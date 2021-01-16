17 января — Феоктистов день. Заканчиваются Святки

17 января — в старину на Руси именно завершалось разгульное время Рождественских Святок. И вместе с ним финальную точку ставили во всевозможных гуляниях, посиделках да гаданиях. Возвращался добрый люд к заботам повседневным. На смену безудержному веселью приходили смирение и труд.

Верите вы или нет, но предки наши полагали, что именно сегодня нечистая сила покидала мир живых и уходила восвояси. Могла, правда, расчудиться, а потому помогали ей, выгоняя из деревни черта. Обряд был громким и эмоциональным: превращали в «рогатого» парня из местных, надевая на него шубу, вывернутую мехом наружу, а затем инсценировали драку и прогоняли его. Потом на месте «боевых действий» разжигали костер, через который каждый пытался перепрыгнуть. Считалось, что это принесет человеку счастье-здоровье, а также поможет заручиться поддержкой высших сил.

День памяти святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского

Святитель Феоктист, архиепископ Новгородский, до получения кафедры был игуменом Благовещенского монастыря недалеко от Новгорода. После смерти архиепископа Климента в 1300 году новгородцы избрали его владыкой, а митрополит Максим с русскими епископами Симеоном Ростовским и Андреем Тверским рукоположил святителя Феоктиста в епископа Новгородского. Главной заботой владыки Феоктиста было восстановление и постройка храмов. Он сам освятил соборы во имя святых Бориса и Глеба и во имя святых отец Превого Вселенского Собора. При нем была благоустроена обитель на Валааме.

В 1307 году по слабости здоровья святитель удалился в Благовещенский монастырь, где жил до самой смерти, проживая в безмолвии. Прославление святого Феоктиста, вследствие чудесных исцелений от его мощей, совершилось в 1664 году.

В 1786 году мощи архиепископа были перенесены в Юрьев, где архимандрит Фотий устроил в местном соборе придел в честь святителя Феоктиста.

В день Феоктиста также предсказывали погоду. Приметы таковы:

Погода этого дня указывает на погоду октября

Когда начинают спускаться утренние туманы — к урожаю яровых

Если на 17 января выпадает полнолуние, и стоит ясная погода — весной будет сильное половодье

На деревьях много снега – у пчеловодов будет удачный год, и получится собрать много меда

Если небо в этот день безоблачное, то сильные морозы будут стоять еще достаточно долго

Если облака висят низко – ждём стужу

А если звездное небо без туч – будет солнце и мороз

Алая заря предвещает ветреную погоду

Феоктистов день проводятся святочные гадания. Считалось, что нечистая сила возвращалась и стремилась натворить больше бед. Знахари варили чертополох с воском и ладаном для лечения болезней, изгнания бесов.

По традиции в этот день из деревни гнали черта. Один селянин переодевался в черта, а местные жители инсценировали драку и гнали его. На месте драки разжигался костер, через который прыгали все собравшиеся. Это должно было принести человеку счастье и здоровье.

Также считалось, что если снега на улице было в избытке, значит год будет щедрым на мед. Чтобы уважить святого Зосиму, на стол было принято ставить мед и лакомства из него: медовые пряники и другие сладкие кушанья. Зосиме усердно молились те, кто хотел добыть побольше отборного меда.

Что стоит сделать в Феоктистов день? Загадать желание и выйти на улицу. Если увидите ковш Большой Медведицы на небе справа — желание сбудется.

И сегодня же православная церковь чтит память преподобного мученика Зосимы, пустынника Киликийского. Покровителя пчеловодов и бортников. Чтобы задобрить старца, стоит на стол поставить мёд или лакомства из него — пряники да конфеты.

Именины 17 января отмечают, а день на празднующих богат: Денис, Александр, Аристарх, Архип, Афанасий, Ефим, Зинаида, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Степан, Тимофей, Фаддей, Яков.

А ещё 17 января празднуют:

День творчества и вдохновения

День детских изобретений (Kid Inventors Day)

Праздник задабривания телефонного божества

День святого Антонио

Патрский карнавал — Греция

День горячего рома с маслом (National Hot Buttered Rum Day) — США

День памяти Патриса Лумумба — Конго

Праздник канатной дороги (Cable Car Day) — США

Именины у Афанасия, Фаддея, Дениса, Филиппа, Александра, Прохора, Николая, Тимофея, Павла, Карла

Феоктистов день

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь .