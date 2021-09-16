17 сентября – Луков день, день Вавилы, Неопалимая Купина. Бойтесь лихорадку «подцепить»

17 сентября в народе именовали Праздником острых вил. Считалось, что в этот день легко заработать лихорадку (кумоху, гнетуху, трясуху). А гнали от себя эту болячку следующим образом:

Крестьяне представляли лихорадку в образе злой и сухой старухи. Считали, что она живет в стогах сена, а в период простуд ходит по земле и косит всех без разбора: и мужиков, и женщин, и молодых, и стариков, и младенцев. Чтобы обезопасить себя от хвори, крестьяне в этот день брали вилы поострее и шли к стогам. Поочередно тыкали вилами в сено, и если при этом слышались стоны – значит, лихорадка побеждена, и для большинства поселян конец года пройдет в добром здравии! Если вилы наткнулись на что-то твердое, это значило то же самое.

Церковь же нынче чествует икону Божьей Матери «Неопалимая купина». Поговаривают, что она является защитницей от пожара. Согласно преданию, Бог явился Моисею в виде горящего, но не сгорающего куста терна и призвал пророка к тому, чтобы вывести израильтян из Египта. В христианстве же Неопалимая Купина стала прообразом Девы Марии, и православные в этот день молятся иконе Божьей Матери, имеющей аналогичное название. В центре такой иконы изображена Мария с младенцем, и эти образа заключены в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырехугольниками – красным и зеленым. Зеленый цвет символизирует саму купину, а красный – тот огонь, который ее охватил. Такая икона была известна еще с середины XVI века, но праздник в честь нее был установлен только в следующем столетии.

У славян существовал обычай обходить горящий дом с иконой Божьей Матери Неопалимой Купины, чтобы пожар утих

Пожары для крестьян были самым страшным злом, поскольку с ними не умели бороться. Правда, считали, что пожар, который произошел вследствие молнии, можно затушить молоком, пивом, квасом. Также говорили, что, если бросить в горящий дом белого голубя, то огонь погаснет. Дома старались держать черную кошку или собаку, поскольку верили, что эти животные спасают от пожара.

По приметам 17 сентября отмечают праздник иконы Божьей Матери, которая в славянской культуре была известна как Неопалимая Купина. Согласно преданию, Бог явился Моисею в виде горящего, но не сгорающего куста терна и призвал пророка к тому, чтобы вывести израильтян из Египта. В христианстве же Неопалимая Купина стала прообразом Девы Марии, и православные в этот день молятся иконе Божьей Матери, имеющей аналогичное название. В центре такой иконы изображена Мария с младенцем, и эти образа заключены в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырехугольниками – красным и зеленым. Зеленый цвет символизирует саму купину, а красный – тот огонь, который ее охватил. Такая икона была известна еще с середины XVI века, но праздник в честь нее был установлен только в следующем столетии.

17 сентября: традиции и обычаи

В народном календаре эта дата получила такие названия:

Неопалимая Купина;

Громница;

Луков день;

Вавила;

праздник острых вил.

Женщины 17 сентября выкапывали лук, а потому, праздник в народе называли Луковым. Мужчинам нужно было обойти сеновалы с вилами и втыкать их в снопы, чтобы прогнать нечистую силу, которая может там спрятаться и напасть на домашних животных зимой. Кроме того, если строили дом, то вилами также протыкали сухой мох. Иногда уже мог выпасть снег, а потому, все работы в полях и огородах старались закончить раньше.

Приметы 17 сентября

День выдался ненастным и дождливым – осень будет сухой.

Большие муравейники в лесу – к сильным морозам зимой.

Много рябины – к холодной зиме.

Выйдешь во двор с вилами – всю нечисть распугаешь!

В этот день нельзя подавать нищим. Считалось, что изгнанная из своего обиталища лихорадка принимала облик старушки-странницы и ходила по деревням с милостыней. Кто ей подаст – тот весь год в ее власти будет. Также в этом случае можно навлечь на себя нищету.

Перед иконой «Неопалимая купина» надо помолиться в ее день, и в доме не будет пожара, а хозяева на будущий год не пострадают от молнии.

Если вдруг случился пожар, надо обойти горящий дом с этой иконой.

Голуби гнездятся в этот день под крышей – в ближайшие месяцы дом не пострадает от огня.

Заяц в деревню забежал – к большому огню.

Филин громко ухает – к пожару.

Чтобы не пострадать от пожара,нельзя в этот день говорить: «Я не боюсь огня».

Отправиться в гости – к беде. Именины сегодня отмечают: Михаил, Иван, Павел, Юлиан, Степан, Елена, Василий, Моисей, Петр, Григорий. А ещё 17 сентября празднуют… День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ (День РВСН)

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