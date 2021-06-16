17 июня – День Митрофана. Митрофан Навозник

17 июня землю обязательно удобряли и говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки», «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будут девять лет», «Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять». Кроме того, окликали ветер и просили его прислать дожди летом, чтобы в будущем получить хороший урожай. А точнее в народе этот день называли — Митрофан Навозник. И уважали Митрофана бесконечно, считая, что именно он — залог будущего урожая.

Считалось, что если заговорить ветер, прочтя этот заговор, то он станет помогать крестьянам, приносить благодатные дожди, а вот болезни и несчастья будут людей обходить стороной.

С Митрофана начинали или продолжали сеять лен и гречиху. Поэтому Митрофана в народе ещё называли «леногречный». Сеют гречиху в полнолуние, после того, как начнет краснеть земляника. Гречиха любит, чтобы сеяли её в пыльную и сухую землю или песчаную почву. Она боится морозов, поэтому сеют её позже остальных зерновых культур, когда не ожидают уже заморозков и устанавливается настоящее тепло. В народе гречиху прозвали барыней, государыней, самым робким хлебом.

Церковь же нынче чтит святого Митрофана

Это Константинопольский митрополит, живший в III-IV веках.

Прибыв однажды в Византию, император Константин Великий был восхищен красотой и удобным расположением города. Увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, император взял его с собой в Рим. Вскоре Константин Великий перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана. В 325 году для низложения ереси Ария в Никее собрался I Вселенский Собор. Константин Великий исходатайствовал у святых отцов Собора для святителя Митрофана титул Патриарха. Таким образом, святитель стал первым Патриархом Константинопольским.

Сам святитель Митрофан, глубокий старец, не мог присутствовать на Соборе, а послал вместо себя хорепископа (викария) Александра. По окончании Собора император вместе с отцами Собора навестил больного Патриарха. По просьбе императора святитель указал себе достойного преемника — епископа Александра, предсказав, что после Александра на патриарший престол будет возведен Павел (в то время чтец), а Патриарху Александрийскому Александру предсказал, что его преемником будет архидиакон Афанасий.

Святитель Митрофан мирно преставился к Богу в 326 году, в возрасте 117 лет. Мощи его покоятся в Константинополе, в храме, воздвигнутом в его память.

Что касается погодных примет 17 июня, то…

На Митрофана идет дождь? Такая погода простоит еще два-три дня.

Духота во время восхода солнца — к ненастью.

Распустилась ночная фиалка — к солнечным дням.

На Митрофана ветер в «сапогах-скороходах бегает» — сильные ветра дуют.

Днем птицы не спеша летят к гнёздам? Погода будет сырой.

Стрижи висят высоко в воздухе, а затем летают низко над землёй — к ненастью.

Дождь прекращается или идет с перерывами, а к вечеру появляется туман и роса — к хорошей погоде.

Именины 17 июня отмечают: Митрофан. Иван, Мария, Марфа, Назар, Петр, Софья, Юлиан.

А ещё 17 июня празднуют…

День «Возьми свою кошку на работу» (National Take Your Cat to Work Day) — США

День отца — Гватемала, Сальвадор

17 июня – День яблочного штруделя (National Apple Strudel Day) — США

День оккупации — Латвия

День поедания овощей (National Eat Your Vegetables Day) — США

17 июня – День независимости (Icelandic National Day) — Исландия

День памяти святой Рипсимэ — Армения

День рождения королевы — Остров Норфолк

17 июня – День национальных героев — Бермудские Острова

День Паринирваны — Бутан

День национальной авиации — Румыния

17 июня – День памяти Мартина Мигеля де Гуэмеса — Аргентина

Именины у Ивана, Северина, Силана, Марии, Митрофана, Зосимы, Мефодия, Марфы, Петра

Митрофан Навозник

17 июня – День Святого Духа

Международный день мотоциклиста (Ride to Work Day)

День приманивания муз

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought)

17 июня – День памяти святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского

День памяти преподобного Мефодия, игумена Пешношского О праздниках больше — здесь .