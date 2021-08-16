17 августа — Авдотьин день и день семи Эфесских отроков

17 августа начинались мелкие дожди. Морось очень губительная для сена, а потому главная задача крестьян на эти дни — укрыть его в амбарах и защитить от влаги. Но некоторые суеверные люди боялись убирать копны в эти сутки. Услышав внутри посторонние шорохи, они верили, что это сам Ледащий – сенокосный дух – во сне ворочается. Если его разбудить, он мог показаться в виде мохнатого и хвостатого старика со злобным нравом.
А ещё сегодня заканчивали собирать малину, заготавливая её впрок на зиму. Кроме того, созревали лук и чеснок, которые отлично подходили для консервации огурцов.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь 17 августа чтит память святой Евдокии (Авдотьи)
Она жила в IV веке и родилась в семье богатых римлян. Во время гонений, организованных в отношении христиан персидским царем Сапором, вместе с 9000 верующими Авдотья была также арестована. Находясь в плену, она продолжала проповедовать веру во Христа среди персидских женщин и многих обратила в религию. За это ее подвергли жестоким издевательствам, после чего обезглавили.
Также в этот день вспоминают семерых Эфесских отроков: Иамвлиха, Максимилиана, Моанна, Мартиниана, Константина, Антонина. Эти братья изначально были воинами, но покинули войско, обратившись в веру. За это были наказаны – их замуровали в пещере на целых 200 лет. Легенда гласит, что, когда пещеру открыли, отроки были живы. После того, как народ стал свидетелем произошедшего чуда, братья умерли.
Приметы дня 17 августа
- Молитва семи отрокам Эфесским в этот день надежно защищает от бессонницы и помогает успокоить плачущих младенцев.
- Жаркий день – к хорошему сенокосу.
- Дождь – к неудачному сенокосу.
- Много малины – к хорошему урожаю зерновых.
- Одалживать деньги или самому брать в долг – к бедности.
- Сильная гроза – к урожаю сена (отавы).
- Много росы – к неурожаю льна.
- Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь.
- Светлый и солнечный день – начало зимы будет мягким и приятным.
- Ненастный и дождливый день – к суровому ноябрю.
Именины сегодня отмечают: Константин, Дмитрий, Михаил, Кузьма, Евдокия, Ирина, Ия, Дарья, Андрей, Иван.
А ещё 17 августа празднуют…
- День лысых ёжиков
- Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day)
- День проснувшихся улиток
- День города — Екатеринбург
- Международный день геокешинга (International Geocaching Day)
- 17 августа — День памяти преподобномученицы Ии Персидской
- День пчёл (National Honey Bee Day) — США
- День признательности чёрным котам (National Black Cat Appreciation Day) — США
- 17 августа — День ванильного заварного крема (National Vanilla Custard Day) — США
- День инженера — Колумбия
- День работников службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны — Таджикистан
- 17 августа — День независимости — Габон
- День флага — Боливия
- День независимости — Индонезия
- 17 августа — День признания бэби-бумеров (Baby Boomers Recognition Day) — США
- День Маркуса Гарви — Ямайка
- День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом — Словения
- Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антонина, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины, Семена
- Авдотья Малиновка
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