17 марта — Герасим-Грачевник. Кто первым заприметит грача, не будет знать горя целый год

17 марта — Герасим-Грачевник — ещё один день весны, в который наблюдали за птицами. Считали, если перелётные пернатые начинали восстанавливать свои гнёзда, то весна пришла уже бесповоротно и тепло вот-вот утвердится окончательно. Особенно в народе почитали грачей. Даже готовили в их честь специальное угощение — пекли из ржаного кислого теста птичек.

Бытовало поверье, якобы тот, кто первым заприметит грача 17 марта, не будет знать горя целый год. А ещё люди верили: если грачи вьют гнёзда возле дома, значит, нечистая сила жильцам жилища не страшна. Считалось, что эти птицы способны отогнать кикимор и злых духов.

На Герасима-грачевника было принято бороться с кикиморами, которые тревожили детей, домашних животных и скотину, мешали рукоделию. Святого просили о поддержке, чтобы он помог прогнать нечисть. А старое поколение подкладывало верблюжью шерсть под печь. Кроме того, 17-го числа зачитывались специальные заговоры и совершались разные обряды против кикимор.

Приметы запрещали крестьянам надевать новые лапти. В противном случае весь год промаешься с болями в спине. Суеверные и сейчас не советуют надевать новую обувь 17 марта, чтобы избежать проблем с позвоночником.

А незамужние девушки частенько гадали в этот день. Поутру выбегали за калитку и смотрели, кто им первым повстречается. Если увидели женщину, значит, скоро состоится свадьба. Правда, во время Великого поста не венчались и свадеб не играли.

Церковь же нынче чтит память монаха Герасима Иорданского

Известен от тем, что отправился в египетскую пустыню и основал там монастырь. Одно из чудесных дел монаха — исцелил льва, который в благодарность стал Герасиму верным другом.

Преподобный Герасим Иорданский родился в городе Ликии (Каппадокия, Малая Азия). Уже в юности он решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. В Иорданской пустыне преподобный Герасим устроил обитель и написал Устав, который отличался большой строгостью.

Сам настоятель являл братии замечательный пример совершенного подвижничества и воздержания. Так преподобный Герасим оставил семейное богатство и мирские дела и стал монахом.

Святой подвизался в пустыне Египта и позднее около 450 года пришел на берег реки Иордан в Палестине, где основал монастырь и стал его настоятелем. Как пишет Кирилл Иерусалимский в житии Евфимия Великого, Герасим одно время был сторонником ереси Евтихия и Диоскора, но вскоре расскаялся в своих заблуждениях.

Около 455 года Герасим основал лавру, согласно распорядку которой новоначальные иноки жили в общежитии, а духовно опытные — в келиях. Сам Герасим достиг такой степени аскетизма, что в течение всей Четыредесятницы обходился без пищи, только по воскресным дням принимая святое Причастие.

Во всем мире известна история о том, как однажды святой Герасим встретил в пустыне раненого льва и вылечил его. В благодарность лев стал служить старцу как домашнее животное до самой его кончины. Поэтому-то святой Герасим считается покровителем животных и врачевателем.

Святой Герасим скончался около 475 года.

Приметы на 17 марта…

Если грачи прилетели – наступит настоящая весна.

Грачи прилетели ранее 17 марта – год будет неурожайным.

Если грачи уселись на старые гнезда – жди весны в ближайшее время.

Солнечная и ясная погода – в лесу будет много ягод.

Какая погода на Герасима, такой будет и следующая зима.

Перелетные птицы с насиженных мест срываются – будет половодье. Также можно ожидать сильных ветров и дождей.

От буйствующей кикиморы избавиться было крайне трудно

Лучшим оберегом от нее считался «куриный бог» – камешек с естественным отверстием или горлышко разбитого кувшина с лоскутом кумача, который вешали над насестом, на балках в хлеву, носили при себе и т.д.

Под ясли помещали «свинобойную» палку, а под шесток – клок медвежьей или верблюжьей шерсти с ладаном. Солонки в доме обвязывали можжевеловыми поясками. Если считали кикимору «наведенной», искали в доме куколку, а найдя – сжигали. Не находя, старались уговорить предполагаемых «напустивших» убрать заговоренную вещь.

В арсенале знахарских методов были специальные заговоры и ритуалы. Например, на Герасима Грачевника (17 марта по н. ст.), обметали все углы в избе и печь, которую окуривали с приговором: «Ах ты, гой еси, выходи ты, кикимора домовая, из горюнина дома скорее, а не то задерут тебя калеными прутьями, сожгут тебя огнем-полымем, зальют черною смолою. Слово мое твердо».

«Герасим Грачевник грачей пригнал», — приговаривали поселяне и примечали: Коли грачи прямо на гнездо летят, весна будет теплая, дружная. Весной грач прилетел — через месяц снег сойдет. «Грач зиму расклевал, — говорили старики и добавляли, — увидал грача — весну встречай».

Именины сегодня отмечают: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

А ещё 17 марта празднуют…

День детей — Бангладеш

День бокса Муай Тай (National Muay Thai Day) — Таиланд

Праздник Либералии — Древний Рим

День говяжьей солонины с капустой (National Corned Beef and Cabbage Day) — США

День памяти жертв Аксыйской трагедии — Кыргызстан

17 марта — День мобилизационного работника — Украина

Именины у Герасима, Василия, Даниила, Павла, Иулиании, Иакова, Григория, Вячеслава, Ульяны

Герасим Грачевник

Торжество православия

День святого Патрика (St. Patrick`s Day)

Праздник шёпота

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

17 марта — День подводной лодки (Submarine Day)

День встречи ветра с Южного Полюса

День памяти благоверного князя Даниила Московского • День памяти святого Герасима Иорданского По материалам: animalworld.com , http://bewitchit.com О праздниках больше — здесь .