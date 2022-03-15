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16 марта - Евтропиев день. Медведь просыпается
фото: bodsa (pixabay.com)

16 марта — Евтропиев день. Медведь просыпается

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 15.03.2022

16 марта церковь чтит память святого мученика Евтропия Амасийского. Жил на рубеже третьего и четвёртого веков. Во время гонения на христиан отстаивал веру, за что и поплатился вместе с родным братом — был распят.

Предки же наши в Евтропиев день почитали Солнце и призывали его защитить поля и посевы от болезней, заморозков да вредителей. Были уверены: светило слышит тех, кто уважительно относится к нему, и обязательно будет милосердным.

А ещё в народе считали, что нынче просыпается медведь и выбирается из берлоги. Потому ходить в лес 16 марта строго-настрого воспрещалось.

Что касается погодных примет, то:

  • Скворцы прилетели – будет богатый урожай зерновых.
  • Синицы громко щебечут – к теплу. Чирикают грустно и протяжно – заморозки ещё будут.
  • Снегири под окном поют – к потеплению. Сидят стайками на снегу – к снегопадам.
  • В полдень на юге закричала ворона – потеплеет скоро. Если же она каркает на северной стороне – холода грядут.
  • Вороны в снегу купаются – к ясной погоде.
  • Все птицы прилетели – к теплу.
  • Прилетели трясогузки – к ледоходу.
  • Гуси высоко летят – к большому половодью. Низко летят – воды будет мало.
  • Солнце спряталось – дождь пойдет.
Именины 16 марта отмечают: Марфа, Севастьян, Михаил.

Узнайте больше:  14 марта - День Евдокии (Авдотьи). Иииии.... пришли сутки "Пи"

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