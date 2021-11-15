16 ноября – день Анны Холодной. Нечистая сила наблюдает, как живут люди

16 ноября – На Руси было распространено верование: в этот день нечистая сила спускается на землю и разведывает, как живут люди, а также совершала приготовления к святочному разгулу. Она не могла причинить никакого вреда человеку, а потому, вела себя достаточно тихо. Однако и крестьянину стоило поберечься. Так, в этот день не рекомендовали покидать дом без особой нужды и по возможности избегать людных мест. Переносили на другой день дальнюю дорогу и старались не ссориться друг с другом.
Прибавлялось работы у колдунов и знахарей, поскольку, как говорили, именно 16 ноября больше всего подходит для снятия порчи или сглаза с человека, а потому, от посетителей у них отбоя не было.
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Церковью почитается память княжны Анны Всеволодовны
Она была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича, женившегося на греческой царевне. Согласно преданию, Анна должна была заключить брак с византийским принцем, однако свадьба не состоялась, поскольку невеста решила посвятить себя служению Богу. Примерно в 1086 году князь Всеволод решил построить для своей дочери Андреевский монастырь, в котором Анна стала игуменьей. Сама настоятельница сделала многое для того чтобы благоустроить обитель. В частности, стараниями Анны была открыта первая в Европе школа по грамоте, пению и ремеслам, где могли учиться девочки. Также Анна принимала самое активное участие в ведении государственных дел. После смерти митрополита она решила отправиться в Византию и найти нового митрополита, что ей удалось сделать в ближайшее время.
Приметы дня 16 ноября
- Лед на реке встал – к урожаю хлеба на следующее лето.
- Вечером сильно подморозило – зима будет теплой, со звонкими капелями. Мороз с утра – зимой выпадет много снега.
- Низкие облака – к морозу.
- Кроты роют норки на северной стороне – к оттепели, на южной – к холодам, на западной – к сырой погоде, на восточной – всю зиму будет сухо.
- Мыши норы роют – к зимней стуже.
- Снег падает на сырую землю – к неурожаю хлеба.
- Снег лежит уже давно, а деревья еще не сбросили листву – к неурожайному и тяжелому году, а также к эпидемии.
- Дрова не хотят разгораться – к оттепели.
- Сильное пламя в печи – к снежной буре.
- Дым из трубы идет столбом – к холодам.
- Если человек собирается выйти из дома 16 ноября, он обязательно должен прочесть молитву, чтобы по пути с ним ничего не случилось.
- Если надушиться в этот день духами – ни один дух не тронет.
- У тех, кто родился в этот день, «руки золотые». Обычно такие люди вырастают хорошими мастерами своего дела.
А ещё в старину в этот день лакомились морожеными ягодами (клюквой, морошкой, брусникой), готовили из них пироги, кисели и другие блюда. Пекли блины, к ним замораживали на улице молоко, настругивали его ножом и подавали на стол, посыпая сахаром.
А ещё 16 ноября празднуют…
- Праздник суточного застолья
- Всемирный день рукоделия (World Needlework Day)
- 16 ноября – Всероссийский день самбо
- День нанизывания бисера
- Всероссийский день проектировщика
- День капусты в Тверской области
- Международный день толерантности (International Day for Tolerance)
- 16 ноября – Международный день борьбы с анорексией • День московского бухгалтера • День памяти преподобного Акепсима Антиохийского
- День фаст-фуда (National Fast Food Day) — США
- Праздник «Устройте вечеринку с вашим медведем» (Have a Party with Your Bear Day) — США
- 16 ноября – День матери — КНДР
- День работников радио, телевидения и связи — Украина
- Праздник президента — Таджикистан
- День морской пехоты — Украина
- День белорусской куклы — Беларусь
- 16 ноября – Праздник пуговиц (National Button Day) — США
- День исландского языка — Исландия
- День святого Кристобаля, День основания Гаваны — Куба
- Праздник национальный прессы — Индия
- День флага — Бонэйр, Синт-Эстатиус, Саба
- 16 ноября – День принятия декларации о суверенитете — Эстония
- Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Малгожаты, Михаила, Эдмунда, Владимира, Николая
- Анна Холодная
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