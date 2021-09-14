15 сентября — день Мамонта-Овчарника, день Федота и Руфина

15 сентября — Главный запрет дня сегодняшнего: нельзя выгонять утром скотину, иначе беду можно накликать. Самого Мамонта ранее на Руси считали покровителем овец и коз. И вообще, в народе 15 сентября считали несчастливым днем.
Церковь же почитает память мученика Маманта, его родителей Руфины и Феодота. Во время гонений и преследований сторонников христианской веры их заключили в темницу, где оба умерли. Перед смертью Руфина родила ребенка, которого перепоручила Богу. Маленького Маманта взяла на воспитание одна богатая вдова по имени Амия, которая также похоронила и его родителей. Амия сделала все, чтобы вырастить Маманта христианином, дала ему хорошее образование. Юноша мог похвастаться талантом красноречия, а потому, решил стать проповедником.
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15 сентября — день Мамонта-Овчарника
Многих людей Маманту удалось обратить в веру. Однако когда правитель Демокрит узнал о том, что делает Мамант, он сообщил об этом императору Аврелиану, который арестовал проповедника и стал уговаривать принять язычество. Уговоры не действовали, а потому, Маманта подвергли большому количеству пыток.
В темнице, куда он был заключен, от голода умирали 40 узников. Святой помолился Господу и в окно влетел голубь, который принес всем пищу. Ночью двери темницы отворились, и невольники смогли выйти на свободу. Сам же святой, желая отдать жизнь за Христа, остался в темнице, ожидая своей участи. По приказу, его бросили на арену цирка к диким животным. Но звери его не тронули, а, наоборот, начали к нему ластиться. Видя это, один из языческих жрецов, поразил Маманта трезубцем.
В конечном итоге, решили утопить Маманта в море, но Бог спас мученика, и он был отнесен волнами на высокую гору в пустыне, расположенную неподалеку от Кесари. Там Мамант основал церковь и проводил свою жизнь в молитвах.
15 сентября: традиции и обычаи дня
Мамант (в русской огласке Мамонтий, Мамонт) считался покровителем коз и овец. Поэтому в народе день его памяти назвали Мамонт-овчарник. Крестьяне 15 сентября наводили порядок во дворе и в сараях, где находятся овцы и козы: окуривали вереском, утепляли мхом. Молились святому Маманту за домашнюю скотину. Верили, что это поможет избежать падежа и обеспечит животным хорошую плодовитость.
Обычаи 15 сентября
Овец и коз на пастбище оправляли только днем. Об этом дне говорили: «На Федота и Руфину поутру не выгоняй скотину, если выгонишь, беду накличешь», «Велес в пастуший рог трубит, заповедует влаге осенней наполнить следы-копытца силой живительной».
Народные приметы на 15 сентября
- Красный закат – по приметам, скоро ударят первые морозы.
- Дождь идет – осень будет сухой.
- Если человек родился 15 сентября, то в качестве талисмана ему следует носить нефрит.
По окончанию полевых работ парням давалась полная свобода. На их долю выпадало идти в рекруты. В армии 1705-1874 рекрутами назывались молодые мужчины, зачисленные на службу по рекрутской повинности, которая накладывалась на крестьян и мещан – так называемые податные сословия (т. е. платившие государству подушную подать). Каждая община выставляла определенное число рекрутов. Термин рекрут в 1874 году был заменен словом новобранец. Так на Руси создавалась регулярная армия. Первоначально служба в ней продолжалась 25 лет.
Отправляя в рекруты близкого человека, с ним прощались «на век». Надежды когда-либо увидеться, почти не было. По этой причине появились рекрутские причитания, очень близкие похоронным.
Для деревенского населения рекрутчина была очень тяжелым бременем. Проводы рекрутов были большим и трагическим событием не только в каждой семье, но и во всей общине. Вся деревня собиралась провожать новобранцев. Приезжали знакомые и родственники из соседних сел. Деревенский народ в эти дни гулял и плакал, «веселился навзрыд».
До самого набора рекруты освобождались от работ. Они гуляли в нарядной одежде, ходили друг к другу в гости, наведывались к односельчанам, которые их обязательно угощали. Эти гулянья отличались буйным и бесцеремонным поведением, сопровождались драками, но все выходки и бесчинства будущим солдатам прощались, потому что подобное поведение зачастую считалось для них нормой, последним глотком свободной жизни.
Приметы дня 15 сентября
- Много росы при безветренной погоде – к теплой и ясной осени.
- Низкие облака – к ненастью.
- В этот день выпал первый снег – быстро растает.
- Скотину на улицу выгнать – к несчастью, к порче для животных.
- Если в хлев подвесить собственную ношеную обувь, то скот никто не сглазит.
- Если 15 сентября как следует помолиться святому Мамонтию за свой скот, то его падежа можно избежать. Также считалось, что это обеспечит животным нужную плодовитость.
- Нельзя в этот день начинать новые дела – они неизбежно провалятся.
- На рынок тоже ходить не следует – возможны кражи. Крупные покупки не принесут желаемой радости. Впрочем, как и мелкие.
- Надеть яркую одежду – к сглазу.
- Если сегодня окурить дом ладаном, это защитит его от происков нечистой силы.
- Тот, кто родился в этот день, в зрелости будет необыкновенно счастлив.
- Тем, кто практикует заговоры и колдовство, следует знать, что этот день идеально подходит для занятий семейной магией.
С Мамонта до Созонта (20 сентября) копали позднюю картошку. С картофелем связаны некоторые приметы. Например, чтобы не было ревматизма, нужно носить картофель в кармане брюк.
Человеку, родившемуся 15 сентября, следует носить нефрит. В этот день на свет появляются уравновешенные, несуетливые и миролюбивые персоны. Своё счастье они обретут в зрелые годы.
А ещё 15 сентября празднуют…
- День худеющих
- Российский день леса
- Сегодня День совпадений снов
- День памяти князя Олега
- День свободных денег (Free Money Day)
- Международный день точки (International Dot Day)
- День рождения экологической организации «Гринпис» (Greenpeace Day)
- Сегодня День санитарно-эпидемиологической службы РФ
- День единства народов Дагестана
- Международный день демократии (International Day of Democracy)
- Всемирный день борьбы с лимфомами (World Lymphoma Awareness Day)
- Сегодня День IT-профессионалов (National IT Professionals Day) — США
- День мятного ликёра (National Creme de Menthe Day) — США
- День библиотек — Беларусь
- Сегодня День инженера (Engineers Day) — Индия
- День принца (Prinsjesdag) — Нидерланды
- День фетровой шляпы (National Felt Hat Day) — США
- Сегодня День независимости (Independence Day in Central America) — Гондурас, Гватемала, Коста-Рика, Сальвадор, Никарагуа
- День знаний — Азербайджан
- День пасты «Лингвини» (National Linguine Day) — США
- Сегодня День памяти долоресского призыва к революции (Grito de Dolores) — Мексика
- День воссоединения Приморья с Отечеством — Словения
- День битвы за Британию (Battle of Britain Day) — Великобритания
- Сегодня День Силпы Бхирасри — Таиланд
- День «Будь готов» (Get Ready Day) — США
- Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая, Ксении
- Мамонт Овчарник
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