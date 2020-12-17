18 декабря – Саввин день. Не выходите из дома...

18 декабря ещё называли Савва, Савва Освященный, Савва зимний, Саввов день, Савва с гвоздем. Чем этот день примечателен?
Как правило, на Савву мороз усиливается. Из дома старались не выходить без особой надобности, поскольку велика была вероятность заблудиться и замерзнуть. В народе очень были распространены верования, связанные с личностью Мороза – высокого старика с седой бородой, который именно сейчас ходит по улицам и дышит на стекла домов, из-за чего на них образуются узоры. Если Мороз ногой топнет, то лес зашумит, а если закричит, то снег пойдет. Именно поэтому, встреча с ним была опасной – Мороз мог убить человека.
В Саввин день крестьяне старались также лечь спать пораньше, чтобы сэкономить лучины. Вообще же, говорили, что день стал длиннее, но на самом деле, эффект такой создавался из-за того, что яркий снег прекрасно отражал свет (что же, приметы не всегда правдивы). Так что, женщины утром садились к окну прясть – для этого были все условия.
А ещё 18 декабря:
- В этот день не работали – грех. Это могло обидеть святого подвижника. Обладателям лошадей нельзя было браниться.
- Тот, кто посватается в этот день, никогда не будет разлучен.
- Была и недобрая примета: если сегодня в семье кто-то умрет, то на следующий год смерть приберет еще одну жизнь.
- Народ верил, что на Савву беременная женщина не должна мыть голову, иначе у ее чада будет плохая память.
Церковь 18 декабря почитает память святого Саввы
Он жил примерно в V веке на территории Каппадокии. Савва родился в семье благочестивых христиан и в 8 лет отправился изучать Слово Божие в монастырь святой Флавианы. Там он быстро постиг грамоту и стал настоящим христианином. Родители очень просили Савву вернуться к мирской жизни, но он свое предназначение видел в служении Богу. Неудивительно, что Савва решает принять монашеский постриг. 10 лет он провел в монастыре, где постоянно молился и постился. Через 3 года он принимает решение затвориться в пещере, где пробыл 5 лет. За жизнью инока постоянно следил преподобный Евфимий, наставлявший Савву в его христианских добродетелях. После того, как Евфимия умер, Савва решил поселиться недалеко от обители Герасима Иорданского. Очень скоро к Савве начинают приходить ученики, в результате чего образуется Великая Лавра.
Далее иноки получили знак свыше о том, чтобы устроить внутри пещеры церковь. Впоследствии Савва основал еще несколько обителей. Говорили, что своими молитвами он мог совершать чудеса, обладал даром исцеления больных и пораженных бесами.
Приметы дня на 18 декабря:
- В печи поленья трещат – будет холодно.
- Красный огонь в печи – жди стужу.
- Дым волоком – будет ненастье.
- Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым.
- Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются – жди оттепели.
- Поет снегирь – будет снег, вьюга, слякоть.
- Рыхлый снег стал немного таять с просветами – жди потепления в ближайшие дни.
А ещё 18 декабря празднуют:
- Праздник сворачивания в клубочек
- День работников органов ЗАГСа
- День преподобного Саввы Освященного
- Международный день мигранта
- День службы собственной безопасности МВД РФ
- День арабского языка (Arabic Language Day)
- Праздник выпечки печенья (Bake Cookies Day) — США
- День полиции — Молдова
- Каренский Новый год — Мьянма
- День республики — Нигер
- Праздник жареного молочного поросенка (National Roast Suckling Pig Day) — США
- Национальный день — Катар
- День работников страхового рынка — Кыргызстан
- День объединения университетов — Иран
- Праздник маффина (National Muffin Day) — Бразилия
- Answer The Telephone Like Buddy The Elf Day — США
- Именины у Сергея, Гурия, Захара, Геннадия, Ильи
- Савва Сальник
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