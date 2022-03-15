18 марта в Крыму и Севастополе — автомотопробег и праздничный концерт на горе Гасфорта

В честь 8-летия Русской Весны!

18 марта всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» вместе с ополченцами Крыма и Севастополя организует автомотопробег и праздничную программу на горе Гасфорта.

Колонна из мотоциклов и автомобилей стартует 18 марта в 10:00 от перекрёстка улиц Карла Маркса и Серова в Симферополе и проследует к Сапун-горе, где соединится с Севастопольской колонной. Праздничная общая автомотоколонна проедет через центр Севастополя к горе Гасфорта, где гостей и участников ждет насыщенная праздничная программа:

— высадка Аллеи Русского Леса в честь героев России Z-Весны 2022. Выступление (Юлия Андреева с песней Русский Лес);

— установка самолёта и высадка саженцев в честь 85-летия рекордного полета В.Чкалова;

— по просьбе ЛДНР — передача сеянцев Русского Леса для Донбасса;

— отправка гуманитарного груза на Донбасс, собранного со всех регионов России;

— выступление специальных гостей;

— концерт в движущихся декорациях Байк-Шоу с участием Юлии Чичериной, Юлии Андреевой, Мары, Зверобой, Сергея Бурштейна, Романа Разума и группы «Новороссия» (Луганск), Владимира Скобцова (Донецк), поздравления от различных танцевальных и музыкальных коллективов.

Вход свободный.

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