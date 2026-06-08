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Прокуратура Севастополя помогла семье получить благоустроенное жилье взамен аварийного
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Прокуратура Севастополя помогла семье получить благоустроенное жилье взамен аварийного

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 17:09 08.06.2026

Прокуратура города Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства при переселении граждан из аварийного жилья.

Установлено, что многоквартирный дом по ул. Паршина в городе Севастополе, в котором проживала семья в 2016 году признан аварийным и подлежащим расселению. Однако длительное время им не предоставлялось новое благоустроенное жилье. С целью защиты прав местных жителей прокуратура города внесла представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования удовлетворен, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Благодаря вмешательству прокуратуры семье из 5 человек предоставлена благоустроенная квартира в новом доме.

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Прокуратура Севастополя помогла семье получить благоустроенное жилье взамен аварийного

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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