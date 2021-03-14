15 марта — Федотов день. Ветры-Вихровеи, Федот-овчинник. Вас ждут добрые дела

15 марта — Федотов день в народе также называли Агафонов День, Ветры-Вихровеи, Федот-овчинник и Агафон-гуменник. Считалось, что 15 марта гуляют по Земле сильные ветры. При этом, правда, о зиме уже и не думали. Верили, что трескучие морозы больше не вернутся. Говорили: «Авдотья Федота не спросила – весну снарядила. А Федот то крышу сорвет, то поленницу разворотит – все мужиков заботит».
Но еще большие огорчения приносили сильные ветры и снежные заносы. Ведь если «Федот злой — не быть с травой». А она, свежая, зеленая, аппетитная, так в это время нужна была. На сене и соломе какой с коровы удой, да и их в середине марта экономить приходилось. Что если разгуляется зима, разыграются метели, решив еще недельку-другую по земле покуролесить. Стоит ли от них хорошего ждать, когда даже Федот и тот вместо долгожданного тепла снежком порошит. А коль «На Федота занос — пойдет скотинка под снос».
ОГЛАВЛЕНИЕ:
День памяти иконы Божией Матери «Державная»
Явление Державной иконы Божией Матери в 1917 году не было неким обновлением, но просто обнаружением старой иконы в подвале церкви Вознесения в селе Коломенском. Отец Николай Лихачев по просьбе крестьянки Евдокии Адриановой занялся вместе с ней поисками иконы Божией Матери. Адрианова явилась из деревни Перервы Боровицкого уезда Жирошкинской волости. Ей несколько раз во сне было указано идти в село Коломенское для обретения иконы Божией Матери.
Сначала Адрианова сама не посмела действовать и выжидала. Второй раз после усердной молитвы о помощи и разъяснении сна Адрианова уже увидела во сне белую церковь, а внутри ее узнала Царицу Небесную в виде величественной Женщины, восседавшей там. Однако лика Богородицы она не видела, но догадалась сердцем, что это была Она. Это явление случилось 26 февраля, и Адрианова ясно поняла, что теперь задерживаться нельзя. В первом сне, 13 февраля, она хотя и ничего не видела, но ясно слышала слова:
«Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать красной, пусть молятся».
Сопоставляя первое сновидение со вторым и зная точно, куда ей нужно идти и какую белую церковь отыскать, раба Божия Евдокия говеет, приобщается Святых Тайн и пускается в путь. 2 марта 1917 года Адрианова нашла белую церковь, виденную ею во сне. Настоятель храма, к которому она обратилась, не возбранил ей осмотреть все иконы в церкви, сопровождая ее, но, вероятно, вначале доверия к ее сну не имел. Не найдя ничего похожего в храме, о. Николай предложил посмотреть иконы, находившиеся в подвале церкви, по разным причинам сложенные там.
Среди тех икон выбрали самую большую, покрытую вековой пылью. Решили омыть эту запыленную икону, и к удивлению всех на ней ясно обрисовалось изображение Божией Матери, сидящей на троне. По мере приведения иконы в порядок обнаружилось, что Младенец-Христос, сидящий на коленях Божией Матери, простер благословляющую руку. Владычица имела в одной руке скипетр, в другой — державу, а на голове Ее была корона. Красная мантия или порфира на плечах Божией Матери была на зеленой подкладке. Зрелище казалось потрясающим, при необыкновенно суровом лике Богоматерь имела царственный вид.
Адрианова признала в этой иконе виденную ею во сне; она упала на колени и поклонилась Владычице. По ее просьбе священник сейчас же отслужил молебен с акафистом перед обнаруженной иконой Божией Матери, а Адрианова со слезами благодарила Владычицу, способствовавшую ей найти икону. Слух о вновь найденной иконе быстро распространился не только в селе Коломенском; богомольцы стекались в церковь Вознесения из Москвы и других мест, получая от Божией Матери благодатную помощь. В «Сергиевских листках» описано прибытие Державной иконы Божией Матери в Марфо-Мариинскую обитель в Москве, где икона была встречена Великой княгиней Елизаветой Федоровной и другими сестрами с большим торжеством.
