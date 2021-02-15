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16 февраля – день Семена и Анны. Украшаем вениками дом
фото: u11116 (pixabay.com)

16 февраля – день Семена и Анны. Украшаем вениками дом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:55 15.02.2021

16 февраля крестьяне осматривали сараи и конюшни, проверяя, не напроказил ли домовой. По поверью, домовой (если ему не нравится лошадь или он чем-то недоволен) ночью заезжает лошадей. Чтобы уберечься от этого «задабривали» домашнего духа: ему на ночь на загнетке выставляли горшочек с кашей, обложенный углями. Считается, что ночью домовой вылезет из-под печки, поужинает и станет неопасным.

Иногда домовому такого угощения было мало, тогда принимали более действенные меры. Хозяин обращался за помощью к знахарю-ведуну, который во дворе резал кочета и, выпустив на веник кровь, обметал им все углы во дворе и в доме. Если же вовремя домового не задобрить или не усмирить, он может разбушеваться, что грозит большими неприятностями: «всё в избе и во дворе идёт наперекосяк, пропадает удача, скот чахнет и худеет, люди болеют».

16 февраля варили саламату – старинное русское кушанье, представляющее собой кашу из толокна или ржаной муки, с добавлением молочных продуктов или жира. Готовили блюдо зачастую в чугунной посуде, потом заваривали кипятком до получения кашеобразной массы.

А ещё этот день в народе именовали «Починками». Всё потому, что деревенские хозяева сразу после сретенской оттепели 16 февраля на Симеона и Анну с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Работали всей семьей, приговаривая «В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да соху столетнюю».

Церковь вспоминает жизнь и деяния святого Симеона Богоприимца и святой Анны пророчицы

16 февраляПо традиции, после главных (двунадесятых) праздников православная церковь чтит память участников тех евангельских событий, которым они посвящены. Так, после праздника Сретения Господня она вспоминает праведного старца Симеона и пророчицу Анну.

Праведник Симеон, упоминаемый в Евангелии от Луки, был, по свидетельству евангелиста, одним из избранников Божиих, которому было возвещено, что он не умрет до того времени, пока в мир не придет обещанный Мессия — Христос. Однако сам апостол Лука сообщает о нем лишь вскользь, а подробности его жизнеописания известны исключительно по апокрифам, рисующих его, скорее, как фигуру легендарную.

Последняя находилась в иерусалимском храме, когда в него пришли Мария и Иосиф с маленьким Иисусом. Именно Анна узнала Иисуса и поведала всем о том, кто находится в храме. Что касается Симеона, то этот старец прожил 300 лет, прежде чем получил возможность встретиться со Спасителем. Согласно Божьему завету, после этого он мог умереть. Так и произошло: Симеон подержал Иисуса на руках, отдал младенца родителям и испустил дух.

Между тем, рассказ о том, как родители принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский Храм и как старец Симеон признал в нем Мессию, занимает немаловажное место в Евангелии от Луки. Христианская традиция всегда видела в нем символ преемственности Ветхого и Нового Заветов. Даже ученики Иисуса не сразу поняли, что Иисус – Мессия, а старец, олицетворяющий Ветхий Завет, знал это с самого начала.

Главная традиция сегодняшнего дня — украшать вениками дом

Таким образом задабривали Домового, ведь наши предки считали, что именно в венике живёт это мистическое существо. Пол в этот день не подметали, чтобы не тревожить хозяина. Верили, что если вымести Домового, то дом останется без охраны и защиты.

Приметы дня:

  • Много снега в этот день – лето будет дождливы.
  • Воробьи чирикают громко – весна наступит очень скоро.
  • Если же на Симеона идет снег – лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.
  • Если не починить сбрую в день 16 февраля – жди неприятностей.
  • Согласно народным поверьям, в этот день на конюшню приходит домовой. Чтобы нечистая сила не беспокоила животных, хозяин привязывал к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок, оставляя их на всю ночь. Верили, что после этого домовой лошадей не тронет.
  • Пытались задобрить домового, оставляя для него горшочек каши в углу. Считалось, что дух увлечется угощением и не станет проказничать.
  • По примете 16 февраля отсчитывали 7 утренних морозов – по приметам считалось, что после этого наступит весна.
  • Чем раньше в этот день начинаешь хлопотать по хозяйству, тем быстрее весна придет.
  • Нельзя в этот день брать деньги в долг и носить черные вещи – это примета, которая сулит неприятности.

Именины сегодня отмечают: Николай, Владимир, Иван, Роман, Михаил, Павел, Анна, Адриан.

А ещё 16 февраля празднуют…

  • День свежего ананаса
  • День поиска запахов
  • 16 февраля – День разведки ВМФ РФ
  • День памяти праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны
  • День Киотского протокола
  • 16 февраля – День архива Министерства Энергетики РФ
  • День обнажённых мужчин (Хадака Мацури) — Япония
  • День помощи ворчунам (Do a Grouch a Favor Day) — США
  • 16 февраля – День святого Саркиса, покровителя молодых и влюблённых — Армения
  • День сияющей звезды — КНДР
  • Национальный день миндаля (National Almond Day) — США
  • День восстановления государственности — Литва
  • 16 февраля – День инноваций (National Innovation Day) — США
  • День памяти архиепископа Джанани Лувума — Уганда
  • День наследия — Канада
  • Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана, Павла
  • Починки

По материалам: https://vsyamagik.ru

О праздниках больше — здесь.

16 февраля – день Семена и Анны. Украшаем вениками дом

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