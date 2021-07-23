17 крымских предприятий из бюджета республики получат более 57,6 млн рублей

Более 57,6 млн руб. из бюджета республики получат 17 крымских предприятий в целях оказания финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга).

С 4 июня по 2 июля заявки подали 25 предприятий различных сфер экономической деятельности. Допущены к участию в отборе 22. Субсидию получат 17. Общая сумма субсидии составит более 57,6 миллионов рублей, — цитирует пресс-служба Правительства РК заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — министра финансов Республики Крым Ирину Кивико.

По словам вице-премьера, такая процедура в этом году проводится впервые, а сумма, выделенная на эти цели в текущем году обозначена в размере более 81 млн руб.

Справочно:

По итогам 2020 года финансовую поддержку получили 30 крымских предприятий на общую сумму 95 млн руб. В 2015 году на эти цели из бюджета республики было выделено 22,4 млн руб., в 2016 — 83 млн руб., в 2017 — 64,7 млн руб., в 2018 — более 114 млн руб., в 2019 — около 140 млн руб. Финансовая поддержка оказывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам из бюджета Республики Крым в целях оказания предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга), утверждённым постановлением Совета министров Республики Крым от 11.03.2015 № 93 (ред. от 13.05.2021).

По информации Пресс-служба Министерства финансов РК