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17 апреля — День Иосифа (Осипа) и Ольховые смотрины
фото: Nennieinszweidrei (pixabay.com)

17 апреля — День Иосифа (Осипа) и Ольховые смотрины

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:22 16.04.2021

17 апреля — Смотрины — потому, что в этот день было принято присматриваться к ольхе и делать прогнозы, когда же она зацветёт. В народе этому дереву приписывали особые лечебные свойства, а также именно из ольхи изготавливали колодезные срубы. Кроме того, 17 апреля следили за пчёлами, стараясь понять, когда выставлять ульи.

А ещё в День Осипа говорили: «Первая ласточка – не весна, ее на крыльях журавль приносит». По этим птицам и судили — пришло тёплое время года окончательно или ещё будут заморозки. К слову, на Руси журавлей считали защитниками от зла и молились им о защите.

Журавлей выходили поприветствовать земным поклоном и добрым словом, прося их защитить дом от нечисти. А если в небе раздавались птичьи крики, старались понять, звучат ли они печально или весело.

Считалось, что в образе журавля над домом могут пролететь души предков, подавая потомкам весть об ожидающих их в будущем событиях.

Те же, кто желал укрепить здоровье, при виде птиц ложились на траву и 7 раз перекатывались с боку на бок, чтобы земля вытянула боль из ноющих суставов и спины.

Какая роль выпадала в этот день ольхе, помимо предсказания погоды? Ей устраивали настоящие смотрины, обходя деревья по берегам рек и примечая самые ладные стволы, чтобы после пустить их на изготовление колодцев и кружков для ловли хищной рыбы.

Церковь же нынче чтит память Иосифа Песнописца

Преподобный Иосиф Песнописец родился в Сицилии в благочестивой христианской семье. Родители его, Плотин и Агафия, спасаясь от варварского нашествия, переселились в Пелопоннес. В возрасте 15 лет святой Иосиф ушел в Фессалоники и поступил в монастырь.

Преподобный Григорий Декаполит посетил монастырь и заметил молодого инока. Он взял его с собой в Константинополь. Это было в царствование императора Льва Армянина (813 — 820) — время жестоких иконоборческих гонений. Преподобные Григорий и Иосиф безбоязненно отстаивали почитание святых икон. Иосиф поехал в Рим, чтобы известить Папу о положении Константинопольской Церкви и опасности, грозящей Православию.

Во время путешествия преподобный Иосиф был схвачен разбойниками-арабами, подкупленными иконоборцами, и отправлен на остров Крит. Там они передали его иконоборцам.

Преподобный Иосиф был заключен в темницу, где провел 6 лет

В Рождественскую ночь 820 года он удостоился видения святителя Николая Мирликийского, который известил его о смерти гонителя-иконоборца Льва Армянина и о прекращении гонений на святые иконы. Святитель дал преподобному свиток и сказал: «Прими этот свиток и съешь его». В свитке было написано: «Ускори, Щедрый, и потщися яко Милостив на помощь нашу, яко можеши, хотяй».

Преподобный прочитал свиток, съел его и сказал: Коль сладка гортани моему словеса сия (Пс. 118, 103). Святитель Николай велел ему пропеть эти слова. После этого оковы сами спали с преподобного, двери темницы отворились, и он свободно вышел из нее и был восхищен на воздух и поставлен близ Константинополя на большой дороге, ведущей в город. В Константинополе преподобный Иосиф уже не застал в живых преподобного Григория Декаполита.

Достигнув глубокой старости, преподобный Иосиф заболел. Перед самой Пасхой, в Великую Пятницу, Господь известил его в сновидении о приближении кончины. Преподобный сделал опись церковного имущества Софийского собора, которое по должности было на его попечении, и отослал ее патриарху Фотию. Несколько дней он горячо молился, готовясь к смерти. Причастившись Святых Христовых Таин, преподобный Иосиф благословил всех, бывших при нем, и с радостью преставился к Богу.

Что касается погодных примет 17 апреля…

  • Восход золотисто-розовый? В ближайшее время погода будет очень хорошей.
  • Береза распустилась раньше ольхи – лето будет засушливым, и наоборот.
  • Ольха вся усыпана сережками – к богатому урожаю овса. Если на ней много шишек, то ячмень уродится.
  • Дождь пошел 17 апреля – весна будет ненастной, с большим количеством осадков.
  • Ветер дует с северной стороны – к дождям. Если же ветер дует с Юга, то жди хорошего урожая яровых.
  • Много березового сока –  летом будет много дождей.
Именины сегодня отмечают: Адриан, Георгий, Никита, Федор, Яков и Иосиф, Амвросий и Феона.

Также 17 апреля празднуют…

  • Международный день кофе (День эспрессо)
  • День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск РФ
  • День гармошечного зова
  • Международный день Ford Mustang
  • Всемирный день винограда «Мальбек» (World Malbec Day)
  • День памяти преподобного Иосифа Песнописца
  • Всемирный день гемофилии (World Haemophilia Day)
  • День банана (National Banana Day) — США
  • 17 апреля — День пожарной охраны — Украина
  • День сырных шариков (National Cheese Ball Day) — США
  • День женщин — Габон
  • 17 апреля — День признательности летучим мышам (National Bat Appreciation Day) — США
  • День молодёжи — Иран
  • День противопожарной службы — Казахстан
  • 17 апреля — День флага — Американское Самоа
  • День ВВС и ПВО — Куба
  • День поэзии хокку (Haiku Poetry Day) — США
  • 17 апреля — День эвакуации иностранных войск — Сирия
  • День продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO Day) — Ирак
  • День работников органов миграции — Туркменистан
  • Именины у Георгия, Иосифа, Зосимы, Ивана, Николая, Марии
  • Ольховые смотрины

О праздниках больше — здесь.

17 апреля — День Иосифа (Осипа) и Ольховые смотрины

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