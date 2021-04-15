16 апреля — день Никиты. Водяные просыпаются…

16 апреля после долгого зимнего сна просыпается Водяной. Причём просыпается в очень плохом настроении! И крестьяне делали всё, чтобы задобрить духа воды. Приносили ему угощение на берег, прося не пугать ни взрослых, ни детей, а также не гнать из рек и прудов рыбу.

Существовал даже довольно жестокий обычай: Водяному отдавали лошадь. Животное приводили на берег и топили. Вместе с «утопленником» отправляли духу и съестное: масло, хлеб, вино, куриные потроха, вино и даже табак. Потому, насколько быстро успокаивалась вода, судили — принял ли дух жертву. Отказа Водяного от даров страшно боялись. Буквально это значило: грядущим летом хорошей рыбной ловли не будет.

Церковь чтит память Преподобного Никиты Исповедника

С юношеских лет святой Никита прислуживал в церкви и находился в послушании у отшельника Стефана. По его благословению святой Никита направился в Мидикийский монастырь, где игуменом был святой Никифор.

Через семь лет добродетельной жизни в монастыре, славившемся строгостью устава, преподобный Никита был рукоположен во пресвитера. Преподобный Никифор, зная святую жизнь молодого инока, поручил ему управление обителью, так как сам был тяжело болен.

Не жалея сил, преподобный Никита стал заботиться о процветании и благоустройстве монастыря. Личным примером строгой монашеской жизни он наставлял братию. Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих спасения. Через несколько лет число монахов увеличилось до 100 человек.

Когда преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братия единодушно избрала игуменом преподобного Никиту.

Господь удостоил святого Никиту дара чудотворения. По его молитве глухонемому отроку возвратился дар речи; две бесноватые женщины получили исцеление; лишенному рассудка вернулся разум, и многие другие больные исцелялись от своих недугов.

Славен он тем, что твердо стоял за православное исповедание.

Что касается погодных примет 16 Апреля…

Мать-и-мачеха зацвела 16 апреля? Случится что-то плохое.

Длительные раскаты грома в этот день – к ненастью на несколько дней вперед.

Дождь — к весне поздней и ненастной.

Ветер дует с южной стороны – к хорошему урожаю яровых. Дует с Севера? Скоро пойдет дождь.

Много березового сока — лето будет дождливым.

В грозу 16 апреля гром слышится протяжно и не слишком резко – ненастье продолжится в ближайшее время.

В этот день было принято выходить на рыбалку под парусом и считалось, что именно 16 апреля от зимней спячки отходит водяной и его обязательно надо задобрить гостинцами. Так же выходили в Море на рыбную ловлю и опускали гостинцы Нептуну или Богу морей Поседону и если этого не сделать, то водяной или Нептун или Посейдон от ярости передавит всю рыбу в водоеме или в Море, начнет зачинять шторма и оставит рыбаков без улова, и сам уплывет и уведет рыбу в другое место.

Уже после полночи ему несли хлеб, кашу, потроха птицы и вино, в надежде умилостивить дух воды и оставляли на берегу.или в морских храмах и церквях которые строили на берегу моря.

В Никитин День люди очищали водоемы и колодцы от сухих ветвей, листьев и мусора. Таким образом, они старались показать свое расположение к водным т морским жителям. Рыбаки даже топили в водоеме или море покупную лошадь с целью заручиться поддержкой и защитой Водяного. После такого дара он должен был якобы сдерживать бури и способствовать богатому улову.

В наши дни староверы ещё бросают в водоемы и море хлеб, табак, «сдабривают» воду красным вином и подсолнечным маслом.

Именины нынче отмечают: Никита, Мартин, Феодосия.

А ещё 16 Апреля празднуют…

День Чарли Чаплина

День коричного ветра

Всемирный день голоса (World Voice Day)

День памяти преподобного Никиты Исповедника

16 апреля — День мира в Чеченской Республике

День пижамы на работе (National Wear Your Pajamas To Work Day) — США

День грибов (Day of the Mushroom) — США

16 апреля — День библиотекаря (National Librarian Day) — США

День работника полиции — Армения

День яиц «Бенедикт» (National Eggs Benedict Day) — США

16 апреля — День памяти жертв холокоста — Венгрия

День Конституции (День юриста) — Болгария

День пожеланий для системы здравоохранения (National Health Care Decisions Day) — США

16 апреля — День памяти жертв газовой атаки — Ирак

Именины у Никиты, Феодосии

Никита Водопол

По материалам https://www.pravmir.ru

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