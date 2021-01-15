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16 января — день памяти пророка Малахии. День святого Гордия
фото: Enotovyj (pixabay.com)

16 января — день памяти пророка Малахии. День святого Гордия

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 0:25 16.01.2021

16 января в народном календаре значится не только как День памяти пророка Малахии, а и как День святого мученика Гордия. И главный посыл этих суток — нельзя ничем хвастаться, иначе всё Гордей отнимет, а люди сглазят! Предки наши, отмечая «гордеи», вспоминали поговорки о гордости, издавна считавшейся пороком: «Гордым быть — глупым слыть», «Сатана гордился — с неба свалился! А мы гордимся — куда годимся?» — говорили знатоки. Так что снимайте корону — целее будете.

Следовать народной мудрости или нет — дело ваше, но… прислушаться не помешает, а вдруг? Кстати, для праздничного ужина 16 января наши пра-пра-пра-прабабушки готовили блюда из творога — творожные лепёшки да сырники. Такое угощение считалось залогом счастья в доме.

Что же касается пророка Малахия, то сегодня отмечаются его именины. Многие верили, что только 16 января можно излечиться от одержимости бесами, эпилепсии и других недугов, которые могли быть связаны с наведением порчи. Считалось, если молиться Святому Малахии, то болезнь вскоре отступит.

Церковь чтит память Пророка Божьего Малахию

Ветхозаветный святой из числа угодников Божиих, в библейской традиции именуемых «малыми пророками», живший за 400 лет до Рождества Христова в период возвращения иудеев из .лонского пленения. Среди ветхозаветных пророков святой Малахия был последним по времени, а потому в святоотеческой литературе он нередко именуется «печатью пророков».

Этот святой прославился своим благочестием и удивительной душевной добротой, а потому и получил свое имя, которое переводится как вестник или даже «ангел». В канон Священного Писания Ветхого Завета включена книга пророка Малахии, в которой этот святой обличал иудеев за их нечестие, а также предсказывал пришествие Христа и Его Предтечи Иоанна Крестителя, а также последний Страшный Суд.

Ветхозаветный святой из числа угодников Божиих

В библейской традиции именуемых «малыми пророками», живший за 400 лет до Рождества Христова в период возвращения иудеев из .лонского пленения. Среди ветхозаветных пророков святой Малахия был последним по времени, а потому в святоотеческой литературе он нередко именуется «печатью пророков».

Этот святой прославился своим благочестием и удивительной душевной добротой, а потому и получил свое имя, которое переводится как вестник или даже «ангел». В канон Священного Писания Ветхого Завета включена книга пророка Малахии, в которой этот святой обличал иудеев за их нечестие, а также предсказывал пришествие Христа и Его Предтечи Иоанна Крестителя, а также последний Страшный Суд.

А погодные приметы дня сегодняшнего таковы:

  • Какой будет погода на Малахия, таким и будет месяц март – теплым или холодным
  • Когда на деревьях виден пушистый иней, то ближайшие дни будут ясными, а дождей не предвидится
  • Если на небе сегодня появляется большое белое облако, то вскоре начнутся метели и вьюги
  • Если рано рассветает, значит, скоро выпадет снег
  • Когда в лесу слышен треск деревьев, то вскоре ударят трескучие морозы
  • Если весь день 16 января идет снег, то ночью ударит сильный мороз
  • Яркий месяц принесет за собой скорые холода
  • Когда вокруг заходящего солнца видны круги – будет снег и мороз
  • Если звезды ярко сияют – жди ясную погоду
Кто отмечает именины 16 января? Ну, собственно, те, кто получил при рождении старинные мужские имена Гордий и Малахия — есть такие среди ваших знакомых? А также Ирина и Арина — не забудьте поздравить барышень!

А ещё 16 января празднуют:

  • Праздник ничего (National Nothing Day) — США
  • День учителя — Таиланд
  • День героев — Конго
  • Праздник печенья «Фиг Ньютон» (National Fig Newton Day) — США
  • День свободы вероисповедания (Religious Freedom Day) — США
  • День мученика — Бенин
  • Именины у Малахии, Ирины, Василия
  • Гордеев день
  • Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day)
  • Международный день горячей и острой пищи (International Hot and Spicy Food Day)
  • День ледовара
  • Праздник великих сумочных раскопок
  • День памяти священномученика Василия Холмогорова

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь.

16 января — день памяти пророка Малахии. День святого Гордия

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