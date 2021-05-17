18 мая — день Арины-рассадницы. Арина Капустница

18 мая — в день Арины-рассадницы в деревнях начинали высаживать капусту да огурцы. За первым поливом тщательно наблюдали. Примечали: если земля впитала много воды, то лето будет засушливым; если же вода осталась на поверхности почвы, то будет достаточно мокрая погода в летние месяцы.
По традиции в этот день крестьяне молились Святой Ирине о том, чтобы она приглядела за рассадой. Считалось, что именно эта святая оберегает молодую рассаду от болезней и гнили. В угоду этой святой несли в церковь караваи с особым украшением в виде латинской буквы «И» на корочке.
В этот день все женщине в семье занимались тем, что высаживали рассаду в открытый грунт. Нужно было не только подготовить землю, но и сберечь хрупкую рассаду от солнечных лучей и всевозможных паразитов. Для этого использовали еловые ветки, за которыми в лес шли старые женщины и маленькие дети. Считалось, что медведь их не тронет, если они будут одеты в вывернутые наизнанку тулупы.
В этот день примечали, будет ли удачен сезон в плане рыбной ловли. Если к этому дню реки возвращались в берега, то жди удачной рыбалке летом, а если еще нет, то лето будет дождливое, и реки часто будут выходить из берегов.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь же нынче чтит святую мученицу Ирину
Жила она в 1 веке, была дочерью правителя Маггедона (город в Македонии) Ликиния. Приняв крещение, девушка изучала христианство, стараясь приобщить к религии и родителей. Отец считал это временной забавой. После того, как Ирина отказалась поднести дары идолам, он разгневался и толкнул ее под копыта диких лошадей. Но те не тронули девушку, а насмерть задавили Ликиния. Ирина начала усердно молить Бога о воскрешении отца. И Правитель вернулся к жизни и уверовал в Истинного Бога. К нему присоединилось многочисленное семейство и три тысячи жителей. После этого Ирина начала смело проповедовать веру во Христа. За это ее подвергали оскорблениям и мучениям. Но каждое новое испытание приводило к Иисусу людей, которые видели, как истязания оборачивались чудесами. Более 10 тысяч язычников пришли к Богу благодаря невинной деве. Когда Ирина узнала, что вскоре умрет, она заперлась в пещере. Через три дня ее открыли, но девушки внутри не оказалось. Люди поняли, что она вознеслась на небо.
Что касается примет на 18 мая…
- Птицы щебетать перестали – к грозе и дождю.
- Рассада много воды впитывает – к сухому покосу. Если, напротив, почва не вбирает в себя воду, то летом будет много дождей.
- Ненастье в этот день – к урожаю хлеба.
- Гусь 18 мая в сухом месте прихорашивается – к холодам. Если же он чистит перышки в воде, то будет тепло.
- Дождь идёт с перерывами? К ухудшению погоды.
- Большие облака двигаются с Юга на Север – дождь будет в ближайшее время.
- Кошка траву ест? Скоро дождь пойдет.
А ещё в этот день празднуют…
- Всемирный день виски (World Whisky Day)
- День рождения майского жжжжука
- 18 мая — День Балтийского флота
- День Розовой Пантеры (Pink Panther Day)
- Международный день музеев (International Museum Day)
- День памяти иконы «Неупиваемая чаша»
- 18 мая — День калмыцкого чая
- Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day)
- День кровельщика
- День памяти великомученицы Ирины Македонской
- 18 мая — День московских парков
- День памяти жертв депортации народов Крыма
- День свободы культуры (Culture Freedom Day)
- Всемирный день скандинавской ходьбы (World Nordic Walking Day)
- День Европы — Украина
- День без грязной посуды (National No Dirty Dishes Day) — США
- 18 мая — День науки — Украина
- День резервиста — Украина
- День сырного суфле (National Cheese Souffle Day) — США
- 18 мая — День возрождения и единства — Туркменистан
- День флага — Гаити
- День вооружённых сил (National Armed Forces Day) — США
- Будда Пурнима (Buddha Purnima) — Индия
- 18 мая — День восстановления суверенитета — Сомалиленд
- День битвы при Лас-Пьедрас — Уругвай
- Именины у Ирины, Якова, Адриана
- Арина Рассадница
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