17 февраля — Никола Студёный. «Никольские морозы»

17 февраля — по народным поверьям температура всегда понижается, вплоть до сильных заморозков, и сей факт именовали на Руси «Никольскими морозами». Нередко по своей «злости» они не уступали знаменитым «Крещенским». Люди говорили: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору». Сам же Никола Студёный, которого добрым словом поминали в этот день, будучи игуменом и греческим исповедником, славился даром исцеления. Считается, что если сегодня помолится Святому, то он обязательно поможет в избавлении от болезней.
В народе его прозвали Студеным, поскольку в этот день почти всегда стоит сильный мороз. Другое название праздника – «Волчий сват» – связано со звериными играми, приходящимися на этот период. Считалось, что только Николе Студеному известно, где устраивают логово волки и обитают лисы.
Православие сегодня вспоминает игумена и исповедника Николу Студеного. Он не просто благочестивый греческий праведник, он целитель многих болезней. Именно к нему обращаются за помощью в исцелении и молят о здравии.
Погоду, конечно, в этот день определяли, но примет такого рода было немного:
- Лес почернел 17 февраля – жди оттепели.
- В полнолуние на Николу в лесу много зайцев.
- Ветки ели сгибаются к низу – будет снег. А если ветви обращены вверх – ожидай ясного дня.
А вот именинников Именины сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Преподобный Николай жил в IX столетии
В раннем возрасте родители отправили его в Константинополь к дяде, монаху Студийского монастыря. После окончания монастырского училища Николай принял постриг. Спустя несколько лет получил священный сан.
При преследовании христиан в 813-820 годах преподобный Николай неоднократно подвергался арестам, истязаниям и глумлениям. После прихода к власти матери будущего царя Феодора Николая освободили из заточения. Он вернулся в обитель и стал ее настоятелем. Взошедший на трон в 856 году Варда возобновил гонения. Николай вынужденно скитался семь лет, затем его снова заточили. После смены власти в 866 году Николай вновь занял свой пост в монастыре.
Во времена импертора Льва Армянина Николай вместе с другими священниками подвергался гонениям. Он несколько раз попадал в темницу, над ним глумились и истязали его. Никола стойко перенес все испытания и отстоял свою веру православную без отречения от нее. Всю свою жизнь он распространял православие и вел подвижническую жизнь, за свои заслуги Господь даровал Николе дар целительства. До конца своих дней в 869 году он продолжал помогать людям и служил православию.
За открытое исповедование христианской веры и самоотверженность преподобный был награжден даром исцеления. После смерти, в 868 году, этот дар обрели его мощи.
17 февраля: что рекомендуется делать в этот день
Поскольку Николай Студеный имел дар исцеления, в этот день необходимо молиться о здоровье своем и своих близких, помощь придет в виде облегчения болезни или выздоровления. Особенно полезно это время для лечения желудка и поджелудочной железы, малокровия и телесной слабости. Есть и другие рекомендации по поводу этого дня:
- Находиться дома и заниматься хозяйственными делами, оставаться на своей территории и далеко не отходить.
- Женщинам рекомендуется переделать всю домашнюю работу. В старину хозяйки убирали в доме, хлеве, ухаживали за скотом, проговаривали над ним молитвы-обереги. Это помогало животным не заболеть и стать жертвой диких зверей (это явление было довольно распространенным в те времена).
- На Николу Студеного можно гадать, делать обряды на материальное благополучие и быструю продажу. Практикуется вызов возлюбленного на ветер.
Чего нельзя делать на Николу Студеного
В этот нельзя делать применять следующие действия:
- Выходить из дома без особой необходимости (другим названием этого дня является Волчий сват, когда звери устраивают свадебные игрища и являются особо агрессивными. Они могут напасть на человека или домашнюю скотину).
- Не рекомендуется собираться в дальнюю дорогу, тем более, выезжать далеко от дома (если поездку нельзя отложить, необходимо искренне помолиться Николаю и попросить у него помощи).
- Нельзя выходить на охоту, поскольку можно накликать на себя беду и агрессию со стороны животных.
- Если стричь ногти или волосы, можно накликать на себя беду, поэтому подобные гигиенические процедуры лучше отложить на другой день.
И! 17 февраля весь мир отмечает удивительное торжество — День спонтанного проявления доброты! Установлен праздник был в 1988 году в Токио, по решению общественников на первой конференции Всемирного движения за доброту. Под тем, что такая дата в календаре должна быть обязательно подписались Япония, Австралия, Великобритания, США, Канада, Сингапур и Таиланд. Позднее к движению присоединились и другие страны.
Так что: будьте сегодня добры и согрейте своим теплом хотя бы одно маленькое сердечко! Вселенная обязательно отметит ваш поступок!
А ещё 17 февраля празднуют…
- День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day)
- День трепета перед Бахусом
- Всемирный день человеческого духа (World Human Spirit Day)
- День построения воздушных замков
- 17 февраля — День российских студенческих отрядов
- День Службы горючего ВС РФ
- День молодого избирателя
- 17 февраля — День памяти преподобного Исидора Пелусиотского
- День кота — Польша
- День женщин — Исландия
- Национальный день капусты (National Cabbage Day) — США
- 17 февраля — Апокриес (Масленица) — Греция
- День чемпионата крабьих гонок (National Champion Crab Races Day) — США
- 17 февраля — День независимости — Косово
- День революции 17 февраля — Ливия
- Именины у Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея, Петра
- Никола Студеный
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