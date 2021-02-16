17 февраля — Никола Студёный. «Никольские морозы»

17 февраля — по народным поверьям температура всегда понижается, вплоть до сильных заморозков, и сей факт именовали на Руси «Никольскими морозами». Нередко по своей «злости» они не уступали знаменитым «Крещенским». Люди говорили: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору». Сам же Никола Студёный, которого добрым словом поминали в этот день, будучи игуменом и греческим исповедником, славился даром исцеления. Считается, что если сегодня помолится Святому, то он обязательно поможет в избавлении от болезней.

В народе его прозвали Студеным, поскольку в этот день почти всегда стоит сильный мороз. Другое название праздника – «Волчий сват» – связано со звериными играми, приходящимися на этот период. Считалось, что только Николе Студеному известно, где устраивают логово волки и обитают лисы.

Морозы около этой даты в народе зовут «Никольскими», они приходят после «Власьевских» и считаются последними зимними.

Православие сегодня вспоминает игумена и исповедника Николу Студеного. Он не просто благочестивый греческий праведник, он целитель многих болезней. Именно к нему обращаются за помощью в исцелении и молят о здравии.

Погоду, конечно, в этот день определяли, но примет такого рода было немного:

Лес почернел 17 февраля – жди оттепели.

В полнолуние на Николу в лесу много зайцев.

Ветки ели сгибаются к низу – будет снег. А если ветви обращены вверх – ожидай ясного дня.

А вот именинников Именины сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

Преподобный Николай жил в IX столетии

В раннем возрасте родители отправили его в Константинополь к дяде, монаху Студийского монастыря. После окончания монастырского училища Николай принял постриг. Спустя несколько лет получил священный сан.

При преследовании христиан в 813-820 годах преподобный Николай неоднократно подвергался арестам, истязаниям и глумлениям. После прихода к власти матери будущего царя Феодора Николая освободили из заточения. Он вернулся в обитель и стал ее настоятелем. Взошедший на трон в 856 году Варда возобновил гонения. Николай вынужденно скитался семь лет, затем его снова заточили. После смены власти в 866 году Николай вновь занял свой пост в монастыре.

Во времена импертора Льва Армянина Николай вместе с другими священниками подвергался гонениям. Он несколько раз попадал в темницу, над ним глумились и истязали его. Никола стойко перенес все испытания и отстоял свою веру православную без отречения от нее. Всю свою жизнь он распространял православие и вел подвижническую жизнь, за свои заслуги Господь даровал Николе дар целительства. До конца своих дней в 869 году он продолжал помогать людям и служил православию.

За открытое исповедование христианской веры и самоотверженность преподобный был награжден даром исцеления. После смерти, в 868 году, этот дар обрели его мощи.

17 февраля: что рекомендуется делать в этот день

Поскольку Николай Студеный имел дар исцеления, в этот день необходимо молиться о здоровье своем и своих близких, помощь придет в виде облегчения болезни или выздоровления. Особенно полезно это время для лечения желудка и поджелудочной железы, малокровия и телесной слабости. Есть и другие рекомендации по поводу этого дня:

Находиться дома и заниматься хозяйственными делами, оставаться на своей территории и далеко не отходить.

Женщинам рекомендуется переделать всю домашнюю работу. В старину хозяйки убирали в доме, хлеве, ухаживали за скотом, проговаривали над ним молитвы-обереги. Это помогало животным не заболеть и стать жертвой диких зверей (это явление было довольно распространенным в те времена).

На Николу Студеного можно гадать, делать обряды на материальное благополучие и быструю продажу. Практикуется вызов возлюбленного на ветер.

Чего нельзя делать на Николу Студеного

В этот нельзя делать применять следующие действия:

Выходить из дома без особой необходимости (другим названием этого дня является Волчий сват, когда звери устраивают свадебные игрища и являются особо агрессивными. Они могут напасть на человека или домашнюю скотину).

Не рекомендуется собираться в дальнюю дорогу, тем более, выезжать далеко от дома (если поездку нельзя отложить, необходимо искренне помолиться Николаю и попросить у него помощи).

Нельзя выходить на охоту, поскольку можно накликать на себя беду и агрессию со стороны животных.

Если стричь ногти или волосы, можно накликать на себя беду, поэтому подобные гигиенические процедуры лучше отложить на другой день.

И! 17 февраля весь мир отмечает удивительное торжество — День спонтанного проявления доброты! Установлен праздник был в 1988 году в Токио, по решению общественников на первой конференции Всемирного движения за доброту. Под тем, что такая дата в календаре должна быть обязательно подписались Япония, Австралия, Великобритания, США, Канада, Сингапур и Таиланд. Позднее к движению присоединились и другие страны.

Так что: будьте сегодня добры и согрейте своим теплом хотя бы одно маленькое сердечко! Вселенная обязательно отметит ваш поступок!

А ещё 17 февраля празднуют…

День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day)

День трепета перед Бахусом

Всемирный день человеческого духа (World Human Spirit Day)

День построения воздушных замков

17 февраля — День российских студенческих отрядов

День Службы горючего ВС РФ

День молодого избирателя

17 февраля — День памяти преподобного Исидора Пелусиотского

День кота — Польша

День женщин — Исландия

Национальный день капусты (National Cabbage Day) — США

17 февраля — Апокриес (Масленица) — Греция

День чемпионата крабьих гонок (National Champion Crab Races Day) — США

17 февраля — День независимости — Косово

День революции 17 февраля — Ливия

Именины у Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея, Петра

Никола Студеный

По материалам: https://cosmoheal.ru

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