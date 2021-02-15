16 февраля – день Семена и Анны. Украшаем вениками дом

16 февраля крестьяне осматривали сараи и конюшни, проверяя, не напроказил ли домовой. По поверью, домовой (если ему не нравится лошадь или он чем-то недоволен) ночью заезжает лошадей. Чтобы уберечься от этого «задабривали» домашнего духа: ему на ночь на загнетке выставляли горшочек с кашей, обложенный углями. Считается, что ночью домовой вылезет из-под печки, поужинает и станет неопасным.

Иногда домовому такого угощения было мало, тогда принимали более действенные меры. Хозяин обращался за помощью к знахарю-ведуну, который во дворе резал кочета и, выпустив на веник кровь, обметал им все углы во дворе и в доме. Если же вовремя домового не задобрить или не усмирить, он может разбушеваться, что грозит большими неприятностями: «всё в избе и во дворе идёт наперекосяк, пропадает удача, скот чахнет и худеет, люди болеют».

16 февраля варили саламату – старинное русское кушанье, представляющее собой кашу из толокна или ржаной муки, с добавлением молочных продуктов или жира. Готовили блюдо зачастую в чугунной посуде, потом заваривали кипятком до получения кашеобразной массы.

А ещё этот день в народе именовали «Починками». Всё потому, что деревенские хозяева сразу после сретенской оттепели 16 февраля на Симеона и Анну с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Работали всей семьей, приговаривая «В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да соху столетнюю».

Церковь вспоминает жизнь и деяния святого Симеона Богоприимца и святой Анны пророчицы

По традиции, после главных (двунадесятых) праздников православная церковь чтит память участников тех евангельских событий, которым они посвящены. Так, после праздника Сретения Господня она вспоминает праведного старца Симеона и пророчицу Анну.

Праведник Симеон, упоминаемый в Евангелии от Луки, был, по свидетельству евангелиста, одним из избранников Божиих, которому было возвещено, что он не умрет до того времени, пока в мир не придет обещанный Мессия — Христос. Однако сам апостол Лука сообщает о нем лишь вскользь, а подробности его жизнеописания известны исключительно по апокрифам, рисующих его, скорее, как фигуру легендарную.

Последняя находилась в иерусалимском храме, когда в него пришли Мария и Иосиф с маленьким Иисусом. Именно Анна узнала Иисуса и поведала всем о том, кто находится в храме. Что касается Симеона, то этот старец прожил 300 лет, прежде чем получил возможность встретиться со Спасителем. Согласно Божьему завету, после этого он мог умереть. Так и произошло: Симеон подержал Иисуса на руках, отдал младенца родителям и испустил дух.

Между тем, рассказ о том, как родители принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский Храм и как старец Симеон признал в нем Мессию, занимает немаловажное место в Евангелии от Луки. Христианская традиция всегда видела в нем символ преемственности Ветхого и Нового Заветов. Даже ученики Иисуса не сразу поняли, что Иисус – Мессия, а старец, олицетворяющий Ветхий Завет, знал это с самого начала.

Главная традиция сегодняшнего дня — украшать вениками дом

Таким образом задабривали Домового, ведь наши предки считали, что именно в венике живёт это мистическое существо. Пол в этот день не подметали, чтобы не тревожить хозяина. Верили, что если вымести Домового, то дом останется без охраны и защиты.

Приметы дня:

Много снега в этот день – лето будет дождливы.

Воробьи чирикают громко – весна наступит очень скоро.

Если же на Симеона идет снег – лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.

Если не починить сбрую в день 16 февраля – жди неприятностей.

Согласно народным поверьям, в этот день на конюшню приходит домовой. Чтобы нечистая сила не беспокоила животных, хозяин привязывал к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок, оставляя их на всю ночь. Верили, что после этого домовой лошадей не тронет.

Пытались задобрить домового, оставляя для него горшочек каши в углу. Считалось, что дух увлечется угощением и не станет проказничать.

По примете 16 февраля отсчитывали 7 утренних морозов – по приметам считалось, что после этого наступит весна.

Чем раньше в этот день начинаешь хлопотать по хозяйству, тем быстрее весна придет.

Нельзя в этот день брать деньги в долг и носить черные вещи – это примета, которая сулит неприятности.

Именины сегодня отмечают: Николай, Владимир, Иван, Роман, Михаил, Павел, Анна, Адриан.

А ещё 16 февраля празднуют…

День свежего ананаса

День поиска запахов

16 февраля – День разведки ВМФ РФ

День памяти праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны

День Киотского протокола

16 февраля – День архива Министерства Энергетики РФ

День обнажённых мужчин (Хадака Мацури) — Япония

День помощи ворчунам (Do a Grouch a Favor Day) — США

16 февраля – День святого Саркиса, покровителя молодых и влюблённых — Армения

День сияющей звезды — КНДР

Национальный день миндаля (National Almond Day) — США

День восстановления государственности — Литва

16 февраля – День инноваций (National Innovation Day) — США

День памяти архиепископа Джанани Лувума — Уганда

День наследия — Канада

Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана, Павла

Починки

По материалам: https://vsyamagik.ru

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