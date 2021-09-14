15 сентября — день Мамонта-Овчарника, день Федота и Руфина

15 сентября — Главный запрет дня сегодняшнего: нельзя выгонять утром скотину, иначе беду можно накликать. Самого Мамонта ранее на Руси считали покровителем овец и коз. И вообще, в народе 15 сентября считали несчастливым днем.

Церковь же почитает память мученика Маманта, его родителей Руфины и Феодота. Во время гонений и преследований сторонников христианской веры их заключили в темницу, где оба умерли. Перед смертью Руфина родила ребенка, которого перепоручила Богу. Маленького Маманта взяла на воспитание одна богатая вдова по имени Амия, которая также похоронила и его родителей. Амия сделала все, чтобы вырастить Маманта христианином, дала ему хорошее образование. Юноша мог похвастаться талантом красноречия, а потому, решил стать проповедником.

15 сентября — день Мамонта-Овчарника

Многих людей Маманту удалось обратить в веру. Однако когда правитель Демокрит узнал о том, что делает Мамант, он сообщил об этом императору Аврелиану, который арестовал проповедника и стал уговаривать принять язычество. Уговоры не действовали, а потому, Маманта подвергли большому количеству пыток.

В темнице, куда он был заключен, от голода умирали 40 узников. Святой помолился Господу и в окно влетел голубь, который принес всем пищу. Ночью двери темницы отворились, и невольники смогли выйти на свободу. Сам же святой, желая отдать жизнь за Христа, остался в темнице, ожидая своей участи. По приказу, его бросили на арену цирка к диким животным. Но звери его не тронули, а, наоборот, начали к нему ластиться. Видя это, один из языческих жрецов, поразил Маманта трезубцем.

В конечном итоге, решили утопить Маманта в море, но Бог спас мученика, и он был отнесен волнами на высокую гору в пустыне, расположенную неподалеку от Кесари. Там Мамант основал церковь и проводил свою жизнь в молитвах.

15 сентября: традиции и обычаи дня

Мамант (в русской огласке Мамонтий, Мамонт) считался покровителем коз и овец. Поэтому в народе день его памяти назвали Мамонт-овчарник. Крестьяне 15 сентября наводили порядок во дворе и в сараях, где находятся овцы и козы: окуривали вереском, утепляли мхом. Молились святому Маманту за домашнюю скотину. Верили, что это поможет избежать падежа и обеспечит животным хорошую плодовитость.

Обычаи 15 сентября

Овец и коз на пастбище оправляли только днем. Об этом дне говорили: «На Федота и Руфину поутру не выгоняй скотину, если выгонишь, беду накличешь», «Велес в пастуший рог трубит, заповедует влаге осенней наполнить следы-копытца силой живительной».

Опасаясь падежа скота, в канавах разводили «живой» огонь, добытый трением деревянных чурочек, и сквозь него прогоняли стадо. Пытаясь уберечь овец от болезней, кормили их первым, испеченным на сочельник блином. А скотину, от мора павшую, закапывали под воротами вверх ногами.

Трудно сказать, чем этот сентябрьский день от других отличался, но хозяева, традиции чтившие, не позволяли себе нарушить старинное правило, гласившее: «На Федота и Руфину не гони во двор скотину. Выгонишь — беду накличешь». Следуя этому строгому уложению, овец и коз оставляли в покое, утепляя кошары и окуривая их, на всякий случай, травой-вереском. По примете 15 сентября начинались гулянья. Также после окончания работ парням необходимо было идти в рекруты. В этот день их не нагружали никакой работой. Так что, люди ходили в гости, устраивали шуточные драки и пиры. Народные приметы на 15 сентября Красный закат – по приметам, скоро ударят первые морозы.

Дождь идет – осень будет сухой.

Если человек родился 15 сентября, то в качестве талисмана ему следует носить нефрит. По окончанию полевых работ парням давалась полная свобода. На их долю выпадало идти в рекруты. В армии 1705-1874 рекрутами назывались молодые мужчины, зачисленные на службу по рекрутской повинности, которая накладывалась на крестьян и мещан – так называемые податные сословия (т. е. платившие государству подушную подать). Каждая община выставляла определенное число рекрутов. Термин рекрут в 1874 году был заменен словом новобранец. Так на Руси создавалась регулярная армия. Первоначально служба в ней продолжалась 25 лет. Отправляя в рекруты близкого человека, с ним прощались «на век». Надежды когда-либо увидеться, почти не было. По этой причине появились рекрутские причитания, очень близкие похоронным. Для деревенского населения рекрутчина была очень тяжелым бременем. Проводы рекрутов были большим и трагическим событием не только в каждой семье, но и во всей общине. Вся деревня собиралась провожать новобранцев. Приезжали знакомые и родственники из соседних сел. Деревенский народ в эти дни гулял и плакал, «веселился навзрыд». До самого набора рекруты освобождались от работ. Они гуляли в нарядной одежде, ходили друг к другу в гости, наведывались к односельчанам, которые их обязательно угощали. Эти гулянья отличались буйным и бесцеремонным поведением, сопровождались драками, но все выходки и бесчинства будущим солдатам прощались, потому что подобное поведение зачастую считалось для них нормой, последним глотком свободной жизни. Приметы дня 15 сентября Много росы при безветренной погоде – к теплой и ясной осени.

Низкие облака – к ненастью.

В этот день выпал первый снег – быстро растает.

Скотину на улицу выгнать – к несчастью, к порче для животных.

Если в хлев подвесить собственную ношеную обувь, то скот никто не сглазит.

Если 15 сентября как следует помолиться святому Мамонтию за свой скот, то его падежа можно избежать. Также считалось, что это обеспечит животным нужную плодовитость.

Нельзя в этот день начинать новые дела – они неизбежно провалятся.

На рынок тоже ходить не следует – возможны кражи. Крупные покупки не принесут желаемой радости. Впрочем, как и мелкие.

Надеть яркую одежду – к сглазу.

Если сегодня окурить дом ладаном, это защитит его от происков нечистой силы.

Тот, кто родился в этот день, в зрелости будет необыкновенно счастлив.

Тем, кто практикует заговоры и колдовство, следует знать, что этот день идеально подходит для занятий семейной магией. Именины сегодня отмечают: Павел, Ксения, Серафима, Ефим, Василий, Герман, Анатолий, Петр, Виктор, Николай. С Мамонта до Созонта (20 сентября) копали позднюю картошку. С картофелем связаны некоторые приметы. Например, чтобы не было ревматизма, нужно носить картофель в кармане брюк. Человеку, родившемуся 15 сентября, следует носить нефрит. В этот день на свет появляются уравновешенные, несуетливые и миролюбивые персоны. Своё счастье они обретут в зрелые годы. А ещё 15 сентября празднуют… День худеющих

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Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая, Ксении

Мамонт Овчарник По материалам https://vsyamagik.ru О праздниках больше — здесь .