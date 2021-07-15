16 июля – маков день, Мокий и Демид. Сбор мака

16 июля, считали в народе, — день… мягко говоря… несчастливый. В связи с такой «славой» в эти сутки старались не начинать новые дела, совершать крупные покупки, переезжать, путешествовать. Единственная задача, которую решать разрешалось, — собирать мак. Его использовали в качестве начинок для сдобной выпечки: булочек, пирогов, пирожков. Кроме того, с помощью мака в старину защищались от злых колдунов и явлений покойников.
А еще 16 июля именовали Стожары. Так славяне называли скопление Плеяды, находившейся в созвездии Тельца. Появление его обещало удачу охотникам, иначе в лес, напротив, не стоило отправляться, потому что добычи не будет.
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6 июля — память святых Мокия и Марка
Жили они во времена правления императора Максимилиана и были известны как ревностные христиане. По преданию, в период организованных гонений Мокий и Марк были арестованы, и язычники пытались заставить их поклоняться идолам. Согласно преданию, когда святых подводили к жертвеннику, то перед ними вышел маленький ребенок, который стал мешать им и не дал пройти. Тогда язычники жестоко избили ребенка, после чего братья еще больше укрепились в своем убеждении не поклоняться никаким идолам и продолжать славить Иисуса Христа. В результате, они были обезглавлены.
Что касается погоды, то 16 июля как никогда велика вероятность сильной грозы и бури.
Приметы и поверья на Маков день
- Ежели стожар горит, смело иди на медведей. Стожары – так называли язычники Полярную звезду, Медведицу и созвездие Плеяд.
- В сухие дни было принято укладывать сено в стога. В некоторых частях Руси бытовала примета, что последний стог сена стоит разбросать по лугам. Так задабривали Стожаров.
- Существовала примета, что в этот день часты дожди и грозы, потому как Мокий в народе был прозван «мокрым».
- Если прогремел тихий, отдаленный гром — дождь пройдет слабый, гром продолжительный ознаменовывал сильный ливень, а также природные катаклизмы.
- Обилие комаров, летающих кругом – к хорошей погоде на долгие недели.
- Если погода 16 июля день была плохая, ожидали скорых затяжных холодов.
- Плохой приметой в Маков день было начинать новые свершения. Любое новое дело, начатое в Маков день, грозило обернуться неудачей.
- Если во время дождя гром гремит беспрерывно, то непогода продлится несколько дней.
- Хороший урожай щавеля – к теплой зиме.
- Паук не сидит в гнезде, а ткет паутину – в ближайшее время не будет плохой погоды.
- Если в воздухе кишит мошкарой, то в ближайшую неделю погода не испортится.
- Здоровая собака постоянно спит, почти не ест, роет землю или катается по ней – к ненастью.
- Чтобы защитить жениха с невестой от колдунов, невесте в ботинок сыпали маковые зерна — пока ведьма маковые зерна не пересчитает, не сможет двинутся дальше и навредить молодым.
- Существовало поверье, будто бы звезды это не кто иные как ангелы небесные, растворяющие окна в
- Царствии Небесном и наблюдающие оттуда за людьми и их прегрешениями или же богоугодными делами.
- Родившимся 16 июля младенцам предсказывали, что им суждено вырасти прилежными и работящими людьми. Вместе с тем этим людям на протяжении всего жизненного пути необходимы будут постоянная помощь и добрый совет, потому они скорее ведомые, чем ведущие.
Традиции на Маков день
Главные традиции в этот день — сенокос, охота, сбор мака.
В Маков день крестьяне сыпали множество зерен в один, три, либо девять колодцев, отождествляя большое количество маковых зерен с множеством капель дождя.
Жали озимую рожь. Женщины и дети собирали в лесах ягоды.
Собранный мак в этот день считался великолепным оберегом от злых духов. Мак применяли в качестве начинки в процессе выпекания сдобы.
А ещё 16 июля празднуют…
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