Икону возили в тот год на фабрики и заводы, а также и в другие церкви.
Только по воскресным и праздничным дням она оставалась в селе Коломенском. По некоторым сведениям было установлено, что Державная икона Божией Матери до 1812 года принадлежала Вознесенскому женскому монастырю в Москве. В год нашествия Наполеона на Москву она была спрятана в селе Коломенском и, вероятно, забыта там на 105 лет, пока не явила себя в положенное Господом Богом время. Нельзя не отметить еще той особенности, что икона эта обнаружилась в совсем особое время, то есть в начале русского лихолетия.
День ее явления совпадал с днем отречения от престола последнего Царя, а царственный вид иконы, скипетр и держава словно подчеркивают, что Владычица приняла на Себя и опеку, и окормление верных чад Церкви Российской. Знаменательна и алая порфира Богоматери, цвет которой напоминает цвет крови… Ныне эта святая икона находиться в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, куда была возвращена 27 июля 1990 года. Праздник иконы: 2/15 марта.
15 марта погоду предсказывали на ближайшие дни и месяцы
- Длинные сосульки – к долгой весне.
- Какая погода сегодня, таким и июль будет.
- Дует теплый и южный ветер? Лето будет дождливым и теплым. Холодный же северный ветер со снегом предвещает холодное лето.
- Ударили морозы – к плохим сенокосам.
- Солнце светит в полдень? Хороший знак — будет богатый урожай хлеба.
- Метель и снегопады на Федота — первая трава появится очень поздно.
- Снег идет утром – жди хорошего урожая зерновых культур.
- Если снег идет в полдень или ближе к вечеру – урожай хлеба будет поздним.
- Снег идет весь день – тепло придёт нескоро.
В народе 15 марта известен как Агафонов День, Ветры-Вихровеи, Агафон-гуменник, Федот-овчинник, Федот-ветрогон, Федотов день. Говорили, что дуют очень сильные ветры, но трескучих морозов больше не предвидится. Хотя и старались лишний раз на улицу не выходить, чтобы не простудиться. Говорили: «Авдотья Федота не спросила – весну снарядила. А Федот то крышу сорвет, то поленницу разворотит – все мужиков заботит». Это означало, что ветреный день 15 марта мог быть достаточно опасным.
Именины сегодня отмечают: Иосиф, Арсений, Николай, Федот.
А ещё 15 марта мир отмечает День добрых дел. Появилась эта дата в праздничном календаре в 2007 году в Израиле. И с тех пор торжество добра отмечают в разных странах. Как присоединиться к празднованию? А очень просто! Совершаете благой поступок и вы — «в деле»:)
А ещё 15 марта празднуют…
- День Конституции — Беларусь
- День красных носов (Red Nose Day) — Великобритания
- 15 марта — День любителей арахиса (National Peanut Lovers Day) — США
- День революции 1848 года — Венгрия
- Праздник богатого года (Хонэн-мацури) — Япония
- День молодёжи — Палау
- День Брута (National Brutus Day) — США
- Праздник огня (Фальяс) — Испания
- День Робертса — Либерия
- Именины у Арсения, Феодота, Богдана, Агафона, Иосифа, Николая
- Федот Ветронос
- Всемирный день сна (World Sleep Day)
- День уважения
- 15 марта — День мечтания о розовых кустах
- День памяти иконы Божией Матери «Державная»
- Международный день борьбы с полицейской жестокостью
- Всемирный день защиты прав потребителя (World Consumer Rights Day)
- День рождения эскалатора
- Всемирный день контакта (World Contact Day)
- День правдивой исповеди (True Confessions Day)
- Международный день защиты бельков (International Day of Action for the Seals)
По материалам:
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