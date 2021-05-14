15 мая — день Бориса и Глеба. Соловьиный праздник

15 мая называли — Соловьиный праздник, Свистопляска, Свистуньи. Говорили: «На Бориса и Глеба успей посеять хлеба». В народе считали, что соловьи нынче начинают свои песни, и тот, кто услышит утром птичью трель, тот целый год будет счастливым. Также к 15 мая зацветали ясень и анютины глазки.

В этот день сеяли огурцы и тыкву. Чтобы овощи уродились, перед посевом зарывали в землю перст. Также молились, а в процессе посадки, напротив, молчали.

Церковь чтит память страстотерпцев Бориса и Глеба

Борис и Глеб были сыновьями великого князя Владимира Киевского (ок. 960 — 28.07.1015 г.) от его жены византийской царевны Анны (963 — 1011/1012 гг.) из Армянской династии, единственной сестры правящего императора Византии Василия II (976-1025 гг.). При святом крещении Борис получил имя Роман, а Глеб — имя Давыд. С раннего детства братья воспитывались в христианском благочестии. Любили читать Священное Писание, творения святых отцов. Горячо желали подражать подвигу Божиих угодников. Борис и Глеб отличались милосердием, добротой, отзывчивостью и скромностью.

Еще при жизни князя Владимира Борис получил в удел Ростов, а Глеб — Муром

Управляя своими княжествами, они проявили мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении Православной веры и утверждении благочестивого образа жизни среди людей. Молодые князья были искусными и храбрыми воинами. Незадолго до своего преставления, их отец великий князь Владимир призвал к себе старшего брата — Бориса и отправил его с многочисленным войском против безбожных печенегов. Однако печенеги, испугавшись силы князя Бориса и мощи его войска, бежали в степи.

После кончины в 1015 году Владимира Великого его старший сын от гречанки, вдовы киевского князя Ярополка Святославича (?—11.06.978 г.), Святополк (ок. 979 — 1019 гг.) объявил себя великим Киевским князем. Узнав о смерти отца, князь Борис сильно огорчился. Дружина уговаривала его пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но смиренный Борис распустил войско, не желая междоусобной распри:

Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!

Святополк был изрядно коварным и властолюбивым человеком, не верил искренности слов своего брата Бориса и видел в нем лишь соперника, на стороне которого был народ. Тут же Святополк решился на страшное преступление, подослав к Борису убийц. Борис был извещен об этом, но не стал скрываться. Вспоминая подвиги первых христианских мучеников, он с готовностью встретил смерть. Подосланные Святополком убийцы настигли Бориса за утреней в воскресный день 24 июля (с.ст.) 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. После богослужения преступники ворвались в княжеский шатер и пронзили копьями Бориса.

Что касается погодных примет 15 мая…



Соловей весь день громко поет? Провожает весну, и пора встречать лето.

Ясный заход солнца в день Бориса и Глеба – лето также будет ясным и без осадков.

Теплый день – будет темный хлеб.

Соловей всегда прекращает петь перед непогодой.

Теплый день 15 мая – к небогатому урожаю хлеба.

Если черемуха зацвела и соловьи запели, то можно ожидать двухнедельного похолодания.

Птица поет на голые деревья – примета к тому, что будет неурожай в саду.

Вода пошла на убыль, и соловьиные трели слышны – пора посев начинать.

Именины сегодня отмечают: Борис, Глеб, Роман, Зоя, Михаил, Афанасий, Давид, Еспер, Кириак и Феодул.

А ещё 15 мая праздник отмечали купцы и торговцы — Барыш-день. Повсюду разворачивались ярмарки, на которых продавались излишки жита, овощи, различные предметы быта, сладости. Для всех торговцев удачная торговля в этот день предвещала большую выгоду в течение года. Вечером, после окончания торгов, купцы устраивали большие застолья.

К столу обязательно приглашались и бедняки, потому что считалось, что «поделившись малым — приобретаешь большое». А ещё в этот день празднуют… День шоколадных чипсов (National Chocolate Chip Day) — США

День исчезающих видов животных (Endangered Species Day) — США

15 мая — День нейлоновых чулок (National Nylon Stockings Day) — США

День соломенной шляпы (National Straw Hat Day) — США

День учителя — Мексика, Колумбия

15 мая — День учителя — Южная Корея

День матери — Парагвай

Фестиваль мальвы (Аой-мацури) — Япония

Константинеоба — Грузия

День восстановления независимости — Австрия

День персидского языка — Иран

15 мая — День памяти о палестинских беженцах (День «Накба») — Палестина

День вооружённых сил — Словения

День памяти блюстителей порядка (Peace Officers Memorial Day) — США

15 мая — День учредительного сейма — Литва

Именины у Бориса, Афанасия, Глеба, Давида, Зои, Романа, Михаила

Борис и Глеб Сеятели• Международный день семьи (International Day of Families)

День лакоманьяка

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести

День калейдоскопов

Международный день климата (International Day of Climate)

День московского метрополитена

Единые дни действий в защиту малых рек и водоёмов

День испытания почтовых лошадей

15 мая — День осетинского языка и литературы

День памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского По материалам https://ruvera.ru О праздниках больше — здесь .