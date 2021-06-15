16 июня – день Луки Ветренника. Святой Лукиан

16 июня — в народе примечали, что зачастую дуют очень сильные ветры. Наблюдали за направлением и их мощностью. Верили, что таким образом можно определить погоду на ближайшие дни и месяцы, да и не только:
- южный ветер сулил хороший урожай яровых,
- северо-западный ветер обещал дождливое лето,
- восточный — болезни,
- северо-восточный – большие ветра летом.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь же нынче чтит память святого Лукиана
Жил он в III веке на территории Антиохии. В зрелые годы он был язычником. Однако в старости он уверовал во Христа и крестился сам. При жизни Лукиан много проповедовал и даже обратился в веру своих слушателей. По доносу евреев он был схвачен и брошен в темницу. Там он встретился с четырьмя отроками по имени Павел, Дионисий, Ипатий и Клавдий. Они также приняли христианство, и именно вместе с ними Лукиана бросили в печь. Однако предание говорит, что Господь сохранил их жизни. Затем мучеников послали в Византию, и там святой Лукиан был распят на кресте, а отроки – обезглавлены.
И ещё несколько примет на 16 июня…
- Если вихрь медленно поднимается к небу с земли, а потом долго вращается – к ясной погоде в ближайшие дни.
- Гроза на Лукьяна – к плохому сенокосу.
- Проливной дождь – к хорошему урожаю грибов.
А ещё 16 июня празднуют…
- День Святой Троицы
- Международный день отца (Father`s Day)
- День медицинского работника (День медика)
- День чекушки
- Международный день морской черепахи (World Sea Turtle Day)
- День отправления в дальнее плавание трёх бумажных корабликов
- День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)
- Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances)
- День перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву
- День защиты детей Африки (Day of the African Child)
- Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки
- 16 июня – День отца — Украина
- День свежих овощей (Fresh Veggies Day) — США
- День шоколадной помадки (National Fudge Day) — США
- 16 июня – День авиации — Армения
- День молодёжи — ЮАР
- День инженера — Аргентина
- 16 июня – День работников водного хозяйства — Кыргызстан
- День Блума (Bloomsday) — Ирландия
- Именины у Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия, Дмитрия, Лукиана, Иулиана, Павла, Михаила
- Лука Ветряник
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