16 октября – Денис Позимний. Нечисть устраивает шабаши

16 октября – ещё этот день именовали Денис, Осенние Лихорадки и Хлебник.
Главный страх этого дня — в народе верили, что нынче на белый свет выходят так называемые осенние лихорадки, которые шатаются по миру и поражают людей. Говорили, что огниха, ломиха, трясовница, лихоманка, желтяница или бессонница, обитающие на болотах, и прочая нечисть шатались по лесам, приближались к избам крестьян. Сами мучились, и народ изводили: могли обернуться соринкой и залететь в глаза, забраться под одежду. Между тем, это поверье легко объяснить и не вдаваясь в мистицизм: нестабильная погода этих дней часто приводила к простудным заболеваниям — тем самым лихорадкам. Верили, что помогает бороться с лихорадкой осиновая кора – ее всегда старались носить с собой. В избе же также обычно старались на всякий случай держать осиновое полено. Если сводило ноги, то клали их на это полено.
В старину также считали, что 16 октября происходят шабаши самой разной нечисти, а потому было принято произносить заговоры от сглаза и избегать встречи с человеком, обладающего «дурным глазом». Об этом времени говорили: «Пришел зимний Денис – лихого глаза берегись».
Церковь сегодня почитает память святого Дионисия Ареопагита
Он жил в I веке на территории Афин. Предание гласит, что Дионисий был учеником святого Павла, который впоследствии рукоположил его на пост епископа в своем родном городе. В 95 году по приказу папы Климента Дионисий был отправлен в Галлию для того чтобы проповедовать христианскую веру. Однако там примерно через 1 год он был схвачен язычниками и убит. Именно Дионисию историки приписывают несколько сочинений под названием «Ареопагитики», которые оказали существенное влияние на развития христианской веры и ее философии.
Несомненно, что большое влияние на жизнь Церкви оказали богословские труды святого Дионисия Ареопагита. До наших дней дошли такие работы, приписываемые священномученику, как – «О Небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О Именах Божиих» и «О мистическом богословии», а также десять посланий к разным лицам.
Особых примет на день сегодняшний нет. Но! Наши предки считали, что с 16 октября начиналась «глубокая осень». Это время листопада, первых снегопадов, заморозков и отлета птиц. Сравнительно теплые и ясные дни сменяются туманами, дождями и похолоданием.
А ещё 16 октября празднуют…
- День шефа, День босса (Boss`s Day)
- Всемирный день хлеба (World Bread Day)
- День недотрог
- 16 октября – Всемирный день здорового питания (World Healthy Food Day)
- День северного ветра
- Всемирный день анестезии, День анестезиолога (World Anaesthesia Day)
- День аллерголога
- День службы дознания МВД РФ
- Всемирный день продовольствия (World Food Day)
- Праздник Трубчевской иконы Божией Матери
- 16 октября – День реконструкции груди (Breast Reconstruction Awareness Day)
- Всемирный день позвоночника (World Spine Day)
- День ликёра (National Liqueur Day) — США
- 16 октября – День диких кошек (National Feral Cat Day) — США
- День учителя — Чили
- День армянской прессы — Армения
- 16 октября – День словаря (National Dictionary Day) — США
- День военно-воздушных сил — Болгария
- День Иоанна Павла II — Польша
- 16 октября – День таджикского кино — Таджикистан
- Именины у Амвросия, Дениса, Герарда, Павла, Петра, Фирантины
- Денис Позимний (Осенние Лихорадки)
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