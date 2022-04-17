18 апреля — Федулов день. Окна настежь открывайте!

Федулов день, считали в народе, окончательно провожал зиму. С этих суток обычно устанавливалась тёплая погода. Говорили: «Пришел Федул – теплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил».
Также этот день именовали Федулы-ветреники, Федора, Федора-ветреница, Федул-ветреник. Главная традиция текущих 24 часов: открывали окна настежь и произносили специальные заговоры, выгоняя тем самым гнилостные ветры и нечистую силу.
Церковь же нынче чтит Святого мученика Феодула. Был он чтецом при храме в Фессалониках, отличался праведной жизнью и благочестием. Принял смерть во время гонения на христиан в 303 году.
Что касается погодных примет, то их немного:
- Если на околице все отчетливо слышится – к ненастью и ветреной погоде.
- День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно – к устойчивой хорошей погоде.
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