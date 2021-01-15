16 января — день памяти пророка Малахии. День святого Гордия

16 января в народном календаре значится не только как День памяти пророка Малахии, а и как День святого мученика Гордия. И главный посыл этих суток — нельзя ничем хвастаться, иначе всё Гордей отнимет, а люди сглазят! Предки наши, отмечая «гордеи», вспоминали поговорки о гордости, издавна считавшейся пороком: «Гордым быть — глупым слыть», «Сатана гордился — с неба свалился! А мы гордимся — куда годимся?» — говорили знатоки. Так что снимайте корону — целее будете.
Следовать народной мудрости или нет — дело ваше, но… прислушаться не помешает, а вдруг? Кстати, для праздничного ужина 16 января наши пра-пра-пра-прабабушки готовили блюда из творога — творожные лепёшки да сырники. Такое угощение считалось залогом счастья в доме.
Что же касается пророка Малахия, то сегодня отмечаются его именины. Многие верили, что только 16 января можно излечиться от одержимости бесами, эпилепсии и других недугов, которые могли быть связаны с наведением порчи. Считалось, если молиться Святому Малахии, то болезнь вскоре отступит.
Церковь чтит память Пророка Божьего Малахию
Ветхозаветный святой из числа угодников Божиих, в библейской традиции именуемых «малыми пророками», живший за 400 лет до Рождества Христова в период возвращения иудеев из .лонского пленения. Среди ветхозаветных пророков святой Малахия был последним по времени, а потому в святоотеческой литературе он нередко именуется «печатью пророков».
Этот святой прославился своим благочестием и удивительной душевной добротой, а потому и получил свое имя, которое переводится как вестник или даже «ангел». В канон Священного Писания Ветхого Завета включена книга пророка Малахии, в которой этот святой обличал иудеев за их нечестие, а также предсказывал пришествие Христа и Его Предтечи Иоанна Крестителя, а также последний Страшный Суд.
Ветхозаветный святой из числа угодников Божиих
В библейской традиции именуемых «малыми пророками», живший за 400 лет до Рождества Христова в период возвращения иудеев из .лонского пленения. Среди ветхозаветных пророков святой Малахия был последним по времени, а потому в святоотеческой литературе он нередко именуется «печатью пророков».
Этот святой прославился своим благочестием и удивительной душевной добротой, а потому и получил свое имя, которое переводится как вестник или даже «ангел». В канон Священного Писания Ветхого Завета включена книга пророка Малахии, в которой этот святой обличал иудеев за их нечестие, а также предсказывал пришествие Христа и Его Предтечи Иоанна Крестителя, а также последний Страшный Суд.
А погодные приметы дня сегодняшнего таковы:
- Какой будет погода на Малахия, таким и будет месяц март – теплым или холодным
- Когда на деревьях виден пушистый иней, то ближайшие дни будут ясными, а дождей не предвидится
- Если на небе сегодня появляется большое белое облако, то вскоре начнутся метели и вьюги
- Если рано рассветает, значит, скоро выпадет снег
- Когда в лесу слышен треск деревьев, то вскоре ударят трескучие морозы
- Если весь день 16 января идет снег, то ночью ударит сильный мороз
- Яркий месяц принесет за собой скорые холода
- Когда вокруг заходящего солнца видны круги – будет снег и мороз
- Если звезды ярко сияют – жди ясную погоду
А ещё 16 января празднуют:
- Праздник ничего (National Nothing Day) — США
- День учителя — Таиланд
- День героев — Конго
- Праздник печенья «Фиг Ньютон» (National Fig Newton Day) — США
- День свободы вероисповедания (Religious Freedom Day) — США
- День мученика — Бенин
- Именины у Малахии, Ирины, Василия
- Гордеев день
- Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day)
- Международный день горячей и острой пищи (International Hot and Spicy Food Day)
- День ледовара
- Праздник великих сумочных раскопок
- День памяти священномученика Василия Холмогорова
По материалам:
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