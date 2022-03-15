16 марта — Евтропиев день. Медведь просыпается

16 марта церковь чтит память святого мученика Евтропия Амасийского. Жил на рубеже третьего и четвёртого веков. Во время гонения на христиан отстаивал веру, за что и поплатился вместе с родным братом — был распят.

Предки же наши в Евтропиев день почитали Солнце и призывали его защитить поля и посевы от болезней, заморозков да вредителей. Были уверены: светило слышит тех, кто уважительно относится к нему, и обязательно будет милосердным.

А ещё в народе считали, что нынче просыпается медведь и выбирается из берлоги. Потому ходить в лес 16 марта строго-настрого воспрещалось.

Что касается погодных примет, то:

Скворцы прилетели – будет богатый урожай зерновых.

Синицы громко щебечут – к теплу. Чирикают грустно и протяжно – заморозки ещё будут.

Снегири под окном поют – к потеплению. Сидят стайками на снегу – к снегопадам.

В полдень на юге закричала ворона – потеплеет скоро. Если же она каркает на северной стороне – холода грядут.

Вороны в снегу купаются – к ясной погоде.

Все птицы прилетели – к теплу.

Прилетели трясогузки – к ледоходу.

Гуси высоко летят – к большому половодью. Низко летят – воды будет мало.

Солнце спряталось – дождь пойдет.

Именины 16 марта отмечают: Марфа, Севастьян, Михаил.

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