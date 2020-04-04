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15 тысяч рублей! В Крыму за нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Пермского края

15 тысяч рублей! В Крыму за нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Пермского края

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:51 04.04.2020

Жителя Пермского края, нарушавшего режим самоизоляции, действующего на территории Республики Крым, сотрудники Евпаторийского линейного пункта полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте выявили при патрулировании береговой линии Черного моря.

Мужчина 1978 года рождения, прибыл в середине марта на автобусе в Севастополь и приобрёл оборудование для отдыха и «проживания». Затем отправился путешествовать. Некоторое время отдыхал в Сочи и на территории Краснодарского края, а потом вернулся в Крым. Путешественник передвигался на такси с прицепным устройством, так как благоустроенная «палатка» значительного веса и размера. На пляже Евпатории он разместил ее для дальнейшего проживания до окончания ограничительных мероприятий по самоизоляции, — сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

15 тысяч рублей! В Крыму за нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Пермского края

В отношении 42-летнего уроженца Пермского края правоохранителями составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Евпаторийскм городским судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

15 тысяч рублей! В Крыму за нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Пермского края

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