18 ноября – день Ионы. Парни присматривают себе невест, а девушки привораживают парней

18 ноября в народе считали днём, в которые отлично «идут» самые разные любовные магические ритуалы. Некоторые девушки в ночь на Галактиона привораживали своих возлюбленных. Иногда привлекали парней следующим образом: разбрасывали возле дома мелкие монетки. Считалось, что парни сбегутся на них, как петухи на просо.
Парни, в свою очередь, тоже присматривали себе невест. С раннего утра они наряжались, выходили из дому, собирались вместе на гулянье, показывали себя во всей красе, заигрывали с понравившимися девушками, а вечером провожали их домой. Парни, в свою очередь, тоже присматривали себе невест. С раннего утра они наряжались, выходили из дому, собирались вместе на гулянье, показывали себя во всей красе, заигрывали с понравившимися девушками, а вечером провожали их домой.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Память Ионы – святого архиепископа Псковского и Великоновгородского
Он был известен также как игумен Отенской пустыни. Сам Иона рано остался сиротой – в 3 года у него умерла мать, а в 7 лет ушел из жизни и отец. Воспитывала Иону благочестивая вдова по имени Наталья Медоварцева, которая привила своему приемному сыну веру в Бога. Впоследствии Иона занимается организацией приютов в Новгороде, где могли проживать обездоленные, вдовы и сироты. Кроме того, он прославился многочисленными чудесами, которые мог совершать с Божьей помощью. Так, например, Иона сумел остановить моровую болезнь, унесшую жизни 250000 человек. В летописи говорится о том, что Иона совершил крестный ход в Зверин монастырь, и это помогло ему побороть недуг. Впоследствии Иона был причислен к лику святых в 1549 году на Макарьевском соборе. В его жизнеописании говорится о том, что после смерти Ионы около его гроба происходило большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине впоследствии уверовали во Христа.
Приметы дня 18 ноября
- Обильный снег – зима тоже будет снежной
- Луна 18 ноября находится в дымке – скоро будет затяжное ненастье
- Если человек родился 18 ноября, то его талисманом является бриллиант и циркон
- На ветках ивы виден иней – примета, что зима будет длительной
- Много инея видно – жди оттепели в ближайшее время
- Снег 18 ноября ложится на землю неровно – в следующем году рожь уродится
- Дует северный ветер, но небо ясное – жди похолодания
- Если в этот день найти чужой веник во дворе – значит, порча наведена
- Если в кроватку к ребенку положить чистый веник и точно такой же взять его матери, то они будут здоровы и счастливы в течение всего года
- Нельзя принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо сделки. От серьезных дел лучше воздержаться
- Нельзя 18 ноября подписывать никакие документы – нечистый подпись украдет
- Если совершили крупную покупку в этот день, то она не прослужит долго
- Можно убирать в доме – по приметам, эта работа будет удачной
- Если сходить в баню 18 ноября, то весь следующий год здоровым будешь
А ещё 18 ноября празднуют…
- День рождения Деда Мороза
- 18 ноября – Праздник придумывания секретов
- День кнопочного телефона (Push Button Phone Day)
- Праздник Микки Мауса (Mickey Mouse Day)
- День памяти мучеников Галактиона и Епистимии
- Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (World Antibiotic Awareness Week)
- День принцесс (National Princess Day) — США
- День сержанта ВСУ — Украина
- 18 ноября – Праздник флага — Узбекистан
- День лукового супа-пюре (National Vichyssoise Day) — США
- День святого Георгия (Джеоргуыба) — Южная Осетия
- Праздник независимости — Латвия
- День революции — Мексика
- День оккультизма (Occult Day) — США
- Праздник независимости — Марокко
- Национальный праздник — Оман
- 18 ноября – День памяти о Вуковарских событиях — Хорватия
- Праздник национального суверенитета (National Sovereignty Day) — Аргентина
- День сражения при Вертриере — Гаити
- Именины у Тихона, Григория, Евпсихия, Галактиона
- День Ионы
По материалам
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..