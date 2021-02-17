18 февраля — Троян Зимний, Агафья Коровница. Поминают мёртвых...

18 февраля — предки наши славяне отмечали Троян Зимний. Это день чествования героев, которые смогли отстоять свои земли у непобедимых римских легионеров. Точная дата сражения в придунайской области, у Трояного Вала (этимология названия не выяснена до сих пор) потерялась в веках — историки предполагают, что событие произошло около 101 года нашей эры. А вот описан этот славный эпизод был в Велесовой книге, а также в «Слове о полку Игореве»:

То ведь римляне нам завидовали и замыслили зло на нас — пришли со своими возами и железными бронями и ударили на нас, а поэтому долго отбивались от них и отбросили их от земли нашей; а римляне, видя, что мы крепко защищаем свою жизнь, оставили нас… И они на прямом пути к тризне полегли, и Стрибоговы внуки пляшут над ними, и плачут о них осенью, а студеной зимой о них причитают. И голуби дивные так говорят, что погибли они славно и оставили земли свои не врагам, а своим сыновьям. И так мы потомки их, и не лишимся мы земли.

Троянов день на Руси считался одним из самых великих воинских торжеств. Праздновали его пышно: каждый воин в этот день должен был сделать что-то героическое, опасное и полезное для себя, своей Родины и семьи. Показывали свое мастерство на публике. Вечером же устраивалось большое застолье: славяне поминали тех, кому они были обязаны своей свободой.

Память святой мученицы Агафии

Святая мученица Агафия была дочерью именитых и богатых родителей христиан из города Палермо в Сицилии. Во время гонения при императоре Декии (249 — 251) градоправитель Катаны — Кинтиан, прослышав о богатстве и красоте Агафий, послал за ней воинов, чтобы привести ее на суд как христианку.

В Катане святую поместили у одной богатой женщины, имевшей пятерых дочерей. Все они старались соблазнить святую Агафию нарядами, угощениями, развлечениями, убеждая ее принести жертву языческим богам, но святая не поддалась на их уловки и, презрев все наслаждения, молила Господа даровать ей силы на мученический подвиг. На допросе у Кинтиана святая мученица не склонилась ни на ласки, ни на уговоры и была подвергнута жестокому глумлению: ей терзали грудь железными когтями и, наконец, отрезали сосцы.

В темнице страдалице явился святой апостол Петр и исцелил ее от ран

Вновь приведенная на пытку святая Агафия изумила Кинтиана тем, что грудь ее была невредима. Тогда ее опять стали мучить. В это время в городе началось землетрясение, и разверзшаяся земля поглотила ближайших друзей Кинтиана. Перепуганные жители прибежали к Кинтиану, требуя, чтобы он прекратил пытки. Опасаясь народного возмущения, Кинтиан отослал святую Агафию обратно в темницу, где мученица, воздав благодарение, мирно предала дух свой Богу.

На Руси же имя святой «Агафия» трансформировали в более привычное слуху — Агафья, и сопроводили приставкой «Коровница», потому как считали, что она покровительствует рогатому скоту. Ей молились о здоровье домашних животных, прося сохранить их от сглаза и порчи.

Также 18 февраля в календаре народных дат значится как День поминовения мёртвых. Нужно помолиться за души ушедших. Особенно тех, кто покинул этот свет, пройдя через насильственную смерть.

К концу зимы нередко, особенно если был неурожайный год, заканчивалось сено и даже солома. В первую очередь от недостатка корма и голода страдали коровы. Целые стада могли пасть от недоедания и болезней. Наши предки связывали гибель с появлением в Агафьин день злобного существа — Коровьей смерти, или Голодухи. Она предстаёт в образе скелета, чёрной кошки, но чаще всего — безобразной старухи с руками-граблями и болезнями в котомке.

Погодные приметы на день сегодняшний таковы:

Морозный день – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.

Нет снега 18 февраля – ждите засуху в летний период.

Если ударяет мороз – скорее всего, лето будет знойным.

Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – можно ожидать весну.

Если на улице 18 февраля стоит морозная погода — лето будет теплым и без дождей.

Именины сегодня отмечают: Агафья, Александра, Василиса, Феодосий, Михаил, Макар.

А ещё 18 февраля празднуют…

День пельменей

День, когда всё понятно без слов

Праздник всех легкомысленных

День транспортной полиции

Троян Зимний

День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков

18 февраля — День вещевой и продовольственной службы ВС РФ

День выпивания вина (National Drink Wine Day) — США

День батарейки (National Battery Day) — США

Президентский день — США

День камбалы фаршированной крабами (National Crab Stuffed Flounder) — США

18 февраля — День независимости — Гамбия

День союза курдских студентов — Ирак

День наследия — Канада

18 февраля — День дипломатических работников — Туркменистан

Международный фестиваль кубинских сигар (Habanos Cigar Festival) — Куба

Именины у Агафьи, Антона, Феодосия, Василисы, Михаила, Александры

Агафья Коровница