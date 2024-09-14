16 лет лишения свободы: приговор севастопольцу, который готовил теракт против командования ЧФ

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя, который готовил теракт против представителя командного состава Черноморского флота по указанию Службы безопасности Украины, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Вынесен обвинительный приговор гражданину РФ, задержанному УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в государственной измене и приготовлении к совершению теракта по заданию СБУ. Установлено, что 40-летний житель города Севастополя по указанию СБУ вел наблюдение за местом проживания представителя командного состава Черноморского флота и его автомобилем. После этого по заданию иностранной спецслужбы мужчина готовился совершить теракт в отношении этого офицера, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина получил от куратора из СБУ посылку, в которой находились два самодельных взрывных устройства со взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства общей массой 2,5 кг. Он должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера и дистанционно подорвать его.

Отмечается, что дело рассматривал Южный окружной военный суд. Подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), части 1 статьи 30 — части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, ограничением свободы на один год и штрафом в размере 300 тыс. рублей. Приговор вынесен с учетом того, что ранее мужчина уже был осужден по другому уголовному делу — о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием интернета, то есть по части 3 статьи 222.1 УК РФ. Приговор пока не вступил в законную силу.