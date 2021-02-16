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17 февраля — Никола Студёный. «Никольские морозы»
фото: Katzenfee50 (pixabay.com)

17 февраля — Никола Студёный. «Никольские морозы»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:15 16.02.2021

17 февраля — по народным поверьям температура всегда понижается, вплоть до сильных заморозков, и сей факт именовали на Руси «Никольскими морозами». Нередко по своей «злости» они не уступали знаменитым «Крещенским». Люди говорили: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору». Сам же Никола Студёный, которого добрым словом поминали в этот день, будучи игуменом и греческим исповедником, славился даром исцеления. Считается, что если сегодня помолится Святому, то он обязательно поможет в избавлении от болезней.

В народе его прозвали Студеным, поскольку в этот день почти всегда стоит сильный мороз. Другое название праздника – «Волчий сват» – связано со звериными играми, приходящимися на этот период. Считалось, что только Николе Студеному известно, где устраивают логово волки и обитают лисы.

Морозы около этой даты в народе зовут «Никольскими», они приходят после «Власьевских» и считаются  последними зимними.

Православие сегодня вспоминает игумена и исповедника Николу Студеного. Он не просто благочестивый греческий праведник, он целитель многих болезней. Именно к нему обращаются за помощью в исцелении и молят о здравии.

Погоду, конечно, в этот день определяли, но примет такого рода было немного:

  • Лес почернел 17 февраля – жди оттепели.
  • В полнолуние на Николу в лесу много зайцев.
  • Ветки ели сгибаются к низу – будет снег. А если ветви обращены вверх – ожидай ясного дня.

А вот именинников Именины сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

Преподобный Николай жил в IX столетии

17 февраляВ раннем возрасте родители отправили его в Константинополь к дяде, монаху Студийского монастыря. После окончания монастырского училища Николай принял постриг. Спустя несколько лет получил священный сан.

При преследовании христиан в 813-820 годах преподобный Николай неоднократно подвергался арестам, истязаниям и глумлениям. После прихода к власти матери будущего царя Феодора Николая освободили из заточения. Он вернулся в обитель и стал ее настоятелем. Взошедший на трон в 856 году Варда возобновил гонения. Николай вынужденно скитался семь лет, затем его снова заточили. После смены власти в 866 году Николай вновь занял свой пост в монастыре.

Во времена импертора Льва Армянина Николай вместе с другими священниками подвергался гонениям. Он несколько раз попадал в темницу, над ним глумились и истязали его. Никола стойко перенес все испытания и отстоял свою веру православную без отречения от нее. Всю свою жизнь он распространял православие и вел подвижническую жизнь, за свои заслуги Господь даровал Николе дар целительства. До конца своих дней в 869 году он продолжал помогать людям и служил православию.

За открытое исповедование христианской веры и самоотверженность преподобный был награжден даром исцеления. После смерти, в 868 году, этот дар обрели его мощи.

17 февраля: что рекомендуется делать в этот день

Поскольку Николай Студеный имел дар исцеления, в этот день необходимо молиться о здоровье своем и своих близких, помощь придет в виде облегчения болезни или выздоровления. Особенно полезно это время для лечения желудка и поджелудочной железы, малокровия и телесной слабости. Есть и другие рекомендации по поводу этого дня:

  • Находиться дома и заниматься хозяйственными делами, оставаться на своей территории и далеко не отходить.
  • Женщинам рекомендуется переделать всю домашнюю работу. В старину хозяйки убирали в доме, хлеве, ухаживали за скотом, проговаривали над ним молитвы-обереги. Это помогало животным не заболеть и стать жертвой диких зверей (это явление было довольно распространенным в те времена).
  • На Николу Студеного можно гадать, делать обряды на материальное благополучие и быструю продажу. Практикуется вызов возлюбленного на ветер.

Чего нельзя делать на Николу Студеного

В этот нельзя делать применять следующие действия:

  • Выходить из дома без особой необходимости (другим названием этого дня является Волчий сват, когда звери устраивают свадебные игрища и являются особо агрессивными. Они могут напасть на человека или домашнюю скотину).
  • Не рекомендуется собираться в дальнюю дорогу, тем более, выезжать далеко от дома (если поездку нельзя отложить, необходимо искренне помолиться Николаю и попросить у него помощи).
  • Нельзя выходить на охоту, поскольку можно накликать на себя беду и агрессию со стороны животных.
  • Если стричь ногти или волосы, можно накликать на себя беду, поэтому подобные гигиенические процедуры лучше отложить на другой день.

И! 17 февраля весь мир отмечает удивительное торжество — День спонтанного проявления доброты! Установлен праздник был в 1988 году в Токио, по решению общественников на первой конференции Всемирного движения за доброту. Под тем, что такая дата в календаре должна быть обязательно подписались Япония, Австралия, Великобритания, США, Канада, Сингапур и Таиланд. Позднее к движению присоединились и другие страны.

Так что: будьте сегодня добры и согрейте своим теплом хотя бы одно маленькое сердечко! Вселенная обязательно отметит ваш поступок!

А ещё 17 февраля празднуют…

  • День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day)
  • День трепета перед Бахусом
  • Всемирный день человеческого духа (World Human Spirit Day)
  • День построения воздушных замков
  • 17 февраля — День российских студенческих отрядов
  • День Службы горючего ВС РФ
  • День молодого избирателя
  • 17 февраля — День памяти преподобного Исидора Пелусиотского
  • День кота — Польша
  • День женщин — Исландия
  • Национальный день капусты (National Cabbage Day) — США
  • 17 февраля — Апокриес (Масленица) — Греция
  • День чемпионата крабьих гонок (National Champion Crab Races Day) — США
  • 17 февраля — День независимости — Косово
  • День революции 17 февраля — Ливия
  • Именины у Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея, Петра
  • Никола Студеный

По материалам: https://cosmoheal.ru

О праздниках больше — здесь.

17 февраля — Никола Студёный. «Никольские морозы»

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