17 мая — день Баклушников. Обряд ограждения огорода

17 мая крестьяне заготавливали материал, из которого потом изготавливали деревянные ложки. А делали их из берёзы, клёна или липы. Они являлись символом зажиточности и сытости. Ложки украшали росписью и резьбой. Зачастую носили их с собой. В специальных красивых футлярах, в сапоге или за поясом.

Раньше же к битью баклуш (заготовок для деревянных ложек) относились очень серьезно. Умельцы на Пелагию подбирали дерево нужной породы. Брали его с определенной части ствола, на нужной высоте, с определенной стороны вырезали чурбан. Из чурбаков набивали баклуши и изготавливали ложки. Вырезать ложку было проще, чем подобрать хороший чурбан.

Ещё в этот день проводили обряд ограждения огорода от «завидущих сил». Прежде чем на грядки высаживать рассаду огурцов и капусты, предпринимали меры по обеспечению магической защиты растений от дурного, завистливого глаза. Для этого использовали старую изношенную обувь. По поверью, она является самым надежным оберегом для растений и живых существ. Такое предание, а также связанные с ним обычаи и обряды были популярны не только на Руси, но и во многих странах Европы, а ещё в Индии. Объясняют это сближением старой обуви с миром умерших предков – покровителей домашнего очага, семьи, рода. Вообще в магии предпочитают использовать древние вещи, полученные в наследство, как сохраняющие и несущие в себе память и мощь рода.

Церковь же нынче чтит память мученицы Пелагеи Тарсийской

Жила она в III веке в городе Тарсе Киликийской области Малой Азии. Была дочерью знатных язычников, но, услышав от знакомых ей христиан проповедь об Иисусе Христе Сыне Божием, уверовала в Него и пожелала хранить целомудрие, посвятив Господу всю свою жизнь.

Приняв крещение, Пелагия решила просветить верой Христовой и свою мать-язычницу, но та упорствовала и в злобе привела дочь к отвергнутому ею жениху и отдала ее ему в руки. Жених же, зная, что Пелагия не откажется от христианской веры и что ее будут пытать, как и других христиан, от великой скорби покончил с собой.

Это еще более озлобило мать Пелагии, и она отвела ее к Диоклетиану на суд. Увидев Пелагию, царь сам пленился ее красотой и захотел на ней жениться. «У меня жених — Христос, за которого я готова умереть», — отвечала Пелагия. Тогда царь приказал отдать святую деву на мучения. После страшных истязаний Пелагию ввергли в раскаленного медного быка, где она и предала Богу душу в 287 году.

Кости же святой Пелагии остались в огне неповрежденными и были выброшены язычниками за город. Тогда из пустыни пришли четыре льва и сели около костей, не допуская к ним ни птиц, ни зверей. Львы охраняли останки святой до тех пор, пока не пришел на то место епископ Клинон. Он собрал их и с почестью похоронил.

Что касается погодных примет 17 мая…

Майских жуков много – к засухе.

Зацвела калина – можно сеять на грядки огурцы, тыкву, бобы, кукурузу.

Нет росы утром 17 мая – погода изменится.

Появились сережки на цветущих кленах – можно свеклу высаживать.

Кукует кукушка? Погода будет хорошей.

Частый и сильный дождь — к богатому урожаю.

Если воробьи носятся по небу стаями и не находят себе места – к ветру.

Бледное солнце – плохая погода продержится долго.

Цветет терн – вторая половина мая будет холодной.

Именины нынче отмечают: Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Николай, Пелагея.

А ещё 17 мая празднуют…

День рождения Интернета (День утверждения стандарта World Wide Web)

Международный день борьбы с гомофобией (International Day Against Homophobia)

17 мая — Праздник жареной скорлупы

День памяти Старорусской иконы Божией Матери

День окарин, дудок и свистелок в своё удовольствие

Всемирный день электросвязи и информационного общества (Международный день телекоммуникаций)

Праздник Азамат

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day)

Международный день виртуального помощника (International Virtual Assistants Day)

День пульмонолога

День Весак (Vesak Day)

World Neurofibromatosis Awareness Day

День пиццерийной вечеринки (National Pizza Party Day) — США

День грецкого ореха (National Walnut Day) — США

17 мая — День детей — Норвегия

День барахольщика (National Pack Rat Day) — США

День освобождения — Конго

17 мая — День Конституции (Grunnlovsdag) — Норвегия

День аграрной реформы — Куба

День вишнёвого коблера (National Cherry Cobbler Day) — США

Великий молитвенный день — Дания

День пожарного и спасателя — Латвия

День Конституции — Науру

17 мая — День галисийской литературы — Испания

День военно-морского флота (Navy Day) — Аргентина

День Конституции — Нигерия

17 мая — День транспортного обеспечения обороны (National Defense Transportation Day) — США

День борьбы с хулиганством (Pink Shirt Day) — Новая Зеландия

Именины у Климента, Кирилла, Никиты, Пелагеи, Никифора, Марии, Ивана

17 мая — Пелагея Заступница — День баклушников

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