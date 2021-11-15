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16 ноября – день Анны Холодной. Нечистая сила наблюдает, как живут люди
иллюстрация: pxhere.com

16 ноября – день Анны Холодной. Нечистая сила наблюдает, как живут люди

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:16 15.11.2021

16 ноября – На Руси было распространено верование: в этот день нечистая сила спускается на землю и разведывает, как живут люди, а также совершала приготовления к святочному разгулу. Она не могла причинить никакого вреда человеку, а потому, вела себя достаточно тихо. Однако и крестьянину стоило поберечься. Так, в этот день не рекомендовали покидать дом без особой нужды и по возможности избегать людных мест. Переносили на другой день дальнюю дорогу и старались не ссориться друг с другом.

Прибавлялось работы у колдунов и знахарей, поскольку, как говорили, именно 16 ноября больше всего подходит для снятия порчи или сглаза с человека, а потому, от посетителей у них отбоя не было.

Церковью почитается память княжны Анны Всеволодовны

16 ноябряОна была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича, женившегося на греческой царевне. Согласно преданию, Анна должна была заключить брак с византийским принцем, однако свадьба не состоялась, поскольку невеста решила посвятить себя служению Богу. Примерно в 1086 году князь Всеволод решил построить для своей дочери Андреевский монастырь, в котором Анна стала игуменьей. Сама настоятельница сделала многое для того чтобы благоустроить обитель. В частности, стараниями Анны была открыта первая в Европе школа по грамоте, пению и ремеслам, где могли учиться девочки. Также Анна принимала самое активное участие в ведении государственных дел. После смерти митрополита она решила отправиться в Византию и найти нового митрополита, что ей удалось сделать в ближайшее время.

Приметы дня 16 ноября

  • Лед на реке встал – к урожаю хлеба на следующее лето.
  • Вечером сильно подморозило – зима будет теплой, со звонкими капелями. Мороз с утра – зимой выпадет много снега.
  • Низкие облака – к морозу.
  • Кроты роют норки на северной стороне – к оттепели, на южной – к холодам, на западной – к сырой погоде, на восточной – всю зиму будет сухо.
  • Мыши норы роют – к зимней стуже.
  • Снег падает на сырую землю – к неурожаю хлеба.
  • Снег лежит уже давно, а деревья еще не сбросили листву – к неурожайному и тяжелому году, а также к эпидемии.
  • Дрова не хотят разгораться – к оттепели.
  • Сильное пламя в печи – к снежной буре.
  • Дым из трубы идет столбом – к холодам.
  • Если человек собирается выйти из дома 16 ноября, он обязательно должен прочесть молитву, чтобы по пути с ним ничего не случилось.
  • Если надушиться в этот день духами – ни один дух не тронет.
  • У тех, кто родился в этот день, «руки золотые». Обычно такие люди вырастают хорошими мастерами своего дела.

А ещё в старину в этот день лакомились морожеными ягодами (клюквой, морошкой, брусникой), готовили из них пироги, кисели и другие блюда. Пекли блины, к ним замораживали на улице молоко, настругивали его ножом и подавали на стол, посыпая сахаром.

Именины сегодня отмечают: Викентий, Николай, Иосиф, Иван, Владимир, Александр, Богдан, Федор, Павел, Федот.

А ещё 16 ноября празднуют…

  • Праздник суточного застолья
  • Всемирный день рукоделия (World Needlework Day)
  • 16 ноября – Всероссийский день самбо
  • День нанизывания бисера
  • Всероссийский день проектировщика
  • День капусты в Тверской области
  • Международный день толерантности (International Day for Tolerance)
  • 16 ноября – Международный день борьбы с анорексией • День московского бухгалтера • День памяти преподобного Акепсима Антиохийского
  • День фаст-фуда (National Fast Food Day) — США
  • Праздник «Устройте вечеринку с вашим медведем» (Have a Party with Your Bear Day) — США
  • 16 ноября – День матери — КНДР
  • День работников радио, телевидения и связи — Украина
  • Праздник президента — Таджикистан
  • День морской пехоты — Украина
  • День белорусской куклы — Беларусь
  • 16 ноября – Праздник пуговиц (National Button Day) — США
  • День исландского языка — Исландия
  • День святого Кристобаля, День основания Гаваны — Куба
  • Праздник национальный прессы — Индия
  • День флага — Бонэйр, Синт-Эстатиус, Саба
  • 16 ноября – День принятия декларации о суверенитете — Эстония
  • Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Малгожаты, Михаила, Эдмунда, Владимира, Николая
  • Анна Холодная

О праздниках больше — здесь.

16 ноября – день Анны Холодной. Нечистая сила наблюдает, как живут люди

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