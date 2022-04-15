реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 16 апреля — День Никиты. Водяной просыпается

crimeapress_news



реклама в крыму


16 апреля - День Никиты. Водяной просыпается
фото: kordi_vahle (pixabay.com)

16 апреля — День Никиты. Водяной просыпается

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 15.04.2022

В народе верили — 16 апреля после долгого зимнего сна просыпается Водяной. Причём просыпается в очень плохом настроении! И крестьяне делали всё, чтобы задобрить духа воды. Приносили ему угощение на берег, прося не пугать ни взрослых, ни детей, а также не гнать из рек и прудов рыбу.

Существовал даже довольно жестокий обычай: Водяному отдавали лошадь. Животное приводили на берег и топили. Вместе с «утопленником» отправляли духу и съестное: масло, хлеб, вино, куриные потроха, вино и даже табак. Потому, насколько быстро успокаивалась вода, судили — принял ли дух жертву. Отказа Водяного от даров страшно боялись. Буквально это значило: грядущим летом хорошей рыбной ловли не будет.

Узнайте больше:  Совет Федерации одобрил закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии

Церковь же сегодня чтит память Преподобного Никиты Исповедника, жившего в VIII веке. Славен он тем, что твердо стоял за православное исповедание.

Что касается погодных примет:

  • Мать-и-мачеха зацвела 16 апреля? Случится что-то плохое.
  • Длительные раскаты грома в этот день – к ненастью на несколько дней вперед.
  • Дождь — к весне поздней и ненастной.
  • Ветер дует с южной стороны – к хорошему урожаю яровых. Дует с Севера? Скоро пойдет дождь.
  • Много березового сока — лето будет дождливым.
  • В грозу 16 апреля гром слышится протяжно и не слишком резко – ненастье продолжится в ближайшее время.
Именины нынче отмечают: Никита, Мартин, Феодосия.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.