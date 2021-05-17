18 мая — день Арины-рассадницы. Арина Капустница

18 мая — в день Арины-рассадницы в деревнях начинали высаживать капусту да огурцы. За первым поливом тщательно наблюдали. Примечали: если земля впитала много воды, то лето будет засушливым; если же вода осталась на поверхности почвы, то будет достаточно мокрая погода в летние месяцы.

И! Главным условиям всех работ в поле и в огороде было то, что ими занимались исключительно женщины. Считалось: если мужчина такую работу выполнит – растения взойдут, но плодов не принесут.

По традиции в этот день крестьяне молились Святой Ирине о том, чтобы она приглядела за рассадой. Считалось, что именно эта святая оберегает молодую рассаду от болезней и гнили. В угоду этой святой несли в церковь караваи с особым украшением в виде латинской буквы «И» на корочке.

В этот день все женщине в семье занимались тем, что высаживали рассаду в открытый грунт. Нужно было не только подготовить землю, но и сберечь хрупкую рассаду от солнечных лучей и всевозможных паразитов. Для этого использовали еловые ветки, за которыми в лес шли старые женщины и маленькие дети. Считалось, что медведь их не тронет, если они будут одеты в вывернутые наизнанку тулупы.

В этот день примечали, будет ли удачен сезон в плане рыбной ловли. Если к этому дню реки возвращались в берега, то жди удачной рыбалке летом, а если еще нет, то лето будет дождливое, и реки часто будут выходить из берегов.

Церковь же нынче чтит святую мученицу Ирину

Жила она в 1 веке, была дочерью правителя Маггедона (город в Македонии) Ликиния. Приняв крещение, девушка изучала христианство, стараясь приобщить к религии и родителей. Отец считал это временной забавой. После того, как Ирина отказалась поднести дары идолам, он разгневался и толкнул ее под копыта диких лошадей. Но те не тронули девушку, а насмерть задавили Ликиния. Ирина начала усердно молить Бога о воскрешении отца. И Правитель вернулся к жизни и уверовал в Истинного Бога. К нему присоединилось многочисленное семейство и три тысячи жителей. После этого Ирина начала смело проповедовать веру во Христа. За это ее подвергали оскорблениям и мучениям. Но каждое новое испытание приводило к Иисусу людей, которые видели, как истязания оборачивались чудесами. Более 10 тысяч язычников пришли к Богу благодаря невинной деве. Когда Ирина узнала, что вскоре умрет, она заперлась в пещере. Через три дня ее открыли, но девушки внутри не оказалось. Люди поняли, что она вознеслась на небо.

Что касается примет на 18 мая…



Капуста для народа считалась ценным огородным овощем, поскольку могла долго храниться в погребах, вплоть до самой весны. Из нее готовили супы, вареники, голубцы, пирожки и рулеты, в свежем виде ее употребляли в салатах. Также капустные листья помогали избавиться от воспаления кожи, гнойников, натруженных вен, заболеваний почек.

На Арину Капустницу крестьяне занимались выжиганием старой сухой травы. Это помогало избавиться от сорняков перед посадкой более поздних огородных культур. Также считалось, что пепел от выжженной травы служил своеобразной защитой от грибковых заболеваний. Однако иногда при неправильном подходе выжигание приносило вред – пожары.

Если на Арину Капустницу при поливе огорода замечали, что вода быстро проходит в почву, крестьяне ожидали засушливое лето, если вода долго сходит – напротив, дождливое. Наблюдая прекращение птичьего щебета, готовились к грозе. Видя, как гуси чистят перья в воде, жители ждали потепление, а вот их чистка на суше предвещала похолодание.

Птицы щебетать перестали – к грозе и дождю.

Рассада много воды впитывает – к сухому покосу. Если, напротив, почва не вбирает в себя воду, то летом будет много дождей.

Ненастье в этот день – к урожаю хлеба.

Гусь 18 мая в сухом месте прихорашивается – к холодам. Если же он чистит перышки в воде, то будет тепло.

Дождь идёт с перерывами? К ухудшению погоды.

Большие облака двигаются с Юга на Север – дождь будет в ближайшее время.

Кошка траву ест? Скоро дождь пойдет. Именины сегодня отмечают: Адриан, Ирина, Яков. А ещё в этот день празднуют… Всемирный день виски (World Whisky Day)

День рождения майского жжжжука

18 мая — День Балтийского флота

День Розовой Пантеры (Pink Panther Day)

Международный день музеев (International Museum Day)

День памяти иконы «Неупиваемая чаша»

18 мая — День калмыцкого чая

Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day)

День кровельщика

День памяти великомученицы Ирины Македонской

18 мая — День московских парков

День памяти жертв депортации народов Крыма

День свободы культуры (Culture Freedom Day)

Всемирный день скандинавской ходьбы (World Nordic Walking Day)

День Европы — Украина

День без грязной посуды (National No Dirty Dishes Day) — США

18 мая — День науки — Украина

День резервиста — Украина

День сырного суфле (National Cheese Souffle Day) — США

18 мая — День возрождения и единства — Туркменистан

День флага — Гаити

День вооружённых сил (National Armed Forces Day) — США

Будда Пурнима (Buddha Purnima) — Индия

18 мая — День восстановления суверенитета — Сомалиленд

День битвы при Лас-Пьедрас — Уругвай

Именины у Ирины, Якова, Адриана

Арина Рассадница О праздниках больше — здесь .