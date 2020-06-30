17 фермеров Крыма получат гранты на развитие хозяйств

Минсельхоз Крыма заключил соглашения с 17 фермерами республики на получение средств грантовой поддержки. Средства будут перечислены в первой декаде июля.

Продолжается успешная реализация Регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Агростартап. В рамках проекта на сегодня утвержден сводный реестр получателей гранта в форме субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, согласно которому получателями гранта являются 17 человек, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам чиновника, сумма грантов составляет от 900 тысяч рублей до 3 млн рублей. Поддержка фермеров в этом году составит 43 млн рублей.

СПРАВКА: В Республике Крым региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Агростартап реализуется с прошлого года. На его реализацию в 2019 году было выделено 47,9 млн рублей. Из них по итогам конкурса господдержку получили 16 крестьянских (фермерских) хозяйства на сумму 41,2 млн рублей. В 2020 году на реализацию Регионального проекта предусмотрено 48,7 млн рублей.