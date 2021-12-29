17 действенных советов, которые помогут вам построить умный дом

Вот список из 17 действенных советов, который поможет вам начать работу с умным домом.

Как вы уже догадались, я включил в список советы, которые я узнал благодаря собственному опыту и исследованиям. Кроме того, я обратился к блогосфере и включил в список советы от нескольких других блоггеров, пишущих об умном доме. https://nsv.by/catalog/umnyj-dom/

1. Используйте локальную сеть, когда это возможно

Беспроводные технологии за последние годы шагнули далеко вперед, но все еще часто возникают проблемы с помехами сигнала или радиусом действия. Если есть возможность, проложите в доме кабель CAT6 для доступа к проводной локальной сети в максимальном количестве комнат. Это особенно важно, если у вас есть несколько устройств с высокой пропускной способностью, например, потоковое видео или камеры наблюдения.

2. Найдите мертвые зоны

Многие из ваших интеллектуальных устройств подключаются к сети WiFi. Сети WiFi становятся более перегруженными по мере того, как к ним подключается все больше устройств. Прежде чем сходить с ума от покупки нового сетевого оборудования, воспользуйтесь мобильным телефоном и приложением для анализа WiFi, чтобы найти мертвые зоны.

3. Привыкайте к голосовому управлению

Несколько лет назад, когда я получил свое первое устройство Alexa, я чувствовал себя немного странно, разговаривая с ним. Теперь это обычная часть моей жизни. Фактически, это часть семьи. Кроме того, это самый распространенный способ взаимодействия с подключенными устройствами.

4. Следите за отсутствием нейтральных проводов в старой домашней проводке

Если у вас старый дом со старой проводкой, ваши выключатели могут не иметь нейтрального провода. Это проблема для большинства интеллектуальных выключателей (подробное объяснение проблемы и решение).

Цепь с нейтральным проводом может выключить свет, но при этом подавать питание на выключатель. При отсутствии нейтрального провода умный выключатель теряет всю мощность, когда выключатель выключен. Без питания умный выключатель не может взаимодействовать с вашим умным домом, что, безусловно, является проблемой.

Одним из умных выключателей, который работает без нейтрального провода, является диммерный выключатель Lutron Caseta.

5. Используйте как Google Assistant, так и Alexa

Вам не придется выбирать между двумя гигантами голосовых помощников. Вы можете подключить все свои устройства умного дома одновременно к Google и Alexa. А затем использовать тот из них, который удобнее для управления устройствами.

6. Семейное признание

«Скорее всего, вы — технарь в доме, но подумайте о нетехнарях в вашей семье или друзьях, которые часто приходят в гости. Любое оборудование или автоматика, которые вы создаете, должны быть простыми в использовании и привычными для людей. Ваша семья никогда не должна расстраиваться или путаться, пытаясь включить свет в семейной комнате».

Мэтт Феррелл, Undecided with Matt Ferrell

7. Умные выключатели обычно лучше умных лампочек

Умные выключатели позволяют вам продолжать использовать настенный выключатель в качестве выключателя. И наоборот, умная лампочка теряет свою «умность», если кто-то выключит настенный выключатель.

Подробнее: Умная лампочка против умного выключателя

В идеально автоматизированном доме будущего не будет необходимости в ручных выключателях. Но пока этого нет, неизбежно будут моменты, когда удобнее всего щелкнуть выключателем.

Если вам придется выбирать между этими двумя вариантами, то, как правило, удобство использования интеллектуального выключателя будет выше. Однако, если вы готовы потратить немного больше, вы можете использовать и умные выключатели, и умные лампочки одновременно.

8. Научитесь использовать геозонирование

Да, это Geo Metro 2001 года в ограждении, но это не тот вид геозон, о котором я говорю.

Геозона умного дома — это воображаемый круг вокруг вашего дома. GPS на вашем телефоне можно использовать для запуска различных действий, когда вы пересекаете этот «забор».

Если вы похожи на меня, вы берете свой телефон с собой почти везде, куда бы вы ни пошли, поэтому он является довольно хорошим индикатором того, дома вы или нет. Хорошая система «умного дома» использует это преимущество. Я постоянно пользуюсь этим при настройке умного термостата.

9. Составьте карту с самого начала

Роуз из H.A. Report, одного из наших лучших блогов об умном доме, предлагает пользователям «составить карту».

«Когда вы начинаете строить свой умный дом, у вас обычно есть только одно или два устройства, но он может быстро расти.

С ростом приходит творческий подход. У вас может быть правило, связывающее Nest и Hue, но Hue также может управляться встроенными правилами, IFTTT или даже Stringify.

Вскоре у вас будет множество устройств, управляемых множеством правил, и вам будет трудно вспомнить, что и где вы установили, если, конечно, вы не составили карту».

Роуз, homealarmreport.com

10. Для совместной работы умных выключателей не нужно соединять проводами

Умные выключатели могут заменить любой выключатель и могут быть связаны с любым другим умным устройством.

Например, на моей кухне есть два набора светильников, которые не соединены между собой проводами. Обычно, чтобы включить все светильники, мне приходится щелкать двумя выключателями. С помощью умных выключателей я могу настроить их так, что щелчок любого выключателя включит весь свет.

11. Минимизируйте использование батарей

По возможности приложите дополнительные усилия для подключения устройств умного дома к постоянному источнику питания. Когда вы только начинаете строить умный дом, вы можете быть склонны использовать самый дешевый и простой вариант питания ваших устройств. Обычно это означает батареи. Но по мере увеличения количества устройств обслуживание батарей может стать настоящим мучением.