15 марта — Федотов день. Ветры-Вихровеи, Федот-овчинник. Вас ждут добрые дела

15 марта — Федотов день в народе также называли Агафонов День, Ветры-Вихровеи, Федот-овчинник и Агафон-гуменник. Считалось, что 15 марта гуляют по Земле сильные ветры. При этом, правда, о зиме уже и не думали. Верили, что трескучие морозы больше не вернутся. Говорили: «Авдотья Федота не спросила – весну снарядила. А Федот то крышу сорвет, то поленницу разворотит – все мужиков заботит».

Существовало когда-то поверье, что на 15 марта все подземные ключи закипают, выливаясь на землю последней оттепелью. А если вместо ожидаемой оттепели мороз случался, вздыхали, сокрушенно разводя руками: «Федот, да не тот».

Но еще большие огорчения приносили сильные ветры и снежные заносы. Ведь если «Федот злой — не быть с травой». А она, свежая, зеленая, аппетитная, так в это время нужна была. На сене и соломе какой с коровы удой, да и их в середине марта экономить приходилось. Что если разгуляется зима, разыграются метели, решив еще недельку-другую по земле покуролесить. Стоит ли от них хорошего ждать, когда даже Федот и тот вместо долгожданного тепла снежком порошит. А коль «На Федота занос — пойдет скотинка под снос».

День памяти иконы Божией Матери «Державная»

Явление Державной иконы Божией Матери в 1917 году не было неким обновлением, но просто обнаружением старой иконы в подвале церкви Вознесения в селе Коломенском. Отец Николай Лихачев по просьбе крестьянки Евдокии Адриановой занялся вместе с ней поисками иконы Божией Матери. Адрианова явилась из деревни Перервы Боровицкого уезда Жирошкинской волости. Ей несколько раз во сне было указано идти в село Коломенское для обретения иконы Божией Матери.

Сначала Адрианова сама не посмела действовать и выжидала. Второй раз после усердной молитвы о помощи и разъяснении сна Адрианова уже увидела во сне белую церковь, а внутри ее узнала Царицу Небесную в виде величественной Женщины, восседавшей там. Однако лика Богородицы она не видела, но догадалась сердцем, что это была Она. Это явление случилось 26 февраля, и Адрианова ясно поняла, что теперь задерживаться нельзя. В первом сне, 13 февраля, она хотя и ничего не видела, но ясно слышала слова:

«Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать красной, пусть молятся».

Сопоставляя первое сновидение со вторым и зная точно, куда ей нужно идти и какую белую церковь отыскать, раба Божия Евдокия говеет, приобщается Святых Тайн и пускается в путь. 2 марта 1917 года Адрианова нашла белую церковь, виденную ею во сне. Настоятель храма, к которому она обратилась, не возбранил ей осмотреть все иконы в церкви, сопровождая ее, но, вероятно, вначале доверия к ее сну не имел. Не найдя ничего похожего в храме, о. Николай предложил посмотреть иконы, находившиеся в подвале церкви, по разным причинам сложенные там.

Среди тех икон выбрали самую большую, покрытую вековой пылью. Решили омыть эту запыленную икону, и к удивлению всех на ней ясно обрисовалось изображение Божией Матери, сидящей на троне. По мере приведения иконы в порядок обнаружилось, что Младенец-Христос, сидящий на коленях Божией Матери, простер благословляющую руку. Владычица имела в одной руке скипетр, в другой — державу, а на голове Ее была корона. Красная мантия или порфира на плечах Божией Матери была на зеленой подкладке. Зрелище казалось потрясающим, при необыкновенно суровом лике Богоматерь имела царственный вид.

Адрианова признала в этой иконе виденную ею во сне; она упала на колени и поклонилась Владычице. По ее просьбе священник сейчас же отслужил молебен с акафистом перед обнаруженной иконой Божией Матери, а Адрианова со слезами благодарила Владычицу, способствовавшую ей найти икону. Слух о вновь найденной иконе быстро распространился не только в селе Коломенском; богомольцы стекались в церковь Вознесения из Москвы и других мест, получая от Божией Матери благодатную помощь. В «Сергиевских листках» описано прибытие Державной иконы Божией Матери в Марфо-Мариинскую обитель в Москве, где икона была встречена Великой княгиней Елизаветой Федоровной и другими сестрами с большим торжеством.

