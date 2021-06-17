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18 июня – день Дорофея. Ночи короткие, сны — вещие!
иллюстрация: 4144132 (pixabay.com)

18 июня – день Дорофея. Ночи короткие, сны — вещие!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 23:26 17.06.2021

18 июня — В народе говорили, что Дорофей приносит самые короткие ночи в году. Даже название им придумали — воробьиные. Но! Верили, что сны в это время снятся вещие, ведь нынче цветёт удивительное растение — сон-трава. Обладает она удивительными свойствами. Из неё готовят разнообразные снадобья. Главное — не ошибиться и найти «правильную» сон-траву. Как? Растение нужно опустить в ключевую воду в полнолуние и настоящая зашевелится!

Наши предки также верили, что сон-травы боится нечистая сила, так что носили её с собой. Говорили: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь – добро наживать; а хоромы строить – под угол класть, спокойно жить».

Церковь же сегодня чтит память святого Дорофея

18 июняОн жил в III-IV веках на территории финикийского города Тира. Служил он епископом. Во время гонений, организованных в отношении христиан по инициативе императора Диоклетиана, скрывался от сторонников языческой веры. Смог вернуться в Тир только после того, как императорский титул стал носить Константин, известный своим лояльным отношением к христианам – именно он издал Миланский эдикт. Благодаря этому, на территории Римской империи была провозглашена религиозная терпимость.

Около 50 лет после этого Дорофей управлял своей епархией. Однако он умер не от старости – во время правления Юлиана Отступника он принял мученическую смерть во имя веры, поскольку новый император не разделял убеждения своего предшественника Константина и преследовал христиан.

Приметы на 18 июня

  • Хорошая погода на день Дорофея – к хорошему урожаю зерна.
  • Ветер 18 июня с востока? Лето будет ветреным и дождливым.
Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Георгий, Михаил, Леонид, Игорь, Гордей, Петр, Марк, Федор, Гавриил.

А ещё 18 июня празднуют…

  • Всемирный день гармонии
  • Международный день пикника (International Picnic Day)
  • День недалекого будущего
  • Международный день паники (International Panic Day)
  • День поиска четырехлистного клевера
  • Международный день суши (International Sushi Day)
  • День рождения детской коляски
  • 18 июня – День памяти благоверного князя Феодора Ярославича Новгородского
  • Международный день гордости за успехи аутистов (Autistic Pride Day)
  • День службы военных сообщений ВС РФ
  • Праздник устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day)
  • День сыра — Латвия
  • 18 июня – День вишнёвого пирога (National Cherry Tart Day) — США
  • День сыроделов (National Cheesemakers Day) — США
  • День расточительства (National Splurge Day) — США
  • 18 июня – День историка — Молдова
  • День памяти святой Гаянэ — Армения
  • День рыбалки (National Go Fishing Day) — США
  • 18 июня – День участкового инспектора милиции — Украина
  • День прав человека — Азербайджан
  • День эвакуации — Египет
  • 18 июня – День Конституции — Сейшельские Острова
  • День работников органов юстиции — Туркменистан
  • Именины у Василисы, Игоря, Марка, Анастасии, Константина, Леонида, Феодора, Никандра, Аполлона, Виктора, Павла, Кондратия, Галины
  • Дорофеев день

О праздниках больше — здесь.

18 июня – день Дорофея. Ночи короткие, сны — вещие!

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