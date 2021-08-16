17 августа — Авдотьин день и день семи Эфесских отроков

17 августа начинались мелкие дожди. Морось очень губительная для сена, а потому главная задача крестьян на эти дни — укрыть его в амбарах и защитить от влаги. Но некоторые суеверные люди боялись убирать копны в эти сутки. Услышав внутри посторонние шорохи, они верили, что это сам Ледащий – сенокосный дух – во сне ворочается. Если его разбудить, он мог показаться в виде мохнатого и хвостатого старика со злобным нравом.

А ещё сегодня заканчивали собирать малину, заготавливая её впрок на зиму. Кроме того, созревали лук и чеснок, которые отлично подходили для консервации огурцов.

Церковь 17 августа чтит память святой Евдокии (Авдотьи)

Она жила в IV веке и родилась в семье богатых римлян. Во время гонений, организованных в отношении христиан персидским царем Сапором, вместе с 9000 верующими Авдотья была также арестована. Находясь в плену, она продолжала проповедовать веру во Христа среди персидских женщин и многих обратила в религию. За это ее подвергли жестоким издевательствам, после чего обезглавили.

Также в этот день вспоминают семерых Эфесских отроков: Иамвлиха, Максимилиана, Моанна, Мартиниана, Константина, Антонина. Эти братья изначально были воинами, но покинули войско, обратившись в веру. За это были наказаны – их замуровали в пещере на целых 200 лет. Легенда гласит, что, когда пещеру открыли, отроки были живы. После того, как народ стал свидетелем произошедшего чуда, братья умерли.

Приметы дня 17 августа

Молитва семи отрокам Эфесским в этот день надежно защищает от бессонницы и помогает успокоить плачущих младенцев.

Жаркий день – к хорошему сенокосу.

Дождь – к неудачному сенокосу.

Много малины – к хорошему урожаю зерновых.

Одалживать деньги или самому брать в долг – к бедности.

Сильная гроза – к урожаю сена (отавы).

Много росы – к неурожаю льна.

Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь.

Светлый и солнечный день – начало зимы будет мягким и приятным.

Ненастный и дождливый день – к суровому ноябрю. Именины сегодня отмечают: Константин, Дмитрий, Михаил, Кузьма, Евдокия, Ирина, Ия, Дарья, Андрей, Иван. А ещё 17 августа празднуют… День лысых ёжиков

Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day)

День проснувшихся улиток

День города — Екатеринбург

Международный день геокешинга (International Geocaching Day)

17 августа — День памяти преподобномученицы Ии Персидской

День пчёл (National Honey Bee Day) — США

День признательности чёрным котам (National Black Cat Appreciation Day) — США

17 августа — День ванильного заварного крема (National Vanilla Custard Day) — США

День инженера — Колумбия

День работников службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны — Таджикистан

17 августа — День независимости — Габон

День флага — Боливия

День независимости — Индонезия

17 августа — День признания бэби-бумеров (Baby Boomers Recognition Day) — США

День Маркуса Гарви — Ямайка

День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом — Словения

Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антонина, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины, Семена

Авдотья Малиновка О праздниках больше — здесь.