18 июня – день Дорофея. Ночи короткие, сны — вещие!

18 июня — В народе говорили, что Дорофей приносит самые короткие ночи в году. Даже название им придумали — воробьиные. Но! Верили, что сны в это время снятся вещие, ведь нынче цветёт удивительное растение — сон-трава. Обладает она удивительными свойствами. Из неё готовят разнообразные снадобья. Главное — не ошибиться и найти «правильную» сон-траву. Как? Растение нужно опустить в ключевую воду в полнолуние и настоящая зашевелится!
Наши предки также верили, что сон-травы боится нечистая сила, так что носили её с собой. Говорили: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь – добро наживать; а хоромы строить – под угол класть, спокойно жить».
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Церковь же сегодня чтит память святого Дорофея
Он жил в III-IV веках на территории финикийского города Тира. Служил он епископом. Во время гонений, организованных в отношении христиан по инициативе императора Диоклетиана, скрывался от сторонников языческой веры. Смог вернуться в Тир только после того, как императорский титул стал носить Константин, известный своим лояльным отношением к христианам – именно он издал Миланский эдикт. Благодаря этому, на территории Римской империи была провозглашена религиозная терпимость.
Около 50 лет после этого Дорофей управлял своей епархией. Однако он умер не от старости – во время правления Юлиана Отступника он принял мученическую смерть во имя веры, поскольку новый император не разделял убеждения своего предшественника Константина и преследовал христиан.
Приметы на 18 июня
- Хорошая погода на день Дорофея – к хорошему урожаю зерна.
- Ветер 18 июня с востока? Лето будет ветреным и дождливым.
А ещё 18 июня празднуют…
- Всемирный день гармонии
- Международный день пикника (International Picnic Day)
- День недалекого будущего
- Международный день паники (International Panic Day)
- День поиска четырехлистного клевера
- Международный день суши (International Sushi Day)
- День рождения детской коляски
- 18 июня – День памяти благоверного князя Феодора Ярославича Новгородского
- Международный день гордости за успехи аутистов (Autistic Pride Day)
- День службы военных сообщений ВС РФ
- Праздник устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day)
- День сыра — Латвия
- 18 июня – День вишнёвого пирога (National Cherry Tart Day) — США
- День сыроделов (National Cheesemakers Day) — США
- День расточительства (National Splurge Day) — США
- 18 июня – День историка — Молдова
- День памяти святой Гаянэ — Армения
- День рыбалки (National Go Fishing Day) — США
- 18 июня – День участкового инспектора милиции — Украина
- День прав человека — Азербайджан
- День эвакуации — Египет
- 18 июня – День Конституции — Сейшельские Острова
- День работников органов юстиции — Туркменистан
- Именины у Василисы, Игоря, Марка, Анастасии, Константина, Леонида, Феодора, Никандра, Аполлона, Виктора, Павла, Кондратия, Галины
- Дорофеев день
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