16 января — день памяти пророка Малахии. День святого Гордия

16 января в народном календаре значится не только как День памяти пророка Малахии, а и как День святого мученика Гордия. И главный посыл этих суток — нельзя ничем хвастаться, иначе всё Гордей отнимет, а люди сглазят! Предки наши, отмечая «гордеи», вспоминали поговорки о гордости, издавна считавшейся пороком: «Гордым быть — глупым слыть», «Сатана гордился — с неба свалился! А мы гордимся — куда годимся?» — говорили знатоки. Так что снимайте корону — целее будете.

Следовать народной мудрости или нет — дело ваше, но… прислушаться не помешает, а вдруг? Кстати, для праздничного ужина 16 января наши пра-пра-пра-прабабушки готовили блюда из творога — творожные лепёшки да сырники. Такое угощение считалось залогом счастья в доме.

Что же касается пророка Малахия, то сегодня отмечаются его именины. Многие верили, что только 16 января можно излечиться от одержимости бесами, эпилепсии и других недугов, которые могли быть связаны с наведением порчи. Считалось, если молиться Святому Малахии, то болезнь вскоре отступит.

Церковь чтит память Пророка Божьего Малахию

Ветхозаветный святой из числа угодников Божиих, в библейской традиции именуемых «малыми пророками», живший за 400 лет до Рождества Христова в период возвращения иудеев из .лонского пленения. Среди ветхозаветных пророков святой Малахия был последним по времени, а потому в святоотеческой литературе он нередко именуется «печатью пророков».

Этот святой прославился своим благочестием и удивительной душевной добротой, а потому и получил свое имя, которое переводится как вестник или даже «ангел». В канон Священного Писания Ветхого Завета включена книга пророка Малахии, в которой этот святой обличал иудеев за их нечестие, а также предсказывал пришествие Христа и Его Предтечи Иоанна Крестителя, а также последний Страшный Суд.

Ветхозаветный святой из числа угодников Божиих

В библейской традиции именуемых «малыми пророками», живший за 400 лет до Рождества Христова в период возвращения иудеев из .лонского пленения. Среди ветхозаветных пророков святой Малахия был последним по времени, а потому в святоотеческой литературе он нередко именуется «печатью пророков».

Этот святой прославился своим благочестием и удивительной душевной добротой, а потому и получил свое имя, которое переводится как вестник или даже «ангел». В канон Священного Писания Ветхого Завета включена книга пророка Малахии, в которой этот святой обличал иудеев за их нечестие, а также предсказывал пришествие Христа и Его Предтечи Иоанна Крестителя, а также последний Страшный Суд.

А погодные приметы дня сегодняшнего таковы:

Какой будет погода на Малахия, таким и будет месяц март – теплым или холодным

Когда на деревьях виден пушистый иней, то ближайшие дни будут ясными, а дождей не предвидится

Если на небе сегодня появляется большое белое облако, то вскоре начнутся метели и вьюги

Если рано рассветает, значит, скоро выпадет снег

Когда в лесу слышен треск деревьев, то вскоре ударят трескучие морозы

Если весь день 16 января идет снег, то ночью ударит сильный мороз

Яркий месяц принесет за собой скорые холода

Когда вокруг заходящего солнца видны круги – будет снег и мороз

Если звезды ярко сияют – жди ясную погоду

Кто отмечает именины 16 января? Ну, собственно, те, кто получил при рождении старинные мужские имена Гордий и Малахия — есть такие среди ваших знакомых? А также Ирина и Арина — не забудьте поздравить барышень!

А ещё 16 января празднуют:

Праздник ничего (National Nothing Day) — США

День учителя — Таиланд

День героев — Конго

Праздник печенья «Фиг Ньютон» (National Fig Newton Day) — США

День свободы вероисповедания (Religious Freedom Day) — США

День мученика — Бенин

Именины у Малахии, Ирины, Василия

Гордеев день

Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day)

Международный день горячей и острой пищи (International Hot and Spicy Food Day)

День ледовара

Праздник великих сумочных раскопок

День памяти священномученика Василия Холмогорова По материалам: https://pogoda-crimea.ru О праздниках больше — здесь .