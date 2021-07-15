16 июля – маков день, Мокий и Демид. Сбор мака

16 июля, считали в народе, — день… мягко говоря… несчастливый. В связи с такой «славой» в эти сутки старались не начинать новые дела, совершать крупные покупки, переезжать, путешествовать. Единственная задача, которую решать разрешалось, — собирать мак. Его использовали в качестве начинок для сдобной выпечки: булочек, пирогов, пирожков. Кроме того, с помощью мака в старину защищались от злых колдунов и явлений покойников.

А еще 16 июля именовали Стожары. Так славяне называли скопление Плеяды, находившейся в созвездии Тельца. Появление его обещало удачу охотникам, иначе в лес, напротив, не стоило отправляться, потому что добычи не будет.

С особым почтением славяне относились к звездам, поскольку считали, что это ангелы зажигают свет в окнах своих домов (не только 16 июля) и смотрят на людей с небес.

ОГЛАВЛЕНИЕ: 6 июля — память святых Мокия и Марка

Приметы и поверья на Маков день

Традиции на Маков день

А ещё 16 июля празднуют… 6 июля — память святых Мокия и Марка Жили они во времена правления императора Максимилиана и были известны как ревностные христиане. По преданию, в период организованных гонений Мокий и Марк были арестованы, и язычники пытались заставить их поклоняться идолам. Согласно преданию, когда святых подводили к жертвеннику, то перед ними вышел маленький ребенок, который стал мешать им и не дал пройти. Тогда язычники жестоко избили ребенка, после чего братья еще больше укрепились в своем убеждении не поклоняться никаким идолам и продолжать славить Иисуса Христа. В результате, они были обезглавлены. Что касается погоды, то 16 июля как никогда велика вероятность сильной грозы и бури. Приметы и поверья на Маков день Ежели стожар горит, смело иди на медведей. Стожары – так называли язычники Полярную звезду, Медведицу и созвездие Плеяд.

В сухие дни было принято укладывать сено в стога. В некоторых частях Руси бытовала примета, что последний стог сена стоит разбросать по лугам. Так задабривали Стожаров.

Существовала примета, что в этот день часты дожди и грозы, потому как Мокий в народе был прозван «мокрым».

Если прогремел тихий, отдаленный гром — дождь пройдет слабый, гром продолжительный ознаменовывал сильный ливень, а также природные катаклизмы.

Обилие комаров, летающих кругом – к хорошей погоде на долгие недели.

Если погода 16 июля день была плохая, ожидали скорых затяжных холодов.

Плохой приметой в Маков день было начинать новые свершения. Любое новое дело, начатое в Маков день, грозило обернуться неудачей.

Если во время дождя гром гремит беспрерывно, то непогода продлится несколько дней.

Хороший урожай щавеля – к теплой зиме.

Паук не сидит в гнезде, а ткет паутину – в ближайшее время не будет плохой погоды.

Если в воздухе кишит мошкарой, то в ближайшую неделю погода не испортится.

Здоровая собака постоянно спит, почти не ест, роет землю или катается по ней – к ненастью.

Чтобы защитить жениха с невестой от колдунов, невесте в ботинок сыпали маковые зерна — пока ведьма маковые зерна не пересчитает, не сможет двинутся дальше и навредить молодым.

Существовало поверье, будто бы звезды это не кто иные как ангелы небесные, растворяющие окна в

Царствии Небесном и наблюдающие оттуда за людьми и их прегрешениями или же богоугодными делами.

Родившимся 16 июля младенцам предсказывали, что им суждено вырасти прилежными и работящими людьми. Вместе с тем этим людям на протяжении всего жизненного пути необходимы будут постоянная помощь и добрый совет, потому они скорее ведомые, чем ведущие. Традиции на Маков день Главные традиции в этот день — сенокос, охота, сбор мака. В Маков день крестьяне сыпали множество зерен в один, три, либо девять колодцев, отождествляя большое количество маковых зерен с множеством капель дождя.

Жали озимую рожь. Женщины и дети собирали в лесах ягоды.

Собранный мак в этот день считался великолепным оберегом от злых духов. Мак применяли в качестве начинки в процессе выпекания сдобы. Именины сегодня отмечают: Анатолий, Иван, Антон, Александр, Марк, Константин, Михаил, Георгий, Василий, Герасим. А ещё 16 июля празднуют… • День вкусной еды • День рисования на асфальте • Всемирный день змеи (World Snake Day) • День бухгалтера и аудитора — Украина • День дыни — Украина • День духовной любви (Гергетоба) — Грузия • День личного повара (National Personal Chef Day) — США • День кукурузных оладьев (National Corn Fritters Day) — США • День инженера — Гондурас • День свежего шпината (Fresh Spinach Day) — США • День памяти жертв холокоста — Франция • День Ла-Паса — Боливия • День девы Кармен (Fiesta de la Virgen del Carmen) — Перу • День знакомства с вашими клиентами (National Get to Know Your Customers Day) — США • День передачи островов Мануа (Manu`a Cession Day) — Самоа • Музыкальный фестиваль в Вербье (Verbier Festival) — Швейцария • Именины у Филиппа, Анатолия, Василия, Константина, Александра

По материалам https://boooh.ru

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