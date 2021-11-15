16 ноября – день Анны Холодной. Нечистая сила наблюдает, как живут люди

16 ноября – На Руси было распространено верование: в этот день нечистая сила спускается на землю и разведывает, как живут люди, а также совершала приготовления к святочному разгулу. Она не могла причинить никакого вреда человеку, а потому, вела себя достаточно тихо. Однако и крестьянину стоило поберечься. Так, в этот день не рекомендовали покидать дом без особой нужды и по возможности избегать людных мест. Переносили на другой день дальнюю дорогу и старались не ссориться друг с другом.

Прибавлялось работы у колдунов и знахарей, поскольку, как говорили, именно 16 ноября больше всего подходит для снятия порчи или сглаза с человека, а потому, от посетителей у них отбоя не было.

Церковью почитается память княжны Анны Всеволодовны

Она была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича, женившегося на греческой царевне. Согласно преданию, Анна должна была заключить брак с византийским принцем, однако свадьба не состоялась, поскольку невеста решила посвятить себя служению Богу. Примерно в 1086 году князь Всеволод решил построить для своей дочери Андреевский монастырь, в котором Анна стала игуменьей. Сама настоятельница сделала многое для того чтобы благоустроить обитель. В частности, стараниями Анны была открыта первая в Европе школа по грамоте, пению и ремеслам, где могли учиться девочки. Также Анна принимала самое активное участие в ведении государственных дел. После смерти митрополита она решила отправиться в Византию и найти нового митрополита, что ей удалось сделать в ближайшее время.

Приметы дня 16 ноября

Лед на реке встал – к урожаю хлеба на следующее лето.

Вечером сильно подморозило – зима будет теплой, со звонкими капелями. Мороз с утра – зимой выпадет много снега.

Низкие облака – к морозу.

Кроты роют норки на северной стороне – к оттепели, на южной – к холодам, на западной – к сырой погоде, на восточной – всю зиму будет сухо.

Мыши норы роют – к зимней стуже.

Снег падает на сырую землю – к неурожаю хлеба.

Снег лежит уже давно, а деревья еще не сбросили листву – к неурожайному и тяжелому году, а также к эпидемии.

Дрова не хотят разгораться – к оттепели.

Сильное пламя в печи – к снежной буре.

Дым из трубы идет столбом – к холодам.

Если человек собирается выйти из дома 16 ноября, он обязательно должен прочесть молитву, чтобы по пути с ним ничего не случилось.

Если надушиться в этот день духами – ни один дух не тронет.

У тех, кто родился в этот день, «руки золотые». Обычно такие люди вырастают хорошими мастерами своего дела.

А ещё в старину в этот день лакомились морожеными ягодами (клюквой, морошкой, брусникой), готовили из них пироги, кисели и другие блюда. Пекли блины, к ним замораживали на улице молоко, настругивали его ножом и подавали на стол, посыпая сахаром.

Именины сегодня отмечают: Викентий, Николай, Иосиф, Иван, Владимир, Александр, Богдан, Федор, Павел, Федот.

А ещё 16 ноября празднуют…

Праздник суточного застолья

Всемирный день рукоделия (World Needlework Day)

16 ноября – Всероссийский день самбо

День нанизывания бисера

Всероссийский день проектировщика

День капусты в Тверской области

Международный день толерантности (International Day for Tolerance)

16 ноября – Международный день борьбы с анорексией • День московского бухгалтера • День памяти преподобного Акепсима Антиохийского

День фаст-фуда (National Fast Food Day) — США

Праздник «Устройте вечеринку с вашим медведем» (Have a Party with Your Bear Day) — США

16 ноября – День матери — КНДР

День работников радио, телевидения и связи — Украина

Праздник президента — Таджикистан

День морской пехоты — Украина

День белорусской куклы — Беларусь

16 ноября – Праздник пуговиц (National Button Day) — США

День исландского языка — Исландия

День святого Кристобаля, День основания Гаваны — Куба

Праздник национальный прессы — Индия

День флага — Бонэйр, Синт-Эстатиус, Саба

16 ноября – День принятия декларации о суверенитете — Эстония

Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Малгожаты, Михаила, Эдмунда, Владимира, Николая

Анна Холодная

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