18 июня – день Дорофея. Ночи короткие, сны — вещие!

18 июня — В народе говорили, что Дорофей приносит самые короткие ночи в году. Даже название им придумали — воробьиные. Но! Верили, что сны в это время снятся вещие, ведь нынче цветёт удивительное растение — сон-трава. Обладает она удивительными свойствами. Из неё готовят разнообразные снадобья. Главное — не ошибиться и найти «правильную» сон-траву. Как? Растение нужно опустить в ключевую воду в полнолуние и настоящая зашевелится!

Наши предки также верили, что сон-травы боится нечистая сила, так что носили её с собой. Говорили: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь – добро наживать; а хоромы строить – под угол класть, спокойно жить».

Церковь же сегодня чтит память святого Дорофея

Он жил в III-IV веках на территории финикийского города Тира. Служил он епископом. Во время гонений, организованных в отношении христиан по инициативе императора Диоклетиана, скрывался от сторонников языческой веры. Смог вернуться в Тир только после того, как императорский титул стал носить Константин, известный своим лояльным отношением к христианам – именно он издал Миланский эдикт. Благодаря этому, на территории Римской империи была провозглашена религиозная терпимость.

Около 50 лет после этого Дорофей управлял своей епархией. Однако он умер не от старости – во время правления Юлиана Отступника он принял мученическую смерть во имя веры, поскольку новый император не разделял убеждения своего предшественника Константина и преследовал христиан.

Приметы на 18 июня



Хорошая погода на день Дорофея – к хорошему урожаю зерна.

Ветер 18 июня с востока? Лето будет ветреным и дождливым.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Георгий, Михаил, Леонид, Игорь, Гордей, Петр, Марк, Федор, Гавриил.

А ещё 18 июня празднуют…

Всемирный день гармонии

Международный день пикника (International Picnic Day)

День недалекого будущего

Международный день паники (International Panic Day)

День поиска четырехлистного клевера

Международный день суши (International Sushi Day)

День рождения детской коляски

18 июня – День памяти благоверного князя Феодора Ярославича Новгородского

Международный день гордости за успехи аутистов (Autistic Pride Day)

День службы военных сообщений ВС РФ

Праздник устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day)

День сыра — Латвия

18 июня – День вишнёвого пирога (National Cherry Tart Day) — США

День сыроделов (National Cheesemakers Day) — США

День расточительства (National Splurge Day) — США

18 июня – День историка — Молдова

День памяти святой Гаянэ — Армения

День рыбалки (National Go Fishing Day) — США

18 июня – День участкового инспектора милиции — Украина

День прав человека — Азербайджан

День эвакуации — Египет

18 июня – День Конституции — Сейшельские Острова

День работников органов юстиции — Туркменистан

Именины у Василисы, Игоря, Марка, Анастасии, Константина, Леонида, Феодора, Никандра, Аполлона, Виктора, Павла, Кондратия, Галины

Дорофеев день

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