18 марта — день Конона-градаря. День огородника

18 марта — в День Конона-градаря говорили — «Конон зовет на огород». Начинали копать огороды и вывозили на них навоз. Были уверены: такими делами выказывают уважение хозяину дня и покровителю огородников, за что он, в свою очередь, обязательно отблагодарит хорошим урожаем.

А ещё на Руси считали, что с этого дня «утренники» (весенние морозы), что случаются до восхода солнца, — будут один легче другого. И будет их всего сорок.

Кроме того, на Конона-Градаря предки наши поминали мертвых. Также молились за пропавших без вести, надеясь, что просьбы небо услышит и близкие вернутся домой. В старинных месяцесловах писали: «Хотя в день Конона-градаря была и зима, начинают пахать огород, и ты только начни в этот день — непременно огород будет добр и овощей будет много». Замачивают семена, готовят парники.

Примета. Коли на Конона вёдро, то града летом не будет.

Церковь же чтит память Конона-Градаря

Он жил в памфилийском городе Мандоне, как мученика. Занимался он возделыванием огородов, отчего и получил свое прозвище. В древних церковных месяцесловах этого угодника также называют Страдником.

Святой Конон с юности сподобился особого покровительства Архистратига Михаила, который являлся ему и помогал во многих трудных обстоятельствах его жизни.

По настоянию родителей Конон был обручен с девушкой по имени Анна, которую после свадьбы он убедил остаться девственницей. Молодые супруги жили как брат с сестрой, посвятив себя всецело Богу. Святой Конон привел к христианской вере и своих родителей. Его отец, святой Нестор, за обличение идолопоклонников принял мученическую кончину.

Рано похоронив мать и жену, святой Конон продолжал служение Богу, целиком посвятив себя монашеским трудам, посту и молитве. В преклонном возрасте святой подвижник был прославлен даром чудотворения. Благодаря его проповеди и чудесам многие язычники обратились ко Христу.

Когда в Исаврии начались гонения на христиан, одним из первых пострадал святой Конон. Его подвергли жестоким пыткам за отказ принести жертву идолам.

Однако жители Исаврии, узнав об истязаниях, которым подвергся святой, отправились с оружием в руках на защиту мученика. Испугавшись народного гнева, мучители бежали, а исавряне нашли мученика израненного и окровавленного на месте пыток.

Святой Конон жалел о том, что не удостоился принять мученическую кончину за Господа. Спустя два года святой Конон мирно скончался и был погребен рядом со своими родителями и женой.

Погодные приметы на 18 марта



Ясная и теплая погода – лето будет теплым или умеренно жарким. Не будет града.

Грачи гнездятся – через три недели можно начинать посевные работы.

Прилетели трясогузки – будет теплая весна.

Появились первые подснежники в лесу – примета к тому, что можно начинать пахоту.

На Градаря день с ночью сравняется, зима кончается.

Также чтобы избавиться от вредителей, 18 марта выкапывали три ямки, произнося: «Одна лунка для суши, другая для мошки, третья для червей». Считалось, что Конон-градарь поможет, ведь его считали небесным покровителем огородов и посевов. Говорили: «Хоть на Конона и зима – все равно вспахивай грядки, вывози навоз, тогда и огород будет хорошим, и овощей много будет». Рекомендовалось готовить семена капусты и помидоров к посадке в парники. Для этих целей их замачивали. Также 18 марта крестьяне занимались починкой парников, работали на земле, обновляли грунт. Утром заморозки были уже не такими сильными – отмечали поворот на весну.

Именины 18 марта отмечают: Адриан, Георгий, Иван, Кирилл, Константин, Марк, Федор, Давид, Ираида и Конан.

А ещё 18 марта празднуют… День воссоединения Крыма с Россией

Праздник вещих снов

День ящиков, ящичков и коробочек

День памяти иконы Божией Матери «Воспитание»

18 марта — День рождения электрической бритвы

День налоговой полиции

День Парижской коммуны — Франция

18 марта — День неуклюжих моментов (National Awkward Moments Day) — США

День бургера «Слоппи Джо» (National Sloppy Joe Day) — США

День внутренних войск — Беларусь

18 марта — День кружевного овсяного печенья (National Lacy Oatmeal Cookie Day) — США

День труда — Остров Рождества

День работника налогового и таможенного дела — Украина

18 марта — День экспроприации нефтяной промышленности — Мексика

День флага — Аруба • День военных — Монголия

День биодизеля (National Biodiesel Day) — США

18 марта — День Мариана Нгуаби — Конго

День памяти жертв Ередской трагедии — Южная Осетия

День победы при Чанаккале — Турция

Именины у Феодора, Адриана, Давида, Константина, Ивана, Марка, Ираиды, Кирилла, Николая

Конон Огородник По материалам: https://www.astromeridian.ru О праздниках больше — здесь .