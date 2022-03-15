16 марта — Евтропиев день. Медведь просыпается

16 марта церковь чтит память святого мученика Евтропия Амасийского. Жил на рубеже третьего и четвёртого веков. Во время гонения на христиан отстаивал веру, за что и поплатился вместе с родным братом — был распят.
Предки же наши в Евтропиев день почитали Солнце и призывали его защитить поля и посевы от болезней, заморозков да вредителей. Были уверены: светило слышит тех, кто уважительно относится к нему, и обязательно будет милосердным.
А ещё в народе считали, что нынче просыпается медведь и выбирается из берлоги. Потому ходить в лес 16 марта строго-настрого воспрещалось.
Что касается погодных примет, то:
- Скворцы прилетели – будет богатый урожай зерновых.
- Синицы громко щебечут – к теплу. Чирикают грустно и протяжно – заморозки ещё будут.
- Снегири под окном поют – к потеплению. Сидят стайками на снегу – к снегопадам.
- В полдень на юге закричала ворона – потеплеет скоро. Если же она каркает на северной стороне – холода грядут.
- Вороны в снегу купаются – к ясной погоде.
- Все птицы прилетели – к теплу.
- Прилетели трясогузки – к ледоходу.
- Гуси высоко летят – к большому половодью. Низко летят – воды будет мало.
- Солнце спряталось – дождь пойдет.
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