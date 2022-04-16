17 апреля — День Иосифа (Осипа). Ольха ещё не зацвела?

Смотрины — потому, что в этот день было принято присматриваться к ольхе и делать прогнозы, когда же она зацветёт. В народе этому дереву приписывали особые лечебные свойства, а также именно из ольхи изготавливали колодезные срубы. Кроме того, 17 апреля следили за пчёлами, стараясь понять, когда выставлять ульи.
А ещё в День Осипа говорили: «Первая ласточка – не весна, ее на крыльях журавль приносит». По этим птицам и судили — пришло тёплое время года окончательно или ещё будут заморозки. К слову, на Руси журавлей считали защитниками от зла и молились им о защите.
Церковь же нынче чтит память Иосифа Песнописца, жившего в 9 веке. По приказу императоров Византии, боровшихся с христианством, Иосиф неоднократно в течение своей жизни попадал в тюрьму. Бог одарил его поэтическим талантом и он составлению богослужебных песнопений посвятил многие свои годы.
Что касается погодных примет, то:
- Восход золотисто-розовый? В ближайшее время погода будет очень хорошей.
- Береза распустилась раньше ольхи – лето будет засушливым, и наоборот.
- Ольха вся усыпана сережками – к богатому урожаю овса. Если на ней много шишек, то ячмень уродится.
- Дождь пошел 17 апреля – весна будет ненастной, с большим количеством осадков.
- Ветер дует с северной стороны – к дождям. Если же ветер дует с Юга, то жди хорошего урожая яровых.
- Много березового сока – летом будет много дождей.
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