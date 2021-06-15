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16 июня – день Луки Ветренника. Святой Лукиан
фото: Free-Photos (pixabay.com)

16 июня – день Луки Ветренника. Святой Лукиан

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 15.06.2021

16 июня  — в народе примечали, что зачастую дуют очень сильные ветры. Наблюдали за направлением и их мощностью. Верили, что таким образом можно определить погоду на ближайшие дни и месяцы, да и не только:

  • южный ветер сулил хороший урожай яровых,
  • северо-западный ветер обещал дождливое лето,
  • восточный — болезни,
  • северо-восточный – большие ветра летом.
В этот день примечали направление ветра: «На Лукьяна в канун Митрофана не ложись спать рано, приглядывайся, откуда ветер дует». Считалось, что теплый ветер с юга принесет богатый урожай яровых; северный и северо-восточный — дожди, сырое лето, результатом которого станет неурожай ржи. Ветер с северо-запада, помимо сырости, несет болезни, а восточный — даже эпидемии.
Поскольку благоприятных вариантов, как видим, совсем мало, крестьяне прибегали к заговорам, закликали стихию, просили «подуть теплом теплым» да «полить дождем животворным к поре да ко времечку».

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Церковь же нынче чтит память святого Лукиана

16 июняЖил он в III веке на территории Антиохии. В зрелые годы он был язычником. Однако в старости он уверовал во Христа и крестился сам. При жизни Лукиан много проповедовал и даже обратился в веру своих слушателей. По доносу евреев он был схвачен и брошен в темницу. Там он встретился с четырьмя отроками по имени Павел, Дионисий, Ипатий и Клавдий. Они также приняли христианство, и именно вместе с ними Лукиана бросили в печь. Однако предание говорит, что Господь сохранил их жизни. Затем мучеников послали в Византию, и там святой Лукиан был распят на кресте, а отроки – обезглавлены.

И ещё несколько примет на 16 июня…

  • Если вихрь медленно поднимается к небу с земли, а потом долго вращается – к ясной погоде в ближайшие дни.
  • Гроза на Лукьяна – к плохому сенокосу.
  • Проливной дождь – к хорошему урожаю грибов.
Именины 16 июня отмечают: Денис, Дмитрий, Кирилл, Павла (Полина), Юлиан, Афанасий, Лукьян, Михаил.

А ещё 16 июня празднуют…

  • День Святой Троицы
  • Международный день отца (Father`s Day)
  • День медицинского работника (День медика)
  • День чекушки
  • Международный день морской черепахи (World Sea Turtle Day)
  • День отправления в дальнее плавание трёх бумажных корабликов
  • День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)
  • Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances)
  • День перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву
  • День защиты детей Африки (Day of the African Child)
  • Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки
  • 16 июня – День отца — Украина
  • День свежих овощей (Fresh Veggies Day) — США
  • День шоколадной помадки (National Fudge Day) — США
  • 16 июня – День авиации — Армения
  • День молодёжи — ЮАР
  • День инженера — Аргентина
  • 16 июня – День работников водного хозяйства — Кыргызстан
  • День Блума (Bloomsday) — Ирландия
  • Именины у Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия, Дмитрия, Лукиана, Иулиана, Павла, Михаила
  • Лука Ветряник

О праздниках больше — здесь.

16 июня – день Луки Ветренника. Святой Лукиан

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