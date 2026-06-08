Прокуратура Севастополя помогла семье получить благоустроенное жилье взамен аварийного

Установлено, что многоквартирный дом по ул. Паршина в городе Севастополе, в котором проживала семья в 2016 году признан аварийным и подлежащим расселению. Однако длительное время им не предоставлялось новое благоустроенное жилье. С целью защиты прав местных жителей прокуратура города внесла представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования удовлетворен, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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