17 апреля — День Иосифа (Осипа) и Ольховые смотрины

17 апреля — Смотрины — потому, что в этот день было принято присматриваться к ольхе и делать прогнозы, когда же она зацветёт. В народе этому дереву приписывали особые лечебные свойства, а также именно из ольхи изготавливали колодезные срубы. Кроме того, 17 апреля следили за пчёлами, стараясь понять, когда выставлять ульи.

А ещё в День Осипа говорили: «Первая ласточка – не весна, ее на крыльях журавль приносит». По этим птицам и судили — пришло тёплое время года окончательно или ещё будут заморозки. К слову, на Руси журавлей считали защитниками от зла и молились им о защите.

Журавлей выходили поприветствовать земным поклоном и добрым словом, прося их защитить дом от нечисти. А если в небе раздавались птичьи крики, старались понять, звучат ли они печально или весело.

Считалось, что в образе журавля над домом могут пролететь души предков, подавая потомкам весть об ожидающих их в будущем событиях.

Те же, кто желал укрепить здоровье, при виде птиц ложились на траву и 7 раз перекатывались с боку на бок, чтобы земля вытянула боль из ноющих суставов и спины.

Какая роль выпадала в этот день ольхе, помимо предсказания погоды? Ей устраивали настоящие смотрины, обходя деревья по берегам рек и примечая самые ладные стволы, чтобы после пустить их на изготовление колодцев и кружков для ловли хищной рыбы.

Церковь же нынче чтит память Иосифа Песнописца

Преподобный Иосиф Песнописец родился в Сицилии в благочестивой христианской семье. Родители его, Плотин и Агафия, спасаясь от варварского нашествия, переселились в Пелопоннес. В возрасте 15 лет святой Иосиф ушел в Фессалоники и поступил в монастырь.

Преподобный Григорий Декаполит посетил монастырь и заметил молодого инока. Он взял его с собой в Константинополь. Это было в царствование императора Льва Армянина (813 — 820) — время жестоких иконоборческих гонений. Преподобные Григорий и Иосиф безбоязненно отстаивали почитание святых икон. Иосиф поехал в Рим, чтобы известить Папу о положении Константинопольской Церкви и опасности, грозящей Православию.

Во время путешествия преподобный Иосиф был схвачен разбойниками-арабами, подкупленными иконоборцами, и отправлен на остров Крит. Там они передали его иконоборцам.

Преподобный Иосиф был заключен в темницу, где провел 6 лет

В Рождественскую ночь 820 года он удостоился видения святителя Николая Мирликийского, который известил его о смерти гонителя-иконоборца Льва Армянина и о прекращении гонений на святые иконы. Святитель дал преподобному свиток и сказал: «Прими этот свиток и съешь его». В свитке было написано: «Ускори, Щедрый, и потщися яко Милостив на помощь нашу, яко можеши, хотяй».

Преподобный прочитал свиток, съел его и сказал: Коль сладка гортани моему словеса сия (Пс. 118, 103). Святитель Николай велел ему пропеть эти слова. После этого оковы сами спали с преподобного, двери темницы отворились, и он свободно вышел из нее и был восхищен на воздух и поставлен близ Константинополя на большой дороге, ведущей в город. В Константинополе преподобный Иосиф уже не застал в живых преподобного Григория Декаполита.

Достигнув глубокой старости, преподобный Иосиф заболел. Перед самой Пасхой, в Великую Пятницу, Господь известил его в сновидении о приближении кончины. Преподобный сделал опись церковного имущества Софийского собора, которое по должности было на его попечении, и отослал ее патриарху Фотию. Несколько дней он горячо молился, готовясь к смерти. Причастившись Святых Христовых Таин, преподобный Иосиф благословил всех, бывших при нем, и с радостью преставился к Богу.

Что касается погодных примет 17 апреля…



Восход золотисто-розовый? В ближайшее время погода будет очень хорошей.

Береза распустилась раньше ольхи – лето будет засушливым, и наоборот.

Ольха вся усыпана сережками – к богатому урожаю овса. Если на ней много шишек, то ячмень уродится.

Дождь пошел 17 апреля – весна будет ненастной, с большим количеством осадков.

Ветер дует с северной стороны – к дождям. Если же ветер дует с Юга, то жди хорошего урожая яровых.

Много березового сока – летом будет много дождей.

Именины сегодня отмечают: Адриан, Георгий, Никита, Федор, Яков и Иосиф, Амвросий и Феона.

Также 17 апреля празднуют…

Международный день кофе (День эспрессо)

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск РФ

День гармошечного зова

Международный день Ford Mustang

Всемирный день винограда «Мальбек» (World Malbec Day)

День памяти преподобного Иосифа Песнописца

Всемирный день гемофилии (World Haemophilia Day)

День банана (National Banana Day) — США

17 апреля — День пожарной охраны — Украина

День сырных шариков (National Cheese Ball Day) — США

День женщин — Габон

17 апреля — День признательности летучим мышам (National Bat Appreciation Day) — США

День молодёжи — Иран

День противопожарной службы — Казахстан

17 апреля — День флага — Американское Самоа

День ВВС и ПВО — Куба

День поэзии хокку (Haiku Poetry Day) — США

17 апреля — День эвакуации иностранных войск — Сирия

День продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO Day) — Ирак

День работников органов миграции — Туркменистан

Именины у Георгия, Иосифа, Зосимы, Ивана, Николая, Марии

Ольховые смотрины О праздниках больше — здесь .