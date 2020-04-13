17-18% в день. Коронавирус в России «набирает обороты»

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2 558, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число заболевших COVID-19 составляет 18 тысяч 328 человек.

Новые эпизоды выявлены в 62 регионах страны. Больше всего в Москве – 1 355.

Количество умерших от COVID-19 в РФ выросло до 148. За сутки скончались еще 18 человек.

Поправились за последние 24 часа 179 человек, общее число выздоровевших достигло 1 470.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала рост числа заболевших в России.

Я уже как-то говорила, что ни одна модель математическая, которая сегодня существует, у нас пока не подтвердилась. Конечно, с точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные, даже, наверное, термин, который я употреблю, не очень к этому подходит… В среднем этот рост у нас день ото дня по России составляет порядка 17-18%. У нас были дни снижения, дни повышения, но в целом тенденция пока выглядит так, — сказала Голикова в эфире « Россия 24 «.

По ее словам, статистика по больным коронавирусом в России пугать не должна, поскольку это «не экспоненциальный рост».

Мы находимся в поиске хрупкого, но компромисса между ограничительными мерами и все-таки работой экономики… Все равно эпидемия пройдет, пандемия закончится, и мы вернемся к нормальной, обычной жизни, и тогда мы будем подводить итоги, — добавила Вице-премьер.

Напомним о ситуации в Крыму. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 691 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находится 2 480 человек, в стационарах находятся 50 человек, изолировано в обсерваторы – 161 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 32 положительных на COVID-19. Выздоровело — 12. На лечении – 20 человек.