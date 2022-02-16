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17 февраля - Никола Студёный. Говорят, есть шанс избавиться от болезней
фото: JacksonDavid (pixabay.com)

17 февраля — Никола Студёный. Говорят, есть шанс избавиться от болезней

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:14 16.02.2022

По народным поверьям 17 февраля температура всегда понижается, вплоть до сильных заморозков, и сей факт именовали на Руси «Никольскими морозами». Нередко по своей «злости» они не уступали знаменитым «Крещенским».

Люди говорили: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору». Сам же Никола Студёный, которого добрым словом поминали в этот день, будучи игуменом и греческим исповедником, славился даром исцеления. Считается, что если сегодня помолится Святому, то он обязательно поможет в избавлении от болезней.

Погоду, конечно, в этот день определяли, но примет такого рода было немного:

  • Лес почернел 17 февраля – жди оттепели.
  • В полнолуние на Николу в лесу много зайцев.
  • Ветки ели сгибаются к низу – будет снег. А если ветви обращены вверх – ожидай ясного дня.
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А вот именинников Именины сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

И! 17 февраля весь мир отмечает удивительное торжество — День спонтанного проявления доброты! Установлен праздник был в 1988 году в Токио, по решению общественников на первой конференции Всемирного движения за доброту. Под тем, что такая дата в календаре должна быть обязательно подписались Япония, Австралия, Великобритания, США, Канада, Сингапур и Таиланд. Позднее к движению присоединились и другие страны.

Так что: будьте сегодня добры и согрейте своим теплом хотя бы одно маленькое сердечко! Вселенная обязательно отметит ваш поступок!


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