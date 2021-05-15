16 мая — день памяти мученицы Мавры. Рассадница, молочница

16 мая именовали — зелёные щи, Мавра, Марфа, рассадница, Тимофей, Марьюшка, Коровьи заботницы… Но, как бы там ни было, а главный смысл этих суток — в народе полагали, что нынче у коров прибавляется молоко. На Руси этому факту радовались несказанно, ведь в старину молоко было одним из главных продуктов питания.

А ещё этот период мая знаменит цветением черёмухи. Говорили, что наступают «черёмуховые холода». И собирали крапиву. Считали — она нынче обладает целебной силой. Из неё варили щи, готовили разнообразные блюда и снадобья. Также крапивой хлестали друг друга, чтобы весь год быть защищёнными от болезней.

Церковь сегодня чтит Мученика Тимофея и мученицу Мавру

День святых Тимофея и Мавры. Были распяты за веру во время гонения христиан императором Диоклитианом.

Святой Тимофей жил на рубеже III-IV вв. и был родом из деревни близ города Фивы в Египте. Он служил чтецом и чтением Священного Писания во время богослужений укреплял в христианах надежду на будущее блаженство.

Когда Диоклетиан издал первые указы против христиан (304), на Тимофея донесли, что он проповедует новую религию.

Всего через двадцать дней после венчания с благочестивой Маврой чтец предстал перед судом фивейского префекта Ариана, который велел ему сдать все церковные книги. Святой отказался со словами: «Как отец не подумает самовольно предать своих детей на смерть, так и я лучше умру, чем отдам на сожжение рукописи, которые верным христианам и мне самому дарят Божию благодать и покровительство Ангелов».

Мученик был исцелен благодатью Божией

Ариан рассердился и велел пропустить сквозь уши святого раскаленные стержни, которые прокололи ему барабанные перепонки и выкололи глаза, упавшие при этом на землю. Святого Тимофея привязали к испещренному гвоздями колесу, разрывая ему кожу. Но мученик был исцелен благодатью Божией и выдержал другие истязания, громко возглашая, что невозможно отлучить его от любви Христовой.

Деспот велел бросить христианина в тюрьму и вызвал Мавру, надеясь через нее победить сопротивление Тимофея. Сначала он попытался лестью убедить ее образумить мужа, чтобы не лишиться супруга всего через двадцать дней после свадьбы. Но после короткого разговора с Тимофеем Мавра вышла из темницы, горя святым рвением, и призналась префекту, что она тоже христианка и готова отдать жизнь за Христа.

Ариан велел остричь ей волосы и отрезать пальцы. Затем ее бросили в кипящую воду. Но она осталась невредимой и сказала судье: «Твой огонь слишком слаб. Если тебе не хватает дров, пошли слуг к моим родителям, они тебе дадут еще!» Ариан подошел и захотел сам проверить, достаточно ли горяча вода. Мавра плеснула на него кипятком. Крича от боли, префект увидел, что кожа на его руке сходит от ожога. Тогда он велел поджечь Мавру факелами, покрытыми смолой и серой. Но мученица вновь осталась невредимой и высмеивала бессилие истязателей. Ариан дал приказ привязать супругов к крестам и оставить медленно умирать.

16 мая: традиции и обычаи дня

День памяти мученицы Мавры считается благоприятным для посева и высадки рассады капусты в открытый грунт. Из-за этого и получила святая прозвище «рассадница». Чтобы уберечь рассаду от вредителей, её после высадки обрызгивали святой водой и читали специальные заговоры. На Руси мученицу называли более привычным именем – Марфа.

К 16 маю появляется уже достаточно травы, поэтому с выпаса коровы возвращаются сытые, благодаря чему количество молока увеличивается. Поэтому Мавру называли наши пращуры «молочницей».

Ещё с этого дня начинали варить щи не из квашеной капусты, которой оставалось совсем мало, а из свежей зелени (щавеля, крапивы, лебеды). Щи – классическое блюдо русской кухни, которое не теряет своей актуальности и сегодня. В их состав входит капуста и мясо. Летом и осенью использовали свежую капусту, а в холодное время года и весной – квашеную. Если капусты не было, то вместо неё добавляли зелень. Постные щи регулярно употребляли во время православных постов.

Что касается погодных примет 16 мая…



Дуб распустил листья раньше ясеня? К засушливому лету.

Соловьи запели до 16 мая? Скоро все вокруг зацветет.

Большая роса – к хорошему урожаю огурцов.

Черемуха цветет, и теплая погода установились – в пору посева будет тоже тепло.

Чем раньше зацветет черемуха, тем более теплым или жарким будет лето, а осенью также будет тепло.

Пышноцветье на черемухе – лето дождливым будет.

Гуси и утки крылья поднимают да машут ими? Жди бури.

Именины 16 мая отмечают: Мавра, Павел, Пётр, Тимофей, Феодосий.

А ещё в этот день празднуют…

Праздник подлиз

День танцев с привидениями

Международный день света (International Day of Light)

Международный день мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace)

День биографов (Biographers Day)

День памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

World Fish Migration Day

16 мая — День вышиванки — Украина

День любви к деревьям (National Love a Tree Day) — США

День барбекю (National BBQ Day) — США

16 мая — День пограничника — Польша

День учителя — Малайзия

День органов государственной безопасности — ПМР

16 мая — День братских могил — Ирак

День королевских гребешков (National Coquilles St. Jacques Day) — США

День коктейля «Мимоза» (National Mimosa Day) — США

16 мая — День cодружества — Каймановы острова

День Народной армии освобождения — Южный Судан

Именины у Тимофея, Петра, Феодосия, Ульяны, Павла

Мавра Рассадница

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