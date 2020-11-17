18 ноября – день Иона. «Идут» самые разные любовные магические ритуалы

18 ноября в народе считали днём, в которые отлично «идут» самые разные любовные магические ритуалы. Некоторые девушки в ночь на Галактиона привораживали своих возлюбленных. Иногда привлекали парней следующим образом: разбрасывали возле дома мелкие монетки. Считалось, что парни сбегутся на них, как петухи на просо.

Парни, в свою очередь, тоже присматривали себе невест. С раннего утра они наряжались, выходили из дому, собирались вместе на гулянье, показывали себя во всей красе, заигрывали с понравившимися девушками, а вечером провожали их домой.

Память Ионы – святого архиепископа Псковского и Великоновгородского

Он был известен также как игумен Отенской пустыни. Сам Иона рано остался сиротой – в 3 года у него умерла мать, а в 7 лет ушел из жизни и отец. Воспитывала Иону благочестивая вдова по имени Наталья Медоварцева, которая привила своему приемному сыну веру в Бога. Впоследствии Иона занимается организацией приютов в Новгороде, где могли проживать обездоленные, вдовы и сироты. Кроме того, он прославился многочисленными чудесами, которые мог совершать с Божьей помощью. Так, например, Иона сумел остановить моровую болезнь, унесшую жизни 250000 человек. В летописи говорится о том, что Иона совершил крестный ход в Зверин монастырь, и это помогло ему побороть недуг. Впоследствии Иона был причислен к лику святых в 1549 году на Макарьевском соборе. В его жизнеописании говорится о том, что после смерти Ионы около его гроба происходило большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине впоследствии уверовали во Христа.

Приметы дня 18 ноября:

Обильный снег – зима тоже будет снежной

Обильный снег – зима тоже будет снежной Луна 18 ноября находится в дымке – скоро будет затяжное ненастье

Если человек родился 18 ноября, то его талисманом является бриллиант и циркон

На ветках ивы виден иней – примета, что зима будет длительной

Много инея видно – жди оттепели в ближайшее время

Снег 18 ноября ложится на землю неровно – в следующем году рожь уродится

Дует северный ветер, но небо ясное – жди похолодания

Если в этот день найти чужой веник во дворе – значит, порча наведена

Если в кроватку к ребенку положить чистый веник и точно такой же взять его матери, то они будут здоровы и счастливы в течение всего года

Нельзя принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо сделки. От серьезных дел лучше воздержаться

Нельзя 18 ноября подписывать никакие документы – нечистый подпись украдет

Если совершили крупную покупку в этот день, то она не прослужит долго

Можно убирать в доме – по приметам, эта работа будет удачной

Если сходить в баню 18 ноября, то весь следующий год здоровым будешь

Именины сегодня отмечают: Тимофей, Гавриил, Галактион, Памфил.

Ритуал со свечой на любовь

Обряд проводится в Полнолуние. Понадобится свеча, тишина, а также личная фотография и сильное желание найти свою любовь. Как только наступит полночь, положите фото лицом вниз, а поверх него поместите горящую свечу. Свечу важно зажечь левой рукой, представляя себя счастливым человеком. Огонь отдаст вам свою силу, придаст уверенности и удачи.

Дождитесь, пока свеча догорит, неустанно повторяя: «Огонь, подари удачу, подари любовь и счастье». Ритуал не запрещается повторять столько раз, сколько вам нужно, главное — проводить его в Полнолуние. Огарки свечи не выбрасываются, а кладутся в декоративный мешок или заворачиваются в атласную тряпочку и хранятся под матрасом.

Любовный ритуал с кольцом

Кольцо — символ любви. Кольцо должно быть золотым, ведь золото издревле считают магнитом для любви. Важно, чтобы кольцо принадлежало вам, поэтому если у вас такого нет, то можно либо купить его, либо провести другой ритуал. Также потребуется чистая вода и горсть земли. Опустите кольцо на дно стакана, засыпьте землей и наберите воды, а затем прочитайте: «Моя любовь все ближе, скоро ее увижу». Стакан необходимо оставить до Полнолуния.

Наутро после Полнолуния читается заговор: «Землей и водой едины. Сказано — сделано». После этого воду нужно вылить в раковину, кольцо — помыть под проточной водой и надеть на левую руку. Ритуал полезен как для одиноких, так и для тех, кто состоит в отношениях, но хочет внести в них больше страсти, любви и счастья.

Ритуал с цветами на привлечение любви

Цветок символизирует чистоту и искренность чувств. Для проведения ритуала потребуется любой цветок. Перед сном сорвите с цветка все лепестки и произнесите заговор: «Пусть любовь цветет и не вянет. Избранник (избранница) пусть в дом мой нагрянет. Отныне я достойна (достоин) счастья, прогони мои ненастья». Лепестки кладутся под матрас или под кровать. На следующую ночь заговор необходимо повторить. Делать это разрешается от трех до семи дней.

Когда ритуал будет полностью закончен, не выбрасывайте лепестки. Теперь они станут вашим талисманом любви. Их можно положить в красивую вазу и хранить до тех пор, пока не повстречаете вторую половинку. Если вы будете уверены в этом человеке, то лепестки можно будет пустить по ветру.

А ещё 18 ноября празднуют:

День рождения Деда Мороза

18 ноября – Праздник придумывания секретов

День кнопочного телефона (Push Button Phone Day)

Праздник Микки Мауса (Mickey Mouse Day)

День памяти мучеников Галактиона и Епистимии

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (World Antibiotic Awareness Week)

День принцесс (National Princess Day) — США

День сержанта ВСУ — Украина

18 ноября – Праздник флага — Узбекистан

День лукового супа-пюре (National Vichyssoise Day) — США

День святого Георгия (Джеоргуыба) — Южная Осетия

Праздник независимости — Латвия

День революции — Мексика

День оккультизма (Occult Day) — США

Праздник независимости — Марокко

Национальный праздник — Оман

18 ноября – День памяти о Вуковарских событиях — Хорватия

Праздник национального суверенитета (National Sovereignty Day) — Аргентина

День сражения при Вертриере — Гаити

Именины у Тихона, Григория, Евпсихия, Галактиона

День Ионы

По материалам: https://pogoda-crimea.ru , https://dailyhoro.ru

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