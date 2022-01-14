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15 января - Сильвестров день. Морозы нынче, говорят, крепчают
фото: pxhere.com

15 января — Сильвестров день. Морозы нынче, говорят, крепчают

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:22 14.01.2022

На Сильвестров день или в Куриный праздник, по народным наблюдениям, морозы не просто крепчают, а усиливаются в разы да ещё и метут метелями. Насколько это актуально для Крыма сегодня, конечно, проверим, однако есть факт, который не оспоришь и на полуострове — дни с 15 января становятся намного длиннее.

Чем примечательны эти сутки? Во-первых, продолжаются праздничные гуляния, связанные со Святками. Во-вторых, в храмах идут богослужения в память о Святом Сильвестре Римском. Епископ проповедовал веру в Иисуса Христа даже во времена гонений на христиан. Кстати, святитель известен как покровитель домашней птицы, так что в деревнях сегодня усердно чистят курятники, а в городах неплохо будет, если вы в этот «Куриный праздник» покормите птиц на улицах да на водоёмах. Зачтётся, как говорится…

Что касается «погодных» примет на 15 января. Их немного и все они будут вам полезны лишь в том случае, если вы близки к природе:

  • Если в морозный день петухи начинают рано петь, то жди оттепели
  • Сорока ищет убежище среди жилья — будет метель
  • Вечером 15 января на небе появились облака — к перемене погоды
  • Если месяц на небе яркий и с острыми рогами, то на следующий день будет ветреная погода
  • Если петух запел поздно вечером – жди смены погоды
  • Куры 15 января рано ложатся — к стуже
  • Утки и гуси копаются в снеге – скоро потеплеет
  • Если на Сильвестра случается буря – жди сильных морозов в ближайшие дни
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Чего не стоит делать 15 января? Нельзя есть мясо. Мясо птицы под тотальным запретом, в принципе. Иначе, говорят знатоки, счастье из дома упорхнёт и не вернётся. И в парикмахерскую сегодня не стоит ходить. Старые люди уверяют, что на Сильвестра волосы не стригут, а то они с головы убегут — лысину «заработаете».

А вот именины сегодня празднуют: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Сергей и Ульяна.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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