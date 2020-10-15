16 октября – Денис Позимний. Берегитесь «лихого глаза»

16 октября – ещё этот день именовали Денис, Осенние Лихорадки и Хлебник.

Главный страх этого дня — в народе верили, что нынче на белый свет выходят так называемые осенние лихорадки, которые шатаются по миру и поражают людей. Говорили, что огниха, ломиха, трясовница, лихоманка, желтяница или бессонница, обитающие на болотах, и прочая нечисть шатались по лесам, приближались к избам крестьян. Сами мучились, и народ изводили: могли обернуться соринкой и залететь в глаза, забраться под одежду. Между тем, это поверье легко объяснить и не вдаваясь в мистицизм: нестабильная погода этих дней часто приводила к простудным заболеваниям — тем самым лихорадкам. Верили, что помогает бороться с лихорадкой осиновая кора – ее всегда старались носить с собой. В избе же также обычно старались на всякий случай держать осиновое полено. Если сводило ноги, то клали их на это полено.

В старину также считали, что 16 октября происходят шабаши самой разной нечисти, а потому было принято произносить заговоры от сглаза и избегать встречи с человеком, обладающего «дурным глазом». Об этом времени говорили: «Пришел зимний Денис – лихого глаза берегись».

Церковь же сегодня почитает память святого Дионисия Ареопагита

Он жил в I веке на территории Афин. Предание гласит, что Дионисий был учеником святого Павла, который впоследствии рукоположил его на пост епископа в своем родном городе. В 95 году по приказу папы Климента Дионисий был отправлен в Галлию для того чтобы проповедовать христианскую веру. Однако там примерно через 1 год он был схвачен язычниками и убит. Именно Дионисию историки приписывают несколько сочинений под названием «Ареопагитики», которые оказали существенное влияние на развития христианской веры и ее философии.

Несомненно, что большое влияние на жизнь Церкви оказали богословские труды святого Дионисия Ареопагита. До наших дней дошли такие работы, приписываемые священномученику, как – «О Небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О Именах Божиих» и «О мистическом богословии», а также десять посланий к разным лицам.

Особых примет на день сегодняшний нет. Но! Наши предки считали, что с 16 октября начиналась «глубокая осень». Это время листопада, первых снегопадов, заморозков и отлета птиц. Сравнительно теплые и ясные дни сменяются туманами, дождями и похолоданием.

Именины 16 октября отмечают: Иван, Павел, Петр, Денис.

А ещё 16 октября празднуют:

День шефа, День босса (Boss`s Day)

Всемирный день хлеба (World Bread Day)

День недотрог

16 октября – Всемирный день здорового питания (World Healthy Food Day)

День северного ветра

Всемирный день анестезии, День анестезиолога (World Anaesthesia Day)

День аллерголога

День службы дознания МВД РФ

Всемирный день продовольствия (World Food Day)

Праздник Трубчевской иконы Божией Матери

16 октября – День реконструкции груди (Breast Reconstruction Awareness Day)

Всемирный день позвоночника (World Spine Day)

День ликёра (National Liqueur Day) — США

16 октября – День диких кошек (National Feral Cat Day) — США

День учителя — Чили

День армянской прессы — Армения

16 октября – День словаря (National Dictionary Day) — США

День военно-воздушных сил — Болгария

День Иоанна Павла II — Польша

16 октября – День таджикского кино — Таджикистан

Именины у Амвросия, Дениса, Герарда, Павла, Петра, Фирантины

Денис Позимний (Осенние Лихорадки)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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