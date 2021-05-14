15 мая — день Бориса и Глеба. Соловьиный праздник

15 мая называли — Соловьиный праздник, Свистопляска, Свистуньи. Говорили: «На Бориса и Глеба успей посеять хлеба». В народе считали, что соловьи нынче начинают свои песни, и тот, кто услышит утром птичью трель, тот целый год будет счастливым. Также к 15 мая зацветали ясень и анютины глазки.
В этот день сеяли огурцы и тыкву. Чтобы овощи уродились, перед посевом зарывали в землю перст. Также молились, а в процессе посадки, напротив, молчали.
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Церковь чтит память страстотерпцев Бориса и Глеба
Борис и Глеб были сыновьями великого князя Владимира Киевского (ок. 960 — 28.07.1015 г.) от его жены византийской царевны Анны (963 — 1011/1012 гг.) из Армянской династии, единственной сестры правящего императора Византии Василия II (976-1025 гг.). При святом крещении Борис получил имя Роман, а Глеб — имя Давыд. С раннего детства братья воспитывались в христианском благочестии. Любили читать Священное Писание, творения святых отцов. Горячо желали подражать подвигу Божиих угодников. Борис и Глеб отличались милосердием, добротой, отзывчивостью и скромностью.
Еще при жизни князя Владимира Борис получил в удел Ростов, а Глеб — Муром
Управляя своими княжествами, они проявили мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении Православной веры и утверждении благочестивого образа жизни среди людей. Молодые князья были искусными и храбрыми воинами. Незадолго до своего преставления, их отец великий князь Владимир призвал к себе старшего брата — Бориса и отправил его с многочисленным войском против безбожных печенегов. Однако печенеги, испугавшись силы князя Бориса и мощи его войска, бежали в степи.
После кончины в 1015 году Владимира Великого его старший сын от гречанки, вдовы киевского князя Ярополка Святославича (?—11.06.978 г.), Святополк (ок. 979 — 1019 гг.) объявил себя великим Киевским князем. Узнав о смерти отца, князь Борис сильно огорчился. Дружина уговаривала его пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но смиренный Борис распустил войско, не желая междоусобной распри:
Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!
Святополк был изрядно коварным и властолюбивым человеком, не верил искренности слов своего брата Бориса и видел в нем лишь соперника, на стороне которого был народ. Тут же Святополк решился на страшное преступление, подослав к Борису убийц. Борис был извещен об этом, но не стал скрываться. Вспоминая подвиги первых христианских мучеников, он с готовностью встретил смерть. Подосланные Святополком убийцы настигли Бориса за утреней в воскресный день 24 июля (с.ст.) 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. После богослужения преступники ворвались в княжеский шатер и пронзили копьями Бориса.
Что касается погодных примет 15 мая…
- Соловей весь день громко поет? Провожает весну, и пора встречать лето.
- Ясный заход солнца в день Бориса и Глеба – лето также будет ясным и без осадков.
- Теплый день – будет темный хлеб.
- Соловей всегда прекращает петь перед непогодой.
- Теплый день 15 мая – к небогатому урожаю хлеба.
- Если черемуха зацвела и соловьи запели, то можно ожидать двухнедельного похолодания.
- Птица поет на голые деревья – примета к тому, что будет неурожай в саду.
- Вода пошла на убыль, и соловьиные трели слышны – пора посев начинать.
А ещё 15 мая праздник отмечали купцы и торговцы — Барыш-день. Повсюду разворачивались ярмарки, на которых продавались излишки жита, овощи, различные предметы быта, сладости. Для всех торговцев удачная торговля в этот день предвещала большую выгоду в течение года. Вечером, после окончания торгов, купцы устраивали большие застолья.
А ещё в этот день празднуют…
- День шоколадных чипсов (National Chocolate Chip Day) — США
- День исчезающих видов животных (Endangered Species Day) — США
- 15 мая — День нейлоновых чулок (National Nylon Stockings Day) — США
- День соломенной шляпы (National Straw Hat Day) — США
- День учителя — Мексика, Колумбия
- 15 мая — День учителя — Южная Корея
- День матери — Парагвай
- Фестиваль мальвы (Аой-мацури) — Япония
- Константинеоба — Грузия
- День восстановления независимости — Австрия
- День персидского языка — Иран
- 15 мая — День памяти о палестинских беженцах (День «Накба») — Палестина
- День вооружённых сил — Словения
- День памяти блюстителей порядка (Peace Officers Memorial Day) — США
- 15 мая — День учредительного сейма — Литва
- Именины у Бориса, Афанасия, Глеба, Давида, Зои, Романа, Михаила
- Борис и Глеб Сеятели• Международный день семьи (International Day of Families)
- День лакоманьяка
- Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести
- День калейдоскопов
- Международный день климата (International Day of Climate)
- День московского метрополитена
- Единые дни действий в защиту малых рек и водоёмов
- День испытания почтовых лошадей
- 15 мая — День осетинского языка и литературы
- День памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского
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