15 октября – день Устиньи и Куприяна. Чудят колдуны

15 октября — день очень примечательный. В народе считали, что в эти сутки вполне реально избавиться и очиститься от наваждений и всякой нечисти. Для этого парни просили о помощи святого Киприана, а девушки – святую Устинью. По народным поверьям, если человек не будет осторожен в этот день, то на него могут напасть бесы, которых насылают разные ведьмы или колдуны. Но в том случае, если они нападают на кого-то по собственному желанию, то выбор их падает в основном на пьяниц, на тех, кто пренебрегает своими религиозными обязанностями, на больших грешников или на тех, кто сам призывает их в минуты гнева, злобы и отчаяния на помощь.

Знатоки поговаривают, что чертенята видятся пьяницам целыми десятками, истощают тело, лишают аппетита, сна, наводят настоящий ужас и нередко доводят до самоубийства. Именно так в народе объясняли «белую горячку». Предки наши верили, что по указанию колдуна или ведьмы бесенята не только являются людям, но и вселяются в них. Это делается с помощью наговора (словами), либо их пускают по ветру или передают с питьем, едой, поцелуем, прикосновением или дыханием. Такое вселение беса чревато для человека долгими нервно-психическими мучениями, известными под общим названием «порчи». Исходя из основного характера болезненных явлений, различают не менее трех видов порчи: беснование, кликушество и икота.

Церковь 15 октября почитает память трех мучеников: Куприна, Феоктиста и Иустины

Они жили в IV веке и погибли за веру во Христа. Известно, что Киприан жил на территории Антиохии и обучался языческой философии. В зрелом возрасте был посвящен в жрецы. Поговаривали, что он видел великого князя тьмы и обрел большую силу. В том же городе жила Иустина, принявшая христианство и пытавшаяся обратить в веру своих родственников. Там же проживал и юноша по имени Аглаид, который пытался соблазнить Иустину и обратился для этого к Киприану, зная о его способностях и силе. Что бы ни делал Киприан, девушка оставалась непреклонной. Именно после этого и сам Киприан поверил во Христа, покаялся и принял крещение. После этого он сам стал проповедовать христианство, и многих людей обратил в веру. Произошло даже так, что все капища оказались в заброшенном состоянии, поскольку некому было приносить жертвы языческим богам.

Приметы дня 15 октября

Сильный дождь и ветер 15 октября – зима обещает быть холодной.

Если листопад начался 15 октября – примета, что скоро наступят холода.

Если в этот день дует ледяной ветер и идёт сильный дождь – значит, зима обещает быть студеной.

Именины сегодня отмечают: Александра, Анна, Степан, Петр, Андрей, Давид, Константин, Федор, Борис, Иван.

А ещё 15 октября празднуют…

День ворчуна (National Grouch Day) — США

Праздник творожного сыра (National Cheese Curd Day) — США

15 октября – День учителя — Бразилия

День грибов (National Mushroom Day) — США

Праздник матери — Малави

День «Я люблю Люси» (National I Love Lucy Day) — США

Праздник студента — Индия

15 октября – День борьбы со СПИДом среди латиноамериканцев (National Latinx AIDS Awareness Day) — США

День работников фармацевтической и микробиологической промышленности — Беларусь

День памяти жертв выкидышей и детской смертности (Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day) — США, Канада)

День памяти короля-отца — Камбоджа

15 октября – Праздник курицы по-итальянски (National Chicken Cacciatore Day) — США

Pro-Life Day of Silent Solidarity — США

Именины у Андрея, Анны, Давида, Константина, Кассиана, Петра, Феоктиста, Бориса

Куприян и Устинья

Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day)

15 октября – День собирания осенних листьев

Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women)

Праздник импровизатора

15 октября – День здоровья груди (Breast Health Day)

День памяти святых мучеников Киприана и Иустины

15 октября – Международный день белой трости (International White Cane Safety Day)

День синдрома дубликации хромосомы (World Idic15 Awareness Day)

День адресно-справочной службы ФМС РФ О праздниках больше — здесь .