Икону возили в тот год на фабрики и заводы, а также и в другие церкви.



Только по воскресным и праздничным дням она оставалась в селе Коломенском. По некоторым сведениям было установлено, что Державная икона Божией Матери до 1812 года принадлежала Вознесенскому женскому монастырю в Москве. В год нашествия Наполеона на Москву она была спрятана в селе Коломенском и, вероятно, забыта там на 105 лет, пока не явила себя в положенное Господом Богом время. Нельзя не отметить еще той особенности, что икона эта обнаружилась в совсем особое время, то есть в начале русского лихолетия.

День ее явления совпадал с днем отречения от престола последнего Царя, а царственный вид иконы, скипетр и держава словно подчеркивают, что Владычица приняла на Себя и опеку, и окормление верных чад Церкви Российской. Знаменательна и алая порфира Богоматери, цвет которой напоминает цвет крови… Ныне эта святая икона находиться в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, куда была возвращена 27 июля 1990 года. Праздник иконы: 2/15 марта.

15 марта погоду предсказывали на ближайшие дни и месяцы

Длинные сосульки – к долгой весне.

Какая погода сегодня, таким и июль будет.

Дует теплый и южный ветер? Лето будет дождливым и теплым. Холодный же северный ветер со снегом предвещает холодное лето.

Ударили морозы – к плохим сенокосам.

Солнце светит в полдень? Хороший знак — будет богатый урожай хлеба.

Метель и снегопады на Федота — первая трава появится очень поздно.

Снег идет утром – жди хорошего урожая зерновых культур.

Если снег идет в полдень или ближе к вечеру – урожай хлеба будет поздним.

Снег идет весь день – тепло придёт нескоро.

В народе 15 марта известен как Агафонов День, Ветры-Вихровеи, Агафон-гуменник, Федот-овчинник, Федот-ветрогон, Федотов день. Говорили, что дуют очень сильные ветры, но трескучих морозов больше не предвидится. Хотя и старались лишний раз на улицу не выходить, чтобы не простудиться. Говорили: «Авдотья Федота не спросила – весну снарядила. А Федот то крышу сорвет, то поленницу разворотит – все мужиков заботит». Это означало, что ветреный день 15 марта мог быть достаточно опасным.

Именины сегодня отмечают: Иосиф, Арсений, Николай, Федот.

А ещё 15 марта мир отмечает День добрых дел. Появилась эта дата в праздничном календаре в 2007 году в Израиле. И с тех пор торжество добра отмечают в разных странах. Как присоединиться к празднованию? А очень просто! Совершаете благой поступок и вы — «в деле»:)

А ещё 15 марта празднуют…

День Конституции — Беларусь

День красных носов (Red Nose Day) — Великобритания

15 марта — День любителей арахиса (National Peanut Lovers Day) — США

День революции 1848 года — Венгрия

Праздник богатого года (Хонэн-мацури) — Япония

День молодёжи — Палау

День Брута (National Brutus Day) — США

Праздник огня (Фальяс) — Испания

День Робертса — Либерия

Именины у Арсения, Феодота, Богдана, Агафона, Иосифа, Николая

Федот Ветронос

Всемирный день сна (World Sleep Day)

День уважения

15 марта — День мечтания о розовых кустах

День памяти иконы Божией Матери «Державная»

Международный день борьбы с полицейской жестокостью

Всемирный день защиты прав потребителя (World Consumer Rights Day)

День рождения эскалатора

Всемирный день контакта (World Contact Day)

День правдивой исповеди (True Confessions Day)

Международный день защиты бельков (International Day of Action for the Seals)

По материалам: https://www.astromeridian.ru

О праздниках больше — здесь .