17 марта — Герасим-Грачевник. Наблюдайте за птицами!

Герасим-Грачевник — ещё один день весны, в который наблюдали за птицами. Считали, если перелётные пернатые начинали восстанавливать свои гнёзда, то весна пришла уже бесповоротно и тепло вот-вот утвердится окончательно. Особенно в народе почитали грачей. Даже готовили в их честь специальное угощение — пекли из ржаного кислого теста птичек.

Церковь же нынче чтит память монаха Герасима Иорданского, жившего в 6 веке. Известен от тем, что отправился в египетскую пустыню и основал там монастырь. Одно из чудесных дел монаха — исцелил льва, который в благодарность стал Герасиму верным другом.

Приметы дня сегодняшнего:

Если грачи прилетели – наступит настоящая весна.

Грачи прилетели ранее 17 марта – год будет неурожайным.

Если грачи уселись на старые гнезда – жди весны в ближайшее время.

Солнечная и ясная погода – в лесу будет много ягод.

Какая погода на Герасима, такой будет и следующая зима.

Перелетные птицы с насиженных мест срываются – будет половодье. Также можно ожидать сильных ветров и дождей.

Именины сегодня отмечают: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

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