16 июля – маков день, Мокий и Демид. Сбор мака

• День вкусной еды

• День рисования на асфальте

• Всемирный день змеи (World Snake Day)

• День бухгалтера и аудитора — Украина

• День дыни — Украина

• День духовной любви (Гергетоба) — Грузия

• День личного повара (National Personal Chef Day) — США

• День кукурузных оладьев (National Corn Fritters Day) — США

• День инженера — Гондурас

• День свежего шпината (Fresh Spinach Day) — США

• День памяти жертв холокоста — Франция

• День Ла-Паса — Боливия

• День девы Кармен (Fiesta de la Virgen del Carmen) — Перу

• День знакомства с вашими клиентами (National Get to Know Your Customers Day) — США

• День передачи островов Мануа (Manu`a Cession Day) — Самоа

• Музыкальный фестиваль в Вербье (Verbier Festival) — Швейцария

• Именины у Филиппа, Анатолия, Василия, Константина, Александра