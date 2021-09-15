16 сентября – день Василисы. Наведите порядок в доме

16 сентября наши предки проходили в напряженном труде и в бытовых хлопотах. Готовили к холодам хлева, сараи, хозяйственные постройки, наводили порядок в сенях и в собственных сундуках. Старые и изношенные вещи выбрасывали или сжигали, освобождая места для обновок. Вечерами женщины садились за свои традиционные домашние работы: пряжу, ткачество, вышивку и другое рукоделие. Девушки проводили вечера на посиделках, вместе с молодежью.
Церковь сегодня почитает память мученицы Василиссы, пострадавшей в возрасте 9 лет за веру во Христа при императоре Диоклетиане.
До XVIII века в русских жития святых Василиссу называли Васса или Василиса. Из-за доноса, святая была схвачена и приведена к перфекту Александру, который пытался уговорить девочку отречься от веры и поклониться языческим идолам, но его попытки были безуспешными. Тогда перфект приказал предать Василису страшным пыткам: её били по лицу, раздели догола и подвесили за ноги вниз головой, жгли огнем и окуривали серным дымом. а затем бросили в горящую печь. Мученица, сотворив крестное знамение, вышла из огня невредимой. Затем её отдали на съедения диким зверям, но они не тронули святую. Впоследствии перфект отпустил девочку, а сам уверовал во Христа, остаток жизни провел в покаянии. После пыток Василисса вышла за город и, стоя на камне, совершила молитву. По её просьбе из камня забил целебный источник, вода из которого в дальнейшем исцелила многих христиан. Возле этого камня мученица мирно умерла. Похоронил её епископ Антоний.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
16 сентября: традиции и обычаи дня
В народе дату 16 сентября прозвали день Домны. Было принято наводить порядок в доме, в сарае и в амбаре. Считалось, что это поможет приобрести благополучие на осень. Хозяйки жгли изношенные и ненужные вещи: «Что уже не впрок стало – Домна вместе с картофельной ботвой на грядке сжигала». В доме прибирали всю рухлядь. Вещи перестирывали и приводили в порядок, а что негодным стало, раздавали бедным или сжигали на огороде.
У наших предков старые вещи ассоциировались с наступившей осенью, со старением года, увяданием природы, увеличением темного времени суток и надвигающимися холодами. Весной же природа пробуждалась от зимней спячки, дни становились длиннее и теплее. Все это настраивало на обновление и преображение жизни, в том числе и её предметной стороны.
Важно обратить внимание на ещё одну черту земледельческого сознания, сохранявшего взгляд на старое и новое. Старинные порядки, традиционные обряды и старые вещи – все это связывалось со «своим» и воплощало идею надежности. Новое же было непонятным, пугающим и даже опасным. Оно ассоциировалось с молодым, активным, энергичным, но не совсем надежным. По этой причине в крестьянском быту высоко ценились старинные вещи и старые родительские дома.
Отживший свой срок предметы не сразу выбрасывали. Их относили на чердак, складывали в сараи. Эти вещи служили своего рода памятью семьи, дома, связью с предками. Они по-своему охраняли жилище и его обитателей.
В былые времена с особым уважением относились к старой, изношенной обуви, в первую очередь к лаптям, которые считали хорошим средством от сглаза. В большом количестве изношенные лапти вешали у крыш скотных дворов, чтобы уберечь животных от всего дурного. Чтобы защитить жилище от «лихого глаза» лапти крепили возле ворот или калитки.
Приметы 16 сентября
- Теплый день – к затяжной зиме.
- День выдался туманным – полевые работы пройдут легко и спокойно.
- Туман в новолуние или в полнолуние – к ясной погоде.
- После обеда пошел дождь – ненастье затянется надолго.
- Муравьи строят большие муравейники – к затяжной зиме.
- Мало ягод и грибов – к неурожаю на будущий год.
- Если в этот день вымыть полы отваром вереска, то нечисть отступит от него.
- Старые вещи предписывалось сжигать позади двора. А если вместе с ними сжечь и картофельную ботву, то это обеспечит благополучие на весь предстоящий год.
- Повесить 16 сентября старую обувь в помещение для скота – защитить животных от сглаза и порчи.
- Если не успели избавиться от ненужного хлама – счастье обойдет вас стороной.
- Пригодные, но ненужные вещи следует в этот день раздать нищим и беднякам.
- Если в кухне подвесить небольшие лапотки (можно даже сувенирные), то хозяйке весь год будет сопутствовать удача.
В этот день на Руси устраивали разборку старых вещей в доме – «прибиранье в избе рухляди». По народному поверью, для того, чтобы осень и зима в доме прошли благополучно, никто не болел, всем хватило еды и тепла, нужно было в день Домны хорошенько прибраться в жилых помещениях, хозяйственных сараях и амбарах. Всё, что горело, сжигалось на грядках вместе с картофельной ботвой, оставшейся после уборки урожая картошки, остальное просто выкидывалось. То, что было жалко выбросить или сжечь, но семьей уже не использовалось, отдавали нищим.
Особое отношение 16 сентября было к старым стоптанным лаптям
Лапти в старые времена были самой распространенной обувью на Руси. Их не носили только в Сибири и в казачьих районах. Лапти плелись в основном из липового лыка, но встречались изделия и из бересты и из тонких полосок кожи. В целом эта обувь была ненадежной, быстро снашиваемой, однако очень дешевой, поэтому к моменту уборки в доме накапливалась целая куча старых лаптей.
Хозяйки развешивали их в этот день повсюду: на плетень, окружавший двор, на столбы у ворот, под крышу изб и хлевов, на колья, воткнутые в огородах. Считалось, что чем больше лаптей развешено вокруг дома, тем больше шансов отвести от хозяйства и домочадцев сглаз: недобрый человек обязательно начнет пересчитывать лапти, собьется со счета и забудет натворить пакость.
Именины сегодня отмечают: Николай, Иван, Алексей, Сергей, Доминика, Василиса, Михаил, Ефим, Петр, Илья.
А ещё 16 сентября празднуют…
- Праздник нелегального пития
- День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей
- День специалиста по управлению персоналом (День HR-менеджера)
- Международный день охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)
- Празднование в честь Писидийской иконы Божией Матери
- Сегодня День памяти святой Фивы Кенхрейской
- День образования профсоюзного движения в Карелии
- День хлеба с корицей и изюмом (National Cinnamon Raisin Bread Day) — США
- Сегодня День рождения Джульетты — Италия
- День работающих родителей (Working Parents Day) — США
- День школьного рюкзака (National School Backpack Awareness Day) — США
- Сегодня День пластилина «Плей-До» (National Play-Doh Day) — США
- День независимости (Mexican Independence Day) — Мексика
- День гуакамоле (National Guacamole Day) — США
- Сегодня День независимости — Папуа — Новая Гвинея
- День «Держитесь подальше от Сиэтла» (Stay Away From Seattle Day) — США
- День малайзийской федерации (Malaysia Day) — Малайзия
- Сегодня День работников службы государственной охраны — Кыргызстан
- День мучеников — Ливия
- День героев — Сент-Китс и Невис
- Сегодня День поминовения святой Евфимии — Хорватия
- День корабля «Мейфлауэр» (Mayflower Day) — США
- Именины у Василисы, Домны, Евфимия, Иоанна, Петра, Феоктиста, Алексея, Ильи, Андрея, Николая, Сергея, Владимира
- Домна Доброродная
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..