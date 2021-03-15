16 марта — Евтропиев день. Медведи просыпаются. У Солнца защиты просите

16 марта — предки же наши в Евтропиев день почитали Солнце и призывали его защитить поля и посевы от болезней, заморозков да вредителей. Были уверены: светило слышит тех, кто уважительно относится к нему, и обязательно будет милосердным.
Выходят на свои земельные участки и пересекают их крест-накрест. Считается, что такие действия воспринимаются небесным светилом как просьба помочь растопить снег. Также этот обряд защищает посевы от болезней, вредителей и сглаза. Но помогает солнце только тому, кто уважительно к нему относится весь год. К остальным оно может быть немилосердным.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
16 марта церковь чтит память святого мученика Евтропия Амасийского
Святой Евтропий жил в III-IV веках. Вместе со своим братом он был арестован в городе Амасии в Малой Азии, у берега Черного моря. По приказу императора Максимиана местный правитель Асклипиодот мучал и казнил христиан. Он подверг Евтропия изощренным пыткам в надежде, что тот отречется от своей веры.
Дважды его с братом предавали жестоким истязаниям. Оба раза по молитве Евтропия являлся Господь и останавливал мучителей. На третий раз Асклипиодот приказал привязать их к кольям и обливать горящей смолой. Но жижа, которая стекала с измученных тел, ошпаривала палачей. В ярости глава города приговорил братьев к смерти.
В последнюю ночь перед казнью Господь вновь явился Евтропию и укреплял их с братом до рассвета. На восходе 3 марта 308 года их распяли.
Что касается погодных примет, то…
- Скворцы прилетели – будет богатый урожай зерновых.
- Синицы громко щебечут – к теплу. Чирикают грустно и протяжно – заморозки ещё будут.
- Снегири под окном поют – к потеплению. Сидят стайками на снегу – к снегопадам.
- В полдень на юге закричала ворона – потеплеет скоро. Если же она каркает на северной стороне – холода грядут.
- Вороны в снегу купаются – к ясной погоде.
- Все птицы прилетели – к теплу.
- Прилетели трясогузки – к ледоходу.
- Гуси высоко летят – к большому половодью. Низко летят – воды будет мало.
- Солнце спряталось – дождь пойдет.
Именины 16 марта отмечают: Марфа, Севастьян, Михаил.
А ещё 16 марта празднуют…
- День ухода за губами (Lips Appreciation Day) — США
- День артишоковых сердечек (National Artichoke Hearts Day) — США
- 16 марта — День республиканской гвардии — Казахстан
- День свободы информации (Freedom of Information Day) — США
- День книгоноши — Литва • День святого Урхо — Финляндия
- 16 марта — День чёрной прессы (Black Press Day) — США
- Тудорица — Болгария • День корн-дога (National Corn Dog Day) — США
- День памяти латышских легионеров
- День кроншнепа (National Curlew Day) — США
- Именины у Михаила, Клеоника, Севастьяна, Марфы
- Евтропиев день
- День спонтанности
- 16 марта — День «Ты всё делаешь правильно» (Everything You Do is Right Day)
- День цветных карандашей
- День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП)
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