенная квартира в новом доме.
источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя
С тегами: прокуратура Крыма и Севастополя
С тегами: прокуратура Крыма и Севастополя