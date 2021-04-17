18 апреля — Федул-ветреник. Время открывать окна

18 апреля — Федулов день, считали в народе, окончательно провожал зиму. С этих суток обычно устанавливалась тёплая погода. Говорили: «Пришел Федул – теплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил».

Также этот день именовали Федулы-ветреники, Федора, Федора-ветреница, Федул-ветреник. Главная традиция текущих 24 часов: открывали окна настежь и произносили специальные заговоры, выгоняя тем самым гнилостные ветры и нечистую силу.

Обычно на Федулу открывали окна настежь и произносили специальные заговоры для того, чтобы в доме не оставались гнилостные ветры, переполохи, бесы. Старались 18 апреля полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь. Переполохом называли недуг, который был получен вследствие воздействия злого ветра. Верили, что человек может подхватить эту болезнь во сне. Изображали Переполох в виде живого существа. Знахари занимались лечением этого заболевания. Например, 18 апреля могли зажигать спички, брать лучину и опускать ее в емкость водой.

После этого шли туда, где произошел испуг, произносили заговоры. Далее воду давали выпить больному человеку. Также могли отводить больного к реке и читать над ним заговор, а затем умывали его проточной водой.

Церковь же нынче чтит Святого мученика Феодула

Был он чтецом при храме в Фессалониках, отличался праведной жизнью и благочестием. Блаженный Феодул еще раньше своего страдальческого подвига воспринял от Бога залог, имевшего дароваться ему венца мученического. Почивая однажды ночью, Феодул в сонном видении намеревался получить от некоего почтенного человека в свою руку некую вещь. Пробудившись от сна, Феодул действительно нашел в своей руке весьма красивый, неизвестно из чего сделанный, перстень с печатью, имеющею изображение святого креста. Это было знамением страданий святого Феодула за Христа, Бога нашего, пострадавшего ради нас на кресте. Святой юноша Феодул исцелял впоследствии этим перстнем всякие болезни между людьми. Кого бы ни встречал он из больных, имея при себе сей перстень. Немедленно страждущего оставляла болезнь и он становился здоровым, так что даже многие эллины, видя это, обращались ко Христу. Принял смерть во время гонения на христиан в 303 году.

Что касается погодных примет на 18 апреля, то их немного…

Если на околице все отчетливо слышится – к ненастью и ветреной погоде.

День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно – к устойчивой хорошей погоде.

Обычно день Федула связывали с приходом устойчивых теплых дней. Говорили: «Пришел Федул – теплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил». Праздник 18 апреля в старину называли по-разному: Федулы-ветреники, Федора, Федора-ветреница, Федул-ветреник и т.д. Считалось, что, если ранее морозы могли еще случаться, то 18 апреля зима окончательно убиралась восвояси. Сам день может быть дождливым или теплым. Наблюдали за природными явлениями и приметами, пытались предсказать погоду на ближайшее время. Отмечали, что 18 апреля появлялись бабочки-крапивницы, божьи коровки оживали.

Начинаются весенние, теплые ветры, прилетают сверчки и расселяются по огородам. Старались в этот период анализировать природные явления и пытаться предугадать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Именины сегодня отмечают: Агафопод, Иов, Феодул, Феодора, Алексей, Георгий, Марк, Никола, Платон, Семен.

А ещё 18 Апреля празднуют… День победы на Чудском озере (Ледовое побоище)

День пляски в проснувшемся лесу

Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day)

Международный день памятников и исторических мест

Международный день жонглёров (International Juggler`s Day)

День образования органов Гостехнадзора РФ

18 апреля — День пожарной охраны Республики Карелия

День «Дай пять» (National High Five Day) — США

День танкиста — Куба

18 апреля — День пациентов в коме — Польша

День печенья в форме животных (National Animal Crackers Day) — США

День изобретений — Япония

18 апреля — День аутизма у взрослых (Adult Autism Day) — США

День независимости — Зимбабве

День основания Общества Красного Креста — Украина

18 апреля — День осведомлённости о велоцирапторах (National Velociraptor Awareness Day) — США

День битвы при Дюббёле — Дания

День колумниста (National Columnists Day) — США

18 апреля — День армии — Иран

Именины у Иова, Симеона, Марка, Платона, Николая, Алексея

Федул Ветреник По материалам https://spektrnews.in.ua О праздниках больше — здесь .