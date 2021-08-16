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17 августа — Авдотьин день и день семи Эфесских отроков
фото: Pixabay (

17 августа — Авдотьин день и день семи Эфесских отроков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:35 16.08.2021

17 августа начинались мелкие дожди. Морось очень губительная для сена, а потому главная задача крестьян на эти дни — укрыть его в амбарах и защитить от влаги. Но некоторые суеверные люди боялись убирать копны в эти сутки. Услышав внутри посторонние шорохи, они верили, что это сам Ледащий – сенокосный дух – во сне ворочается. Если его разбудить, он мог показаться в виде мохнатого и хвостатого старика со злобным нравом.

А ещё сегодня заканчивали собирать малину, заготавливая её впрок на зиму. Кроме того, созревали лук и чеснок, которые отлично подходили для консервации огурцов.

Церковь 17 августа чтит память святой Евдокии (Авдотьи)

17 августаОна жила в IV веке и родилась в семье богатых римлян. Во время гонений, организованных в отношении христиан персидским царем Сапором, вместе с 9000 верующими Авдотья была также арестована. Находясь в плену, она продолжала проповедовать веру во Христа среди персидских женщин и многих обратила в религию. За это ее подвергли жестоким издевательствам, после чего обезглавили.

Также в этот день вспоминают семерых Эфесских отроков: Иамвлиха, Максимилиана, Моанна, Мартиниана, Константина, Антонина. Эти братья изначально были воинами, но покинули войско, обратившись в веру. За это были наказаны – их замуровали в пещере на целых 200 лет. Легенда гласит, что, когда пещеру открыли, отроки были живы. После того, как народ стал свидетелем произошедшего чуда, братья умерли.

Приметы дня 17 августа

  • Молитва семи отрокам Эфесским в этот день надежно защищает от бессонницы и помогает успокоить плачущих младенцев.
  • Жаркий день – к хорошему сенокосу.
  • Дождь – к неудачному сенокосу.
  • Много малины – к хорошему урожаю зерновых.
  • Одалживать деньги или самому брать в долг – к бедности.
  • Сильная гроза – к урожаю сена (отавы).
  • Много росы – к неурожаю льна.
  • Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь.
  • Светлый и солнечный день – начало зимы будет мягким и приятным.
  • Ненастный и дождливый день – к суровому ноябрю.

Именины сегодня отмечают: Константин, Дмитрий, Михаил, Кузьма, Евдокия, Ирина, Ия, Дарья, Андрей, Иван.

А ещё 17 августа празднуют…

  • День лысых ёжиков
  • Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day)
  • День проснувшихся улиток
  • День города — Екатеринбург
  • Международный день геокешинга (International Geocaching Day)
  • 17 августа — День памяти преподобномученицы Ии Персидской
  • День пчёл (National Honey Bee Day) — США
  • День признательности чёрным котам (National Black Cat Appreciation Day) — США
  • 17 августа — День ванильного заварного крема (National Vanilla Custard Day) — США
  • День инженера — Колумбия
  • День работников службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны — Таджикистан
  • 17 августа — День независимости — Габон
  • День флага — Боливия
  • День независимости — Индонезия
  • 17 августа — День признания бэби-бумеров (Baby Boomers Recognition Day) — США
  • День Маркуса Гарви — Ямайка
  • День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом — Словения
  • Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антонина, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины, Семена
  • Авдотья Малиновка

О праздниках больше — здесь.

17 августа — Авдотьин день и день семи Эфесских отроков

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