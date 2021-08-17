18 августа – день Евстигнея Житника. Заклинание жнивы

18 августа у крестьян бытовала традиция — заклинали жнивы. В полях, обернувшись на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании посевов. Делалось это для того, чтобы нечистая сила не испортила плодородные земли. Проводили обряд следующим образом: брали склянку с конопляным маслом, выходили в поле, обращались лицом к востоку и читали особые заклинания. После этого склянку бросали так, чтобы она разбилась, а масло пролилось на землю. Уходили, не оглядываясь. Сделать это надо было до полудня, чтобы не попасться на глаза суровым полудницам – низшим духам, живущим в полях. Опасны «барышни» были тем, что могли навлечь на крестьянина солнечный удар, наслать видения, а то и вовсе – явиться в образе высоких женщин в белых одеждах и напугать человека.

А ещё в это день было принято обязательно есть хлеб с солью и луком, запивая квасом. Полагалось также замесить хлеб из муки первого помола, чтобы в течение года не испытывать недостатка в продовольствии и сохранить запасы до следующей весны.

Церковь чтит память святого Евстигнея

Он родился в III веке на территории Антиохии. 6 лет ему пришлось служить в войсках Рима, застав времена правления императора Диоклетиана и Максимилиана, КонстанцииХлрое и Константина Великого. Согласно преданию, однажды Евстигней становится свидетелем божественного явления, увидев крест, сложенный из звезд. Именно этот знак сулил победу в битве. В старости Евстигней решил полностью посвятить себя Богу, после чего удалился на Родину и там проводил время в молитвах, а также совершал добрые дела и посещал храмы. В то время власть находилась в руках Юлиана Отступника, который делал все, чтобы возродить языческие традиции. По доносу поймали Евстигнея и привели его на суд. Там Евстигней обличил императора в преступлениях, совершенных против веры Христовой, поставив в пример императора Константина, правившего ранее и бывшего защитником христиан. Разгневанный Юлиан приказал казнить Евстигнея.

Приметы дня 18 августа

Эхо на закате слышно далеко – к жаркой погоде. Не слышно эха – к дождю.

Если в этот день поделиться урожаем с соседом – спина болеть будет.

Есть на поле – к неурожаю в следующем году.

Всякую работу в этот день надо выполнять молча, а то удачи не будет. Исключение составляют молодые замужние женщины.

Какая погода в этот день – таким и будет весь декабрь.

Чтобы весь год быть здоровым и белолицым, в этот день обязательно надо съесть лук, соль, хлеб и квас.

Чайки в воде купаются – к ненастью.

На дне реки видно пиявок – к жаркой погоде.

Пиявки плывут по поверхности воды – к скорому дождю.

На улице холодно, а на реке (болоте) громко квакают лягушки – скоро потеплеет.

В этот день на Руси славили ячмень — «жито». Ячмень — самый северный колосовой хлеб. В Евстигнеев день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Утром, чуть свет, самая старшая женщина в доме поднималась и принималась за квашню. О квашне говорили: «Не живая, а дышит». Женщина ритуально прижимала пустую квашню к животу, как бы доверяя ей жизнь домочадцев.

Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Считалось, что это придает телу здоровье, а лицу — свежий вид. Связки лука развешивали и в комнатах — чтобы воздух очищался (как сейчас известно, лук является хорошим антисептиком).

По дню Евстигнея судят о том, каким будет декабрь. Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее: на закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали дождя.

Именины сегодня отмечают: Иван, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна, Дарья, Ефим, Викентий, Максимилиан.

А ещё 18 августа празднуют…

День Воздушного Флота России

День топора

18 августа – День смеющихся ангелов

День общего языка

День спорта — Казахстан

18 августа – День пограничных войск — Казахстан

День детей — Аргентина

День Военно-воздушных сил — Беларусь

18 августа – День интуитивной прозорливости (Serendipity Day) — США

День фахиты (National Fajita Day) — США

День посадки деревьев — Пакистан

18 августа – День пограничника — Азербайджан

День науки — Таиланд

Праздник танца панэвритмии — Болгария

День изобретателя и рационализатора — Таджикистан

День медицинских работников — Таджикистан

18 августа – День военной авиации — Кыргызстан

День ветеранов Вьетнама — Австралия

День вооружённых сил — Македония

Именины у Евдокии, Ефима, Дарьи, Ивана, Кристины, Викентия, Марии

Евстигней Житник

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