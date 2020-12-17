Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 18 декабря – Саввин день. Не выходите из дома…

crimeapress_news

реклама в крыму
18 декабря – Саввин день. Не выходите из дома...
фото: felix_w (pixabay.com)

18 декабря – Саввин день. Не выходите из дома…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:53 17.12.2020

18 декабря ещё называли Савва, Савва Освященный, Савва зимний, Саввов день, Савва с гвоздем. Чем этот день примечателен?

Как правило, на Савву мороз усиливается. Из дома старались не выходить без особой надобности, поскольку велика была вероятность заблудиться и замерзнуть. В народе очень были распространены верования, связанные с личностью Мороза – высокого старика с седой бородой, который именно сейчас ходит по улицам и дышит на стекла домов, из-за чего на них образуются узоры. Если Мороз ногой топнет, то лес зашумит, а если закричит, то снег пойдет. Именно поэтому, встреча с ним была опасной – Мороз мог убить человека.

В Саввин день крестьяне старались также лечь спать пораньше, чтобы сэкономить лучины. Вообще же, говорили, что день стал длиннее, но на самом деле, эффект такой создавался из-за того, что яркий снег прекрасно отражал свет (что же, приметы не всегда правдивы). Так что, женщины утром садились к окну прясть – для этого были все условия.

А ещё 18 декабря:

  • В этот день не работали – грех. Это могло обидеть святого подвижника. Обладателям лошадей нельзя было браниться.
  • Тот, кто посватается в этот день, никогда не будет разлучен.
  • Была и недобрая примета: если сегодня в семье кто-то умрет, то на следующий год смерть приберет еще одну жизнь.
  • Народ верил, что на Савву беременная женщина не должна мыть голову, иначе у ее чада будет плохая память.

Церковь 18 декабря почитает память святого Саввы

18 декабряОн жил примерно в V веке на территории Каппадокии. Савва родился в семье благочестивых христиан и в 8 лет отправился изучать Слово Божие в монастырь святой Флавианы. Там он быстро постиг грамоту и стал настоящим христианином. Родители очень просили Савву вернуться к мирской жизни, но он свое предназначение видел в служении Богу. Неудивительно, что Савва решает принять монашеский постриг. 10 лет он провел в монастыре, где постоянно молился и постился. Через 3 года он принимает решение затвориться в пещере, где пробыл 5 лет. За жизнью инока постоянно следил преподобный Евфимий, наставлявший Савву в его христианских добродетелях. После того, как Евфимия умер, Савва решил поселиться недалеко от обители Герасима Иорданского. Очень скоро к Савве начинают приходить ученики, в результате чего образуется Великая Лавра.

Далее иноки получили знак свыше о том, чтобы устроить внутри пещеры церковь. Впоследствии Савва основал еще несколько обителей. Говорили, что своими молитвами он мог совершать чудеса, обладал даром исцеления больных и пораженных бесами.

Приметы дня на 18 декабря:

  • В печи поленья трещат – будет холодно.
  • Красный огонь в печи – жди стужу.
  • Дым волоком – будет ненастье.
  • Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым.
  • Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются – жди оттепели.
  • Поет снегирь – будет снег, вьюга, слякоть.
  • Рыхлый снег стал немного таять с просветами – жди потепления в ближайшие дни.

Именины сегодня отмечают: Сергей, Захар, Илья, Геннадий.

А ещё 18 декабря празднуют:

  • Праздник сворачивания в клубочек
  • День работников органов ЗАГСа
  • День преподобного Саввы Освященного
  • Международный день мигранта
  • День службы собственной безопасности МВД РФ
  • День арабского языка (Arabic Language Day)
  • Праздник выпечки печенья (Bake Cookies Day) — США
  • День полиции — Молдова
  • Каренский Новый год — Мьянма
  • День республики — Нигер
  • Праздник жареного молочного поросенка (National Roast Suckling Pig Day) — США
  • Национальный день — Катар
  • День работников страхового рынка — Кыргызстан
  • День объединения университетов — Иран
  • Праздник маффина (National Muffin Day) — Бразилия
  • Answer The Telephone Like Buddy The Elf Day — США
  • Именины у Сергея, Гурия, Захара, Геннадия, Ильи
  • Савва Сальник

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь.

18 декабря – Саввин день. Не выходите из дома...

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.