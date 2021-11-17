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18 ноября – день Ионы. Парни присматривают себе невест, а девушки привораживают парней
фото: Yuri_B (pixabay.com)

18 ноября – день Ионы. Парни присматривают себе невест, а девушки привораживают парней

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 17.11.2021

18 ноября в народе считали днём, в которые отлично «идут» самые разные любовные магические ритуалы. Некоторые девушки в ночь на Галактиона привораживали своих возлюбленных. Иногда привлекали парней следующим образом: разбрасывали возле дома мелкие монетки. Считалось, что парни сбегутся на них, как петухи на просо.

Парни, в свою очередь, тоже присматривали себе невест. С раннего утра они наряжались, выходили из дому, собирались вместе на гулянье, показывали себя во всей красе, заигрывали с понравившимися девушками, а вечером провожали их домой. Парни, в свою очередь, тоже присматривали себе невест. С раннего утра они наряжались, выходили из дому, собирались вместе на гулянье, показывали себя во всей красе, заигрывали с понравившимися девушками, а вечером провожали их домой.

Память Ионы – святого архиепископа Псковского и Великоновгородского

18 ноябряОн был известен также как игумен Отенской пустыни. Сам Иона рано остался сиротой – в 3 года у него умерла мать, а в 7 лет ушел из жизни и отец. Воспитывала Иону благочестивая вдова по имени Наталья Медоварцева, которая привила своему приемному сыну веру в Бога. Впоследствии Иона занимается организацией приютов в Новгороде, где могли проживать обездоленные, вдовы и сироты. Кроме того, он прославился многочисленными чудесами, которые мог совершать с Божьей помощью. Так, например, Иона сумел остановить моровую болезнь, унесшую жизни 250000 человек. В летописи говорится о том, что Иона совершил крестный ход в Зверин монастырь, и это помогло ему побороть недуг. Впоследствии Иона был причислен к лику святых в 1549 году на Макарьевском соборе. В его жизнеописании говорится о том, что после смерти Ионы около его гроба происходило большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине впоследствии уверовали во Христа.

Приметы дня 18 ноября

  • Обильный снег – зима тоже будет снежной
  • Луна 18 ноября находится в дымке – скоро будет затяжное ненастье
  • Если человек родился 18 ноября, то его талисманом является бриллиант и циркон
  • На ветках ивы виден иней – примета, что зима будет длительной
  • Много инея видно – жди оттепели в ближайшее время
  • Снег 18 ноября ложится на землю неровно – в следующем году рожь уродится
  • Дует северный ветер, но небо ясное – жди похолодания
  • Если в этот день найти чужой веник во дворе – значит, порча наведена
  • Если в кроватку к ребенку положить чистый веник и точно такой же взять его матери, то они будут здоровы и счастливы в течение всего года
  • Нельзя принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо сделки. От серьезных дел лучше воздержаться
  • Нельзя 18 ноября подписывать никакие документы – нечистый подпись украдет
  • Если совершили крупную покупку в этот день, то она не прослужит долго
  • Можно убирать в доме – по приметам, эта работа будет удачной
  • Если сходить в баню 18 ноября, то весь следующий год здоровым будешь
Именины сегодня отмечают: Тимофей, Гавриил, Галактион, Памфил.

А ещё 18 ноября празднуют…

  • День рождения Деда Мороза
  • 18 ноября – Праздник придумывания секретов
  • День кнопочного телефона (Push Button Phone Day)
  • Праздник Микки Мауса (Mickey Mouse Day)
  • День памяти мучеников Галактиона и Епистимии
  • Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (World Antibiotic Awareness Week)
  • День принцесс (National Princess Day) — США
  • День сержанта ВСУ — Украина
  • 18 ноября – Праздник флага — Узбекистан
  • День лукового супа-пюре (National Vichyssoise Day) — США
  • День святого Георгия (Джеоргуыба) — Южная Осетия
  • Праздник независимости — Латвия
  • День революции — Мексика
  • День оккультизма (Occult Day) — США
  • Праздник независимости — Марокко
  • Национальный праздник — Оман
  • 18 ноября – День памяти о Вуковарских событиях — Хорватия
  • Праздник национального суверенитета (National Sovereignty Day) — Аргентина
  • День сражения при Вертриере — Гаити
  • Именины у Тихона, Григория, Евпсихия, Галактиона
  • День Ионы

По материалам https://dailyhoro.ru

18 ноября – день Ионы. Парни присматривают себе невест, а девушки привораживают парней

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