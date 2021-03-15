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16 марта — Евтропиев день. Медведи просыпаются. У Солнца защиты просите
фото: geralt (pixabay.com)

16 марта — Евтропиев день. Медведи просыпаются. У Солнца защиты просите

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:08 15.03.2021

16 марта  — предки же наши в Евтропиев день почитали Солнце и призывали его защитить поля и посевы от болезней, заморозков да вредителей. Были уверены: светило слышит тех, кто уважительно относится к нему, и обязательно будет милосердным.

Выходят на свои земельные участки и пересекают их крест-накрест. Считается, что такие действия воспринимаются небесным светилом как просьба помочь растопить снег. Также этот обряд защищает посевы от болезней, вредителей и сглаза. Но помогает солнце только тому, кто уважительно к нему относится весь год. К остальным оно может быть немилосердным.

А ещё в народе считали, что нынче просыпается медведь и выбирается из берлоги. Потому ходить в лес 16 марта строго-настрого воспрещалось.

16 марта церковь чтит память святого мученика Евтропия Амасийского

16 мартаСвятой Евтропий жил в III-IV веках. Вместе со своим братом он был арестован в городе Амасии в Малой Азии, у берега Черного моря. По приказу императора Максимиана местный правитель Асклипиодот мучал и казнил христиан. Он подверг Евтропия изощренным пыткам в надежде, что тот отречется от своей веры.

Дважды его с братом предавали жестоким истязаниям. Оба раза по молитве Евтропия являлся Господь и останавливал мучителей. На третий раз Асклипиодот приказал привязать их к кольям и обливать горящей смолой. Но жижа, которая стекала с измученных тел, ошпаривала палачей. В ярости глава города приговорил братьев к смерти.

В последнюю ночь перед казнью Господь вновь явился Евтропию и укреплял их с братом до рассвета. На восходе 3 марта 308 года их распяли.

Что касается погодных примет, то…

  • Скворцы прилетели – будет богатый урожай зерновых.
  • Синицы громко щебечут – к теплу. Чирикают грустно и протяжно – заморозки ещё будут.
  • Снегири под окном поют – к потеплению. Сидят стайками на снегу – к снегопадам.
  • В полдень на юге закричала ворона – потеплеет скоро. Если же она каркает на северной стороне – холода грядут.
  • Вороны в снегу купаются – к ясной погоде.
  • Все птицы прилетели – к теплу.
  • Прилетели трясогузки – к ледоходу.
  • Гуси высоко летят – к большому половодью. Низко летят – воды будет мало.
  • Солнце спряталось – дождь пойдет.

Именины 16 марта отмечают: Марфа, Севастьян, Михаил.

А ещё 16 марта празднуют…

  • День ухода за губами (Lips Appreciation Day) — США
  • День артишоковых сердечек (National Artichoke Hearts Day) — США
  • 16 марта — День республиканской гвардии — Казахстан
  • День свободы информации (Freedom of Information Day) — США
  • День книгоноши — Литва • День святого Урхо — Финляндия
  • 16 марта — День чёрной прессы (Black Press Day) — США
  • Тудорица — Болгария • День корн-дога (National Corn Dog Day) — США
  • День памяти латышских легионеров
  • День кроншнепа (National Curlew Day) — США
  • Именины у Михаила, Клеоника, Севастьяна, Марфы
  • Евтропиев день
  • День спонтанности
  • 16 марта — День «Ты всё делаешь правильно» (Everything You Do is Right Day)
  • День цветных карандашей
  • День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП)

Больше о праздниках — здесь.

16 марта — Евтропиев день. Медведи просыпаются. У Солнца защиты просите

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