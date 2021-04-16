17 апреля — День Иосифа (Осипа) и Ольховые смотрины

17 апреля — Смотрины — потому, что в этот день было принято присматриваться к ольхе и делать прогнозы, когда же она зацветёт. В народе этому дереву приписывали особые лечебные свойства, а также именно из ольхи изготавливали колодезные срубы. Кроме того, 17 апреля следили за пчёлами, стараясь понять, когда выставлять ульи.
А ещё в День Осипа говорили: «Первая ласточка – не весна, ее на крыльях журавль приносит». По этим птицам и судили — пришло тёплое время года окончательно или ещё будут заморозки. К слову, на Руси журавлей считали защитниками от зла и молились им о защите.
Журавлей выходили поприветствовать земным поклоном и добрым словом, прося их защитить дом от нечисти. А если в небе раздавались птичьи крики, старались понять, звучат ли они печально или весело.
Те же, кто желал укрепить здоровье, при виде птиц ложились на траву и 7 раз перекатывались с боку на бок, чтобы земля вытянула боль из ноющих суставов и спины.
Какая роль выпадала в этот день ольхе, помимо предсказания погоды? Ей устраивали настоящие смотрины, обходя деревья по берегам рек и примечая самые ладные стволы, чтобы после пустить их на изготовление колодцев и кружков для ловли хищной рыбы.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь же нынче чтит память Иосифа Песнописца
Преподобный Иосиф Песнописец родился в Сицилии в благочестивой христианской семье. Родители его, Плотин и Агафия, спасаясь от варварского нашествия, переселились в Пелопоннес. В возрасте 15 лет святой Иосиф ушел в Фессалоники и поступил в монастырь.
Преподобный Григорий Декаполит посетил монастырь и заметил молодого инока. Он взял его с собой в Константинополь. Это было в царствование императора Льва Армянина (813 — 820) — время жестоких иконоборческих гонений. Преподобные Григорий и Иосиф безбоязненно отстаивали почитание святых икон. Иосиф поехал в Рим, чтобы известить Папу о положении Константинопольской Церкви и опасности, грозящей Православию.
Во время путешествия преподобный Иосиф был схвачен разбойниками-арабами, подкупленными иконоборцами, и отправлен на остров Крит. Там они передали его иконоборцам.
Преподобный Иосиф был заключен в темницу, где провел 6 лет
В Рождественскую ночь 820 года он удостоился видения святителя Николая Мирликийского, который известил его о смерти гонителя-иконоборца Льва Армянина и о прекращении гонений на святые иконы. Святитель дал преподобному свиток и сказал: «Прими этот свиток и съешь его». В свитке было написано: «Ускори, Щедрый, и потщися яко Милостив на помощь нашу, яко можеши, хотяй».
Преподобный прочитал свиток, съел его и сказал: Коль сладка гортани моему словеса сия (Пс. 118, 103). Святитель Николай велел ему пропеть эти слова. После этого оковы сами спали с преподобного, двери темницы отворились, и он свободно вышел из нее и был восхищен на воздух и поставлен близ Константинополя на большой дороге, ведущей в город. В Константинополе преподобный Иосиф уже не застал в живых преподобного Григория Декаполита.
Достигнув глубокой старости, преподобный Иосиф заболел. Перед самой Пасхой, в Великую Пятницу, Господь известил его в сновидении о приближении кончины. Преподобный сделал опись церковного имущества Софийского собора, которое по должности было на его попечении, и отослал ее патриарху Фотию. Несколько дней он горячо молился, готовясь к смерти. Причастившись Святых Христовых Таин, преподобный Иосиф благословил всех, бывших при нем, и с радостью преставился к Богу.
Что касается погодных примет 17 апреля…
- Восход золотисто-розовый? В ближайшее время погода будет очень хорошей.
- Береза распустилась раньше ольхи – лето будет засушливым, и наоборот.
- Ольха вся усыпана сережками – к богатому урожаю овса. Если на ней много шишек, то ячмень уродится.
- Дождь пошел 17 апреля – весна будет ненастной, с большим количеством осадков.
- Ветер дует с северной стороны – к дождям. Если же ветер дует с Юга, то жди хорошего урожая яровых.
- Много березового сока – летом будет много дождей.
Также 17 апреля празднуют…
- Международный день кофе (День эспрессо)
- День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск РФ
- День гармошечного зова
- Международный день Ford Mustang
- Всемирный день винограда «Мальбек» (World Malbec Day)
- День памяти преподобного Иосифа Песнописца
- Всемирный день гемофилии (World Haemophilia Day)
- День банана (National Banana Day) — США
- 17 апреля — День пожарной охраны — Украина
- День сырных шариков (National Cheese Ball Day) — США
- День женщин — Габон
- 17 апреля — День признательности летучим мышам (National Bat Appreciation Day) — США
- День молодёжи — Иран
- День противопожарной службы — Казахстан
- 17 апреля — День флага — Американское Самоа
- День ВВС и ПВО — Куба
- День поэзии хокку (Haiku Poetry Day) — США
- 17 апреля — День эвакуации иностранных войск — Сирия
- День продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO Day) — Ирак
- День работников органов миграции — Туркменистан
- Именины у Георгия, Иосифа, Зосимы, Ивана, Николая, Марии
- Ольховые смотрины
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