17 декабря – день Варвары. Дед Мороз сегодня по Земле ходит

17 декабря – ещё этот день именовали — Бабий праздник, День Варвары, Варвара Зимняя, Песенность о детях и о мамах, Заваруха.

В народе говорили, что Варвара «кусок от ночи урвала, а ко дню приточала». Почему? А сие и неизвестно… То ли потому, что забеливший землю снег света прибавлял, то ли из-за ясной солнечной погоды, стоявшей в эти морозные дни. Но… если уж по честному… до солнцеворота еще несколько дней (в 208 году — 22 декабря, в 1:23 по МСК), так что это известие можно отнести к разряду неверных или, скажем, преждевременных. Да и к тому же Варвара не только светом, а крепкими морозами на Руси славилась: «Придет Варюха — береги нос да ухо», «К Варвариному дню зима дорогу заварит, мосты замостит». И все это было лишь началом декабрьских холодов, потому что «Варвара мостит, Савва гвозди острит, а Никола прибивает».

А ещё 17 декабря в день Варвары, считали наши предки, ходит по земле сам Дед Мороз. Вздохнет поглубже — все вокруг замрет в ледяном оцепенении, скажет слово — оно снежным облаком на землю упадет, топнет ногой — затрещат, заохают в лесу деревья, стужей скованные. И не найти на лютого деда управы, разве что на теплой печи схорониться, а выходя из избы, закутаться потеплее, надвинув шапку на брови, а шарф до подбородка натянув. Хотя и в этом случае трудно будет от морозных «пощечин» уберечься, которые на лице долго красными отметинами полыхают.

Церковь почитает память Варвары Илиопольской

Она, согласно историческим сведениям, жила примерно в конце III века. Предание гласит, что Варвара родилась в Финикии и воспитывалась в семье язычника Диоскора. Поскольку с детства она отличалась красотой, отец запер ее в башне, чтобы скрыть от других людей. Во время своего заточения девушка часто смотрела в окно и думала о жизни, изучая окружающий мир. Впоследствии Варвара сама поняла, что создать ее смог только Творец, и ему она решила служить. Когда отец выпустил Варвару из башни, чтобы подготовить ее к замужеству, девушку воспользовалась этой возможностью для того чтобы принять христианскую веру. Отец Варвары, узнав об этом, очень сильно разгневался и приказал бичевать дочь воловьими жилами, растирая раны власяницей.

Когда о поступке Варвары узнал еще и правитель, то он приказал казнить девушку, что и сделал ее отец, самостоятельно отрубив мученице голову. К слову, вместе с Варварой также была казнена и святая Иулиания, которая была сражена стойкостью девушки и тоже приняла христианскую веру. В предании также сказано, что спустя некоторое время после смерти Варвары на ее отца обрушился гнев Господа – его убило молнией.

Приметы дня:

Красный закат в этот день предвещает ясный день.

Сегодняшняя теплая погода гарантирует богатый урожай льна.

Ясное звёздное небо – будут холода, тусклое – к теплу.

День ясный, а закат в облаках – пойдет снег.

Если из трубы дым столбом – не жди тепла, а если к земле прибивается – грядет оттепель.

Именины сегодня отмечают: Екатерина, Кира, Анастасия, Варвара, Василий, Иван, Николай, Дмитрий, Александр, Геннадий.

А ещё 17 декабря празднуют…

День Ракетных Войск Стратегического Назначения (РВСН) РФ

Праздник утренних иллюзий

Праздник выкаблучников

День святой Варвары Великомученицы

Праздник ванных флотилий

День сотрудников государственной фельдъегерской службы РФ

Праздник кленового сиропа (National Maple Syrup Day) — США

День братьев Райт — США

День белорусского кино

Праздник святого Лазаря — Куба

Национальный день — Бутан

День флага Курдистана — Ирак

Панамериканский день авиации — США

День работника государственной исполнительной службы — Украина

Именины у Дмитрия, Анастасии, Киры, Николая, Александра, Ульяны

Варварин день

О праздниках больше — здесь .

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