18 января — Крещенский вечер (день Навечерия)

18 января, в народном календаре, значится как Второй Сочельник. К большому празднику готовятся православные — к Крещению Господня — и сегодня канун торжества. С ним связана давняя традиция — освящение воды. 18 января это делают в храмах. После литургии, около полудня. А уже в сам праздник Крещения (19 января) – обряд проводят на улице, около открытых водоёмов. У моря, родников и рек. Кстати, считается, что особые качества в Крещенский вечер приобретает не только вода, но и снег. Поэтому предки наши им умывались, а талую воду хранили для хозяйственных целей, а в некоторых случаях её также использовали и как лекарство.

Канун Крещения — время строгого поста и покаяния, а потому 18 января также именуют — Голодная кутья. В этот вечер, по народным поверьям, нельзя было ужинать. Да и, в принципе, в эти дни завершались богатые праздничные столы. Жизнь входила в размеренное будничное русло.

18 января в Русской Православной Церкви день Навечерия Крещения Господня, или Крещенский сочельник

До 5 века было принято вспоминать рождение и крещение Сына Божия в один день – 6 января, назывался этот праздник Феофанией – Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в мир, и о явлении Троицы в водах Иорданских. Перенесено празднество Рождества Христова на 25 декабря (по Юлианскому календарю, или старому стилю) было уже позже, в 5 веке. Так было положено начало новому церковному явлению – святкам, заканчивающимся навечерием, или Сочельником праздника Крещения.

Слово навечерие означает преддверие церковного торжества, а второе название – сочельник (или сочевник) – связано с традицией в этот день варить пшеничный узвар с мёдом и изюмом – сочиво.

Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа Церковь установила пост. Именно отсюда и пошла традиция варить сочиво, которая не является обязательной, но настолько удобна, что вошла в традицию повсеместно. Разумеется, в наши дни не у всех есть такая возможность, но пост соблюсти всё же необходимо: «Сице убо окормляеми Божиею Благодатию, лихоимства свободимся», говорит нам Типикон. Под лихоимством понимается всё, что вкушается сверх нужды, и пусть мерилом здесь будет каждому его совесть.

Меру поста верующие определяют индивидуально, по силам и благословению духовника. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды.

В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.

А ещё: «Раз в крещенский вечерок…» — помните?

Да, да! И это также про сегодняшний день. «Заглядывали» в будущее в основном девушки, гадая на суженного. При этом, правда, помнили, что в канун Крещения разгуливает по свету нечистая сила. Считалось, что с «тёмными» можно встретиться сегодня, где угодно. И предстать они могут в любом обличии: в виде животного, насекомого, знакомого и незнакомого человека.

Чего нельзя делать в Крещенский Сочельник?

Нельзя ругаться, обижать и обижаться на кого-то.

Стирать и убирать в доме можно, но ОБЯЗАТЕЛЬНО все дела необходимо завершить, как можно раньше (до 16-17 часов), и уж точно нельзя чистоту наводить вечером и ночью.

В канун праздника нельзя брать или давать в долг.

Когда будете набирать крещенскую воду, не вздумайте думать о плохом.

На погодные приметы сегодняшний день богат, пожалуй, как никакой другой:

На Крещенский вечер снег идет – будет хороший урожай зерновых культур.

Какая погода 18 января, такой она будет и на Масленицу.

Дует сильный южный ветер — лето будет дождливым, с большим количеством гроз.

Ночью звезд не видно, а небо пасмурное — грибов осенью будет очень мало.

Сильная метель или поземка 18 января – к хорошему урожаю.

На деревьях мало снега — ягод совсем не будет. Если же снег, наоборот, уже погнул ветки на деревьях – жди богатого урожая.

Полный месяц в этот день предвещает разлив рек весной.

Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.

С утра идет снег — предвестие того, что будет много гречихи и хлеба.

Именины 18 января отмечают: Полина. Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Нонна, Роман.

А ещё 18 января празднуют:

Навечерие Богоявления — Крещенский сочельник

День праздничного ожидания

Международный день фетиша (International Fetish Day)

Праздник зажигания маяка

День рождения детского телевидения в России

День Главного командования ВВС России

Праздник Винни Пуха (Winnie the Pooh Day) — США

День пекинской утки (National Peking Duck Day) — США

День вооружённых сил — Таиланд

Праздник революции — Тунис

День основания Лимы — Перу

День штата Мичиган (National Michigan Day) — США

Праздник кофейного гурмана (National Gourmet Coffee Day) — США

Именины у Аполлинарии, Григория, Татьяны, Евгении

Крещенский вечер

По материалам: https://pogoda-crimea.ru , https://pronedra.ru

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