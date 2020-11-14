15 ноября – Акундин день. Житницы. Задабриваем Овинника

15 ноября — В народе этот день также именовали Житницами. Крестьяне продолжали сушить зерно в овинах, готовили обереги для закромов, защищали их от грызунов.

Между тем, световой день заметно убавлялся – ждали приближения морозов. Говорили: «Акундин разжигает овин, а Пегасий солнце гасит». Почитали печной огонь, жарко растапливали печь, грелись подле нее всей семьей, вечерами рассказывая друг другу занимательные и страшные истории. Девушки гадали у печного огня на свою дальнейшую судьбу. Те, кто постарше, строили планы на будущее и охотно делились ими с близкими.

15 ноября задабривали овинника

Домашнего духа, живущего в закромах. Люди представляли его в образе существа, похожего на черного кота с горящими глазами. Но истинное свое лицо он перед людьми не принимал. Тем, кому посчастливилось его увидеть, говорили, что овинник – это маленький седовласый старичок или высокий здоровый мужик с суровым взглядом. Он помогал хорошим хозяевам, а плохим и нерадивым часто пакостил: жег снопы, воровал зерно. Чтобы овинник был добрым, ему подносили в этот день чарку водки, петуха и ковригу хлеба.

В одних местах считали, что овинник — это огромный черный кот с горящими глазами, и живет он в яме для огня под настилом. В других его представляли очень высоким мужиком с длинными всклоченными волосами цвета пепла и дыма. Увидеть овинника можно на Пасху во время заутрени: он сидит в кострище в углу настила.

Характер овинника в народных поверьях весьма противоречив. Он может, например, выступать рачительным и бережливым хозяином: охраняет овин от всякой нечисти и помогает намолотить побольше зерна. По ночам он переносит снопы на ток, довеивает зерно, стережет солому. Считалось даже, что овинник добрый и милостивый, он способен защитить человека от упырей и чертей, если ему помолиться.

Рассказывают, будто однажды овинник до первых петухов дрался со старухой-упырицей, напавшей на парня, и отстоял его. В другой быличке овинник защищает человека от происков банника.

15 ноября церковь чтит память святых Акиндина и Пигасия

Были они придворными царя Соломона и тайными христианами. Когда Соломон начал гонения на христиан, ему донесли на них завистники. На суде святые признались в своей вере, за что царь приказал бить их плетями. Два раза сменялись палачи, уставшие их избивать. Но за время пыток мученики не произнесли ни слова. Даже Соломон не выдержал этого зрелища и упал без чувств. Многие подумали, что он умер, но святые помолились Господу и царь пришел в себя. Он обозвал их колдунами и приказал повестить над костром, чтобы мужчины задохнулись дымом.

Но огонь внезапно погас, а веревки, которыми были связаны Акиндин (Акундин) и Пигасий, распались. На вопрос царя, как такое могла произойти, святые поведали ему о Христе. Соломон был в гневе и начал хулить имя Бога, за что вскоре онемел. Он пытался жестами показать страже, чтобы они казнили мужчин, но никто не мог понять приказов царя. Тогда он начал рвать на себе волосы, бить себя по лицу. Святые сжалились над ним и попросили Всевышнего вернуть ему дар речи. Но Соломон не мог успокоиться. Он приказал положить мужчин на железную решетку и распалить под ними огонь. Неожиданно пошел дождь и пламя потухло. В этот момент многие свидетели произошедших событий приняли христианскую веру. Один из палачей просил прощение у мучеников за деяния, совершенные над ними.

Приметы дня 15 ноября:

Снег в этот день выпал – весной будет много воды.

Распутица на дорогах – тепло продлится до начала декабря.

Снегири кричат – скоро морозы наступят.

Синицы и галки летают по двору – к снегопаду.

Небо тучами затянуто – к оттепели.

Облака против ветра плывут – к снегопаду.

Что в этот день загадаешь – то в скором времени и сбудется.

Если до заката попросить прощения у всех, с кем недавно поссорился – жить станет легче и хлопот будет меньше.

Одежда, купленная 15 ноября, долго прослужит. Но если она будет слишком дешевой – проку от нее не будет никакого.

Если дата 15 ноября выпала на вторник – нельзя раздавать долги.

Если у молодой девушки внезапно забьется сердце – где-то рядом бродит ее будущий суженый.

Именины сегодня отмечают: Доминика, Константин.

А ещё 15 ноября празднуют:

День молочных коктейлей

День шоколадного кекса (Chocolate Cupcake Day)

15 ноября – Всероссийский день призывника

День подразделений по борьбе с организованной преступностью (ОБОП, УБОП, РУБОП) МВД РФ

Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери

День петербургского бухгалтера

Всемирный день вторичной переработки (Global Recycling Day)

15 ноября – День Каспийской флотилии

Праздник писателя в заключении (Day of the Imprisoned Writer)

Всемирный день гипнородов (World HypnoBirthing Day)

День «охотниц» на мужчин (Sadie Hawkins Day) — США

День очистки холодильника (Clean Out Your Refrigerator Day) — США

15 ноября – Праздник пряного печенья (Spicy Hermit Cookie Day) — США

День мира — Кот-д`Ивуар

День барабанщика (National Drummer Day) — США

15 ноября – Праздник посадки деревьев — Шри-Ланка

Праздник короля (The King`s Feast) — Бельгия

День филантропа (National Philanthropy Day) — США

Праздникбандт-кекса (National Bundt Cake Day) — США

15 ноября – День «Я люблю писать» (I Love to Write Day) — США

День финансиста и национальной валюты — Казахстан

Праздник детей «Сити-го-сан» (Shichi-Go-San) — Япония

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности — Кыргызстан

15 ноября – День святого Леопольда — Австрия

Праздник независимости — Палестина

День немецкоязычного сообщества — Бельгия

Праздник провозглашения республики — Бразилия

15 ноября – Именины у Маркиана, Константина, Демьяна, Ивана, Кузьмы

Акиндин и Пигасий (Житница)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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