16 июня – день Луки Ветренника. Святой Лукиан

16 июня — в народе примечали, что зачастую дуют очень сильные ветры. Наблюдали за направлением и их мощностью. Верили, что таким образом можно определить погоду на ближайшие дни и месяцы, да и не только:

южный ветер сулил хороший урожай яровых,

северо-западный ветер обещал дождливое лето,

восточный — болезни,

северо-восточный – большие ветра летом.

В этот день примечали направление ветра: «На Лукьяна в канун Митрофана не ложись спать рано, приглядывайся, откуда ветер дует». Считалось, что теплый ветер с юга принесет богатый урожай яровых; северный и северо-восточный — дожди, сырое лето, результатом которого станет неурожай ржи. Ветер с северо-запада, помимо сырости, несет болезни, а восточный — даже эпидемии.

Поскольку благоприятных вариантов, как видим, совсем мало, крестьяне прибегали к заговорам, закликали стихию, просили «подуть теплом теплым» да «полить дождем животворным к поре да ко времечку». ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь же нынче чтит память святого Лукиана

И ещё несколько примет на 16 июня…

А ещё 16 июня празднуют… Церковь же нынче чтит память святого Лукиана Жил он в III веке на территории Антиохии. В зрелые годы он был язычником. Однако в старости он уверовал во Христа и крестился сам. При жизни Лукиан много проповедовал и даже обратился в веру своих слушателей. По доносу евреев он был схвачен и брошен в темницу. Там он встретился с четырьмя отроками по имени Павел, Дионисий, Ипатий и Клавдий. Они также приняли христианство, и именно вместе с ними Лукиана бросили в печь. Однако предание говорит, что Господь сохранил их жизни. Затем мучеников послали в Византию, и там святой Лукиан был распят на кресте, а отроки – обезглавлены. И ещё несколько примет на 16 июня… Если вихрь медленно поднимается к небу с земли, а потом долго вращается – к ясной погоде в ближайшие дни.

Гроза на Лукьяна – к плохому сенокосу.

Проливной дождь – к хорошему урожаю грибов. Именины 16 июня отмечают: Денис, Дмитрий, Кирилл, Павла (Полина), Юлиан, Афанасий, Лукьян, Михаил. А ещё 16 июня празднуют… День Святой Троицы

Международный день отца (Father`s Day)

День медицинского работника (День медика)

День чекушки

Международный день морской черепахи (World Sea Turtle Day)

День отправления в дальнее плавание трёх бумажных корабликов

День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)

Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances)

День перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву

День защиты детей Африки (Day of the African Child)

Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки

16 июня – День отца — Украина

День свежих овощей (Fresh Veggies Day) — США

День шоколадной помадки (National Fudge Day) — США

16 июня – День авиации — Армения

День молодёжи — ЮАР

День инженера — Аргентина

16 июня – День работников водного хозяйства — Кыргызстан

День Блума (Bloomsday) — Ирландия

Именины у Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия, Дмитрия, Лукиана, Иулиана, Павла, Михаила

Лука Ветряник О праздниках больше — здесь .