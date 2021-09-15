16 сентября – день Василисы. Наведите порядок в доме

16 сентября наши предки проходили в напряженном труде и в бытовых хлопотах. Готовили к холодам хлева, сараи, хозяйственные постройки, наводили порядок в сенях и в собственных сундуках. Старые и изношенные вещи выбрасывали или сжигали, освобождая места для обновок. Вечерами женщины садились за свои традиционные домашние работы: пряжу, ткачество, вышивку и другое рукоделие. Девушки проводили вечера на посиделках, вместе с молодежью.

Церковь сегодня почитает память мученицы Василиссы, пострадавшей в возрасте 9 лет за веру во Христа при императоре Диоклетиане.

До XVIII века в русских жития святых Василиссу называли Васса или Василиса. Из-за доноса, святая была схвачена и приведена к перфекту Александру, который пытался уговорить девочку отречься от веры и поклониться языческим идолам, но его попытки были безуспешными. Тогда перфект приказал предать Василису страшным пыткам: её били по лицу, раздели догола и подвесили за ноги вниз головой, жгли огнем и окуривали серным дымом. а затем бросили в горящую печь. Мученица, сотворив крестное знамение, вышла из огня невредимой. Затем её отдали на съедения диким зверям, но они не тронули святую. Впоследствии перфект отпустил девочку, а сам уверовал во Христа, остаток жизни провел в покаянии. После пыток Василисса вышла за город и, стоя на камне, совершила молитву. По её просьбе из камня забил целебный источник, вода из которого в дальнейшем исцелила многих христиан. Возле этого камня мученица мирно умерла. Похоронил её епископ Антоний.

16 сентября: традиции и обычаи дня

В народе дату 16 сентября прозвали день Домны. Было принято наводить порядок в доме, в сарае и в амбаре. Считалось, что это поможет приобрести благополучие на осень. Хозяйки жгли изношенные и ненужные вещи: «Что уже не впрок стало – Домна вместе с картофельной ботвой на грядке сжигала». В доме прибирали всю рухлядь. Вещи перестирывали и приводили в порядок, а что негодным стало, раздавали бедным или сжигали на огороде.

У наших предков старые вещи ассоциировались с наступившей осенью, со старением года, увяданием природы, увеличением темного времени суток и надвигающимися холодами. Весной же природа пробуждалась от зимней спячки, дни становились длиннее и теплее. Все это настраивало на обновление и преображение жизни, в том числе и её предметной стороны.

Важно обратить внимание на ещё одну черту земледельческого сознания, сохранявшего взгляд на старое и новое. Старинные порядки, традиционные обряды и старые вещи – все это связывалось со «своим» и воплощало идею надежности. Новое же было непонятным, пугающим и даже опасным. Оно ассоциировалось с молодым, активным, энергичным, но не совсем надежным. По этой причине в крестьянском быту высоко ценились старинные вещи и старые родительские дома.

Отживший свой срок предметы не сразу выбрасывали. Их относили на чердак, складывали в сараи. Эти вещи служили своего рода памятью семьи, дома, связью с предками. Они по-своему охраняли жилище и его обитателей.

В былые времена с особым уважением относились к старой, изношенной обуви, в первую очередь к лаптям, которые считали хорошим средством от сглаза. В большом количестве изношенные лапти вешали у крыш скотных дворов, чтобы уберечь животных от всего дурного. Чтобы защитить жилище от «лихого глаза» лапти крепили возле ворот или калитки.

Приметы 16 сентября



Теплый день – к затяжной зиме.

День выдался туманным – полевые работы пройдут легко и спокойно.

Туман в новолуние или в полнолуние – к ясной погоде.

После обеда пошел дождь – ненастье затянется надолго.

Муравьи строят большие муравейники – к затяжной зиме.

Мало ягод и грибов – к неурожаю на будущий год.

Если в этот день вымыть полы отваром вереска, то нечисть отступит от него.

Старые вещи предписывалось сжигать позади двора. А если вместе с ними сжечь и картофельную ботву, то это обеспечит благополучие на весь предстоящий год.

Повесить 16 сентября старую обувь в помещение для скота – защитить животных от сглаза и порчи.

Если не успели избавиться от ненужного хлама – счастье обойдет вас стороной.

Пригодные, но ненужные вещи следует в этот день раздать нищим и беднякам.

Если в кухне подвесить небольшие лапотки (можно даже сувенирные), то хозяйке весь год будет сопутствовать удача.

В этот день на Руси устраивали разборку старых вещей в доме – «прибиранье в избе рухляди». По народному поверью, для того, чтобы осень и зима в доме прошли благополучно, никто не болел, всем хватило еды и тепла, нужно было в день Домны хорошенько прибраться в жилых помещениях, хозяйственных сараях и амбарах. Всё, что горело, сжигалось на грядках вместе с картофельной ботвой, оставшейся после уборки урожая картошки, остальное просто выкидывалось. То, что было жалко выбросить или сжечь, но семьей уже не использовалось, отдавали нищим.

Особое отношение 16 сентября было к старым стоптанным лаптям

Лапти в старые времена были самой распространенной обувью на Руси. Их не носили только в Сибири и в казачьих районах. Лапти плелись в основном из липового лыка, но встречались изделия и из бересты и из тонких полосок кожи. В целом эта обувь была ненадежной, быстро снашиваемой, однако очень дешевой, поэтому к моменту уборки в доме накапливалась целая куча старых лаптей.

Хозяйки развешивали их в этот день повсюду: на плетень, окружавший двор, на столбы у ворот, под крышу изб и хлевов, на колья, воткнутые в огородах. Считалось, что чем больше лаптей развешено вокруг дома, тем больше шансов отвести от хозяйства и домочадцев сглаз: недобрый человек обязательно начнет пересчитывать лапти, собьется со счета и забудет натворить пакость.

Именины сегодня отмечают: Николай, Иван, Алексей, Сергей, Доминика, Василиса, Михаил, Ефим, Петр, Илья.

А ещё 16 сентября празднуют…

Праздник нелегального пития

День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей

День специалиста по управлению персоналом (День HR-менеджера)

Международный день охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)

Празднование в честь Писидийской иконы Божией Матери

Сегодня День памяти святой Фивы Кенхрейской

День образования профсоюзного движения в Карелии

День хлеба с корицей и изюмом (National Cinnamon Raisin Bread Day) — США

Сегодня День рождения Джульетты — Италия

День работающих родителей (Working Parents Day) — США

День школьного рюкзака (National School Backpack Awareness Day) — США

Сегодня День пластилина «Плей-До» (National Play-Doh Day) — США

День независимости (Mexican Independence Day) — Мексика

День гуакамоле (National Guacamole Day) — США

Сегодня День независимости — Папуа — Новая Гвинея

День «Держитесь подальше от Сиэтла» (Stay Away From Seattle Day) — США

День малайзийской федерации (Malaysia Day) — Малайзия

Сегодня День работников службы государственной охраны — Кыргызстан

День мучеников — Ливия

День героев — Сент-Китс и Невис

Сегодня День поминовения святой Евфимии — Хорватия

День корабля «Мейфлауэр» (Mayflower Day) — США

Именины у Василисы, Домны, Евфимия, Иоанна, Петра, Феоктиста, Алексея, Ильи, Андрея, Николая, Сергея, Владимира

Домна Доброродная